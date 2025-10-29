Десятки миллиардов тенге мимо бюджета: куда уходят деньги из Казахстана

В Высшей аудиторской палате (ВАП) раскрыли детали проверок, выявивших масштаб теневой экономики в Казахстане и проблемы учета доходов в разных отраслях, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным ВАП, текущие алгоритмы расчета ненаблюдаемой экономики (ННЭ) несовершенны. Из-за отсутствия полноценного учета и достоверных источников точную сумму недополученных доходов определить невозможно.
Тем не менее, по предварительным оценкам, потери бюджета за 2021–2023 годы составили около 74,1 млрд тенге:
71,2 млрд тенге – из-за ввоза физлицами автомобилей и других товаров для личного пользования с некорректной декларацией;
2,9 млрд тенге – недополученные таможенные платежи и налоги из-за отсутствия мер со стороны Комитета государственных доходов, что нарушило законодательство.
Государственный аудит выявил пять категорий с существенными несоответствиями:
Сельское хозяйство
Занижение доходов фиксируется у производителей домашнего скота, мяса, картофеля и масличных культур.
По данным Бюро нацстатистики, до 50% валовой добавленной стоимости отрасли приходится на теневой сектор.
Это указывает на недостаточный контроль налоговых органов и намеренное занижение доходов.
Денежные переводы иностранцев
Объем переводов иностранцами превышает официальные доходы, что свидетельствует о получении теневых доходов за пределами учета.
Сфера услуг и развлечений
Выявлен неудовлетворенный спрос на услуги по ОКЭД 93299 («Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений»), что указывает на скрытый бизнес.
Неучтена сфера «Искусство, развлечения и отдых».
Услуги по мойке автомобилей и внутренняя торговля
Занижение доходов в сфере мойки машин.
Показатели внутренней торговли формировались выборочно, что искажает оценку доли теневой экономики.
Образование, здравоохранение и скрытая торговля
В методике отсутствовали положения о расчете неформального сектора.
Не учитывались случаи скрытой торговли и занижения доходов у лиц, ввозящих товары для перепродажи.
Данные по поддельным товарам использовались только по АФМ, без информации МВД и КГД.
Аудиторы выявили ошибки при расчете валовой добавленной стоимости в ряде секторов:
Незаконная вырубка древесины, охота, отлов рыбы.
Деятельность частных перевозчиков не изучалась.
При расчете объемов производства наркотиков использовались только официальные данные о наркозависимых, игнорировались неучтенные лица и ограниченное количество видов наркотиков.
Все это снижает достоверность оценки реального объема теневой экономики.
Теневая экономика Казахстана за 2021–2023 годы привела к существенным потерям бюджета.
Проблемы связаны с несовершенством методик, недостаточным контролем налоговых органов и отсутствием полноценного учета в разных отраслях.
Для более точной оценки необходимо расширить источники данных и усилить контроль в сферах сельского хозяйства, услуг и торговли.
