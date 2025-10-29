18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.10.2025, 11:08

Атлантический циклон принесёт в Казахстан дожди и похолодание

Новости Казахстана 0 401

С конца октября погода в Казахстане резко изменится: страну накроет атлантический циклон, который принесёт с собой дожди, сильный ветер и заметное снижение температуры. Об этом сообщили синоптики РГП «Казгидромет», сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Циклон надвигается: дожди, ветер и осенняя сырость

По данным метеорологов, с 30 октября по 1 ноября Казахстан окажется под влиянием мощного атмосферного вихря, пришедшего с Атлантики.
Осадки и усиление ветра ожидаются на большей части страны.

  • Без осадков останутся лишь отдельные регионы:
    – север и центр Казахстана — 30 октября;
    – восток — 30–31 октября.

  • Южные области также не обойдут стороной атмосферные фронты: там прогнозируются дожди, а в горных районах — ночные осадки в виде дождя и снега.

Кроме того, в ночные и утренние часы по республике вероятны туманы, которые могут осложнить движение на дорогах.

Температура начнёт снижаться

С приходом циклона температура воздуха заметно понизится. По прогнозу синоптиков, дневной температурный фон в разные дни составит:

  • на западе — от +5 до +10 °C;

  • на севере и в центре — от +2 до +10 °C;

  • на юге и юго-востоке — от +8 до +17 °C;

  • на востоке — от +8 до +18 °C.

Такое понижение, по оценке метеорологов, станет постепенным, но устойчивым — с переходом к более прохладной и дождливой погоде.

Что ждёт казахстанцев зимой 2025/2026

Ранее специалисты Казгидромета представили предварительный прогноз на зиму 2025/2026 годов.

Согласно данным, предстоящий холодный сезон будет умеренно тёплым, однако неустойчивым: ожидаются резкие перепады температуры, метели, а также гололёд на дорогах.

Метеорологи отмечают, что потепление зимнего периода не исключает опасных погодных явлений, поэтому водителям и жителям сельских регионов следует быть готовыми к внезапным изменениям климата.

Итог: конец октября принесёт влагу и прохладу

Таким образом, последние дни октября и начало ноября в Казахстане пройдут под знаком дождей, ветра и постепенного похолодания. Атмосферный фронт с Атлантики станет первым серьёзным напоминанием о приближении зимы и изменении погодного сезона.

