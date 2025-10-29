18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.83
624.94
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.10.2025, 09:52

Десятки миллиардов тенге мимо бюджета: куда уходят деньги из Казахстана

Новости Казахстана 0 723

В Высшей аудиторской палате (ВАП) раскрыли детали проверок, выявивших масштаб теневой экономики в Казахстане и проблемы учета доходов в разных отраслях, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Недостатки методики и оценка потерь бюджета

По данным ВАП, текущие алгоритмы расчета ненаблюдаемой экономики (ННЭ) несовершенны. Из-за отсутствия полноценного учета и достоверных источников точную сумму недополученных доходов определить невозможно.

Тем не менее, по предварительным оценкам, потери бюджета за 2021–2023 годы составили около 74,1 млрд тенге:

  • 71,2 млрд тенге – из-за ввоза физлицами автомобилей и других товаров для личного пользования с некорректной декларацией;

  • 2,9 млрд тенге – недополученные таможенные платежи и налоги из-за отсутствия мер со стороны Комитета государственных доходов, что нарушило законодательство.

Основные отрасли с расхождениями доходов и расходов

Государственный аудит выявил пять категорий с существенными несоответствиями:

  1. Сельское хозяйство

    • Занижение доходов фиксируется у производителей домашнего скота, мяса, картофеля и масличных культур.

    • По данным Бюро нацстатистики, до 50% валовой добавленной стоимости отрасли приходится на теневой сектор.

    • Это указывает на недостаточный контроль налоговых органов и намеренное занижение доходов.

  2. Денежные переводы иностранцев

    • Объем переводов иностранцами превышает официальные доходы, что свидетельствует о получении теневых доходов за пределами учета.

  3. Сфера услуг и развлечений

    • Выявлен неудовлетворенный спрос на услуги по ОКЭД 93299 («Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений»), что указывает на скрытый бизнес.

    • Неучтена сфера «Искусство, развлечения и отдых».

  4. Услуги по мойке автомобилей и внутренняя торговля

    • Занижение доходов в сфере мойки машин.

    • Показатели внутренней торговли формировались выборочно, что искажает оценку доли теневой экономики.

  5. Образование, здравоохранение и скрытая торговля

    • В методике отсутствовали положения о расчете неформального сектора.

    • Не учитывались случаи скрытой торговли и занижения доходов у лиц, ввозящих товары для перепродажи.

    • Данные по поддельным товарам использовались только по АФМ, без информации МВД и КГД.

Ошибки в расчетах и проблемы учета

Аудиторы выявили ошибки при расчете валовой добавленной стоимости в ряде секторов:

  • Незаконная вырубка древесины, охота, отлов рыбы.

  • Деятельность частных перевозчиков не изучалась.

  • При расчете объемов производства наркотиков использовались только официальные данные о наркозависимых, игнорировались неучтенные лица и ограниченное количество видов наркотиков.

Все это снижает достоверность оценки реального объема теневой экономики.

Выводы ВАП

  • Теневая экономика Казахстана за 2021–2023 годы привела к существенным потерям бюджета.

  • Проблемы связаны с несовершенством методик, недостаточным контролем налоговых органов и отсутствием полноценного учета в разных отраслях.

  • Для более точной оценки необходимо расширить источники данных и усилить контроль в сферах сельского хозяйства, услуг и торговли.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь