Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
29.10.2025, 10:28

Сдача жилья в Казахстане по-новому: сколько теперь будут платить владельцы квартир и арендаторы

Новости Казахстана 0 1 966

В Казахстане готовятся к масштабной легализации рынка аренды недвижимости. Министерство финансов намерено вывести из тени тысячи арендодателей, которые сегодня сдают квартиры неофициально. Глава Федерации недвижимости Ермек Мусрепов рассказал, как это может повлиять на рынок и цены, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

До 70% сделок — вне закона

По оценкам экспертов, от 60 до 70% арендных сделок в Казахстане проходят «в серую». Владельцы квартир не оформляют договоры и не платят налоги. Такая практика наиболее распространена в крупных городах — Алматы, Астане и Шымкенте, где жилье в основном сдают частные лица без статуса индивидуальных предпринимателей.

Ермек Мусрепов считает, что инициатива Минфина направлена в правильное русло и действительно способна сделать рынок более прозрачным. Однако многое зависит от того, насколько мягко и взвешенно будет внедряться реформа.

Главное — не перегнуть с контролем

По словам эксперта, если государство сосредоточится только на проверках и штрафах, не упростив систему налогообложения, результат может оказаться противоположным. Часть владельцев жилья просто «уйдет глубже в тень», опасаясь бюрократии и избыточного контроля.

«Многие арендодатели не хотят сталкиваться с отчетностью, сложными декларациями и рисками проверок. Поэтому важно не только требовать прозрачности, но и создать удобные условия для легализации доходов», — подчеркнул Мусрепов.

Простые правила и низкий налог — залог успеха

Если же будет введен действительно простой механизм — без обязательной регистрации ИП, с минимальной ставкой налога (около 2–3% от дохода) и упрощенной ежегодной декларацией, то рынок, по мнению эксперта, начнет постепенно выходить из тени.

Это позволит многим арендодателям легализовать доходы без лишних рисков и формальностей, а государству — получить стабильные налоговые поступления.

Краткосрочный рост цен — неизбежен

В ближайшей перспективе Мусрепов прогнозирует незначительный рост арендных ставок. Владельцы жилья, переходя на официальный режим, будут стремиться компенсировать налоговые издержки за счет арендаторов.

Однако эксперт подчеркивает: это естественный и временный процесс, который неизбежно сопровождает переход к цивилизованным рыночным отношениям.

В долгосрочной перспективе — стабильность и защита

Если реформа будет реализована грамотно, рынок аренды станет более стабильным и предсказуемым. Прозрачность сделок поможет защитить интересы как собственников, так и съемщиков жилья.

Кроме того, официальный учет арендаторов позволит снизить риски заселения неблагонадежных лиц и повысить уровень безопасности.

Главное условие — доверие и разъяснение

Ермек Мусрепов подчеркнул, что успех реформы зависит от того, насколько государство сумеет донести до граждан суть изменений и обеспечить минимальную налоговую нагрузку.

«Если инициативу будут сопровождать упрощенные процедуры, понятные правила и разъяснительная работа, она станет позитивным шагом. В противном случае — рынок просто уйдет еще глубже в серую зону», — резюмировал эксперт.

6
2
1
