29.10.2025, 10:49

Масштабное задержание КНБ в Казахстане: под следствием оказались 13 полицейских

Новости Казахстана 0 1 628

В Аркалыке Костанайской области разгорается громкое коррупционное расследование. По информации Telegram-канала @Koza4kov_offside, сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности по противодействию коррупции проводят масштабную операцию, в центре которой оказались представители местной полиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал @Koza4kov_offside.

Фото: profile.ru
Фото: profile.ru

13 полицейских и несколько посредников задержаны

По данным источника, 28 октября в ходе спецоперации были задержаны 13 сотрудников управления полиции Аркалыка, а также около семи гражданских посредников, подозреваемых в участии в коррупционных схемах.

Следствие считает, что противоправные действия носили системный характер и могли длиться продолжительное время.

Под подозрением — руководство полиции

В поле зрения следователей попали руководители управления полиции, включая заместителя начальника по службе и начальника миграционной полиции.

По предварительным сведениям, речь может идти о получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и покровительстве коррупционным схемам.

Возможная связь с деятельностью местного АвтоЦОНа

Неофициальные источники сообщают, что следствие может быть связано с деятельностью Аркалыкского АвтоЦОНа, где, по предварительным данным, могли действовать нелегальные схемы регистрации и перерегистрации транспортных средств.

Предполагается, что за определённое вознаграждение сотрудники полиции и посредники ускоряли оформление документов или закрывали глаза на нарушения.

В регионе проходят обыски и допросы

На данный момент в Аркалыке продолжаются масштабные обысковые мероприятия. Сотрудники КНБ и антикоррупционной службы изымают документацию, технику и другие материалы, которые могут иметь отношение к делу.

Также проводятся допросы подозреваемых и свидетелей, чтобы установить полную схему преступных связей и роль каждого участника.

Следствие обещает «жёсткие меры»

Официальные комментарии от Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел пока не поступали. Однако, как отмечают источники, в расследовании задействованы центральные структуры КНБ, что свидетельствует о серьёзности дела и возможных высокопоставленных фигурантах.

По словам собеседников издания, в ближайшие дни ожидаются новые задержания.

