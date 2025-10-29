Казахстан решил вопрос дефицита топлива, договорившись о беспошлинных поставках из России до 2028 года

Қазақ тіліне аудару

Власти Казахстана намерены стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива, увеличив объемы поставок нефтепродуктов из России без уплаты таможенных пошлин. Соответствующее соглашение уже одобрено на уровне парламентских структур, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock

Соглашение о беспошлинных поставках

Как сообщил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, между министерствами энергетики Казахстана и России согласован индикативный баланс, предусматривающий ввоз российских нефтепродуктов на льготных условиях.

«В рамках подписанного соглашения предусмотрена возможность беспошлинных поставок, что позволит обеспечить стабильность топливного рынка Казахстана и предотвратить дефицит ГСМ», — отметил парламентарий.

Документ также закрепляет продление действующего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов до 1 января 2028 года.

Подписание и ратификация протокола

Протокол о возобновлении действия соглашения был подписан 27 ноября 2024 года в Астане.

Ранее Мажилис принял в работу законопроект о его ратификации. Он касается документа от 9 декабря 2010 года, регулирующего торгово-экономическое взаимодействие между правительствами Казахстана и России в нефтяной сфере.

В обновленную редакцию соглашения внесены уточнения, направленные на упрощение поставок и продление срока его действия.

Цель инициативы — стабилизация рынка

По мнению экспертов, беспошлинный импорт российских нефтепродуктов позволит:

снизить риск дефицита топлива в Казахстане, особенно в пиковые сезоны потребления;

выровнять розничные цены и уменьшить давление на внутренний рынок;

укрепить энергетическое сотрудничество с Россией на долгосрочной основе.

Таким образом, Казахстан рассчитывает закрыть потребности внутреннего рынка за счет беспошлинного импорта и обеспечить устойчивое снабжение ГСМ вплоть до 2028 года.