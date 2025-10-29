Охота за кладами обернётся штрафом: Казахстан вводит лицензию на металлоискатели

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане планируется ужесточить контроль над поисковыми работами, связанными с археологическими находками. Согласно новому законопроекту, использование металлоискателей, радаров и других подобных устройств без лицензии станет нарушением, за которое предусмотрена ответственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: freepik

Новые правила для защиты культурного наследия

В Мажилисе рассматривается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия».

Одна из ключевых норм документа — запрет на применение металлоискателей и других технических устройств без получения соответствующего разрешения.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов пояснил, что инициатива связана с необходимостью защитить археологические памятники от несанкционированных раскопок. По его словам, нередко в Казахстан приезжают «чёрные копатели» — как местные жители, так и иностранцы, которые летом проводят поисковые работы и вывозят найденные артефакты.

«Мы видим, что проблема существует, и требуется комплексный подход. Важно, чтобы поиск артефактов осуществлялся только под контролем государства и специалистов», — подчеркнул Аймагамбетов.

За нелегальное использование — изъятие оборудования и штрафы

Вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков уточнил, что законопроект предусматривает не только запрет, но и конкретные меры воздействия. Если у человека отсутствует лицензия, а факт использования металлоискателя установлен, оборудование подлежит изъятию.

«Мы рассматриваем также вопрос привлечения нарушителей к административной ответственности. После первого чтения норма будет доработана», — отметил Сыдыков.

Таким образом, власти намерены не просто запретить несанкционированное применение поисковых устройств, но и создать эффективный механизм наказания для нарушителей.

Законопроект направлен на защиту археологических ценностей

Законопроект, одобренный в первом чтении, направлен на совершенствование законодательства в сфере охраны и использования историко-культурного наследия.

Документ должен упорядочить археологическую деятельность, ограничить незаконные раскопки и обеспечить сохранность уникальных находок, представляющих научную и культурную ценность.