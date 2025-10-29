Десятки миллиардов тенге мимо бюджета: куда уходят деньги из Казахстана

Қазақ тіліне аудару

В Высшей аудиторской палате (ВАП) раскрыли детали проверок, выявивших масштаб теневой экономики в Казахстане и проблемы учета доходов в разных отраслях, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.