18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.83
624.94
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.10.2025, 11:32

Казахстан решил вопрос дефицита топлива, договорившись о беспошлинных поставках из России до 2028 года

Новости Казахстана 0 492

Власти Казахстана намерены стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива, увеличив объемы поставок нефтепродуктов из России без уплаты таможенных пошлин. Соответствующее соглашение уже одобрено на уровне парламентских структур, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Соглашение о беспошлинных поставках

Как сообщил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, между министерствами энергетики Казахстана и России согласован индикативный баланс, предусматривающий ввоз российских нефтепродуктов на льготных условиях.

«В рамках подписанного соглашения предусмотрена возможность беспошлинных поставок, что позволит обеспечить стабильность топливного рынка Казахстана и предотвратить дефицит ГСМ», — отметил парламентарий.

Документ также закрепляет продление действующего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов до 1 января 2028 года.

Подписание и ратификация протокола

Протокол о возобновлении действия соглашения был подписан 27 ноября 2024 года в Астане.

Ранее Мажилис принял в работу законопроект о его ратификации. Он касается документа от 9 декабря 2010 года, регулирующего торгово-экономическое взаимодействие между правительствами Казахстана и России в нефтяной сфере.

В обновленную редакцию соглашения внесены уточнения, направленные на упрощение поставок и продление срока его действия.

Цель инициативы — стабилизация рынка

По мнению экспертов, беспошлинный импорт российских нефтепродуктов позволит:

  • снизить риск дефицита топлива в Казахстане, особенно в пиковые сезоны потребления;

  • выровнять розничные цены и уменьшить давление на внутренний рынок;

  • укрепить энергетическое сотрудничество с Россией на долгосрочной основе.

Таким образом, Казахстан рассчитывает закрыть потребности внутреннего рынка за счет беспошлинного импорта и обеспечить устойчивое снабжение ГСМ вплоть до 2028 года.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь