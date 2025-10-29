Минцифры заявило: теперь все нелегальные смартфоны казахстанцев найдут по ИИН

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане начали распространяться предложения по платной легализации незаконно ввезенных смартфонов. Некоторые сервисы обещают пользователям «верифицировать» такие устройства и внести их в официальные базы данных за определённую сумму. Однако власти предупреждают: подобные схемы не только не имеют юридической силы, но и могут привести к блокировке устройств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: DenPhotos / Shutterstock

Реакция ведомства: «цифровизация позволит выявить нарушения»

Комментируя ситуацию, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун отметил, что подобные услуги — сомнительная инициатива.

«Даже если кто-то сейчас предлагает такие способы, в условиях, когда мы активно цифровизируем систему, это легко выявляется. Вводятся реестры телефонных номеров и владельцев мобильных устройств. Если по одному ИИН окажется зарегистрировано подозрительно много номеров или смартфонов, это отследить несложно», — подчеркнул Мун.

Тотальная регистрация и биометрия

По словам представителя министерства, в ближайшее время в Казахстане заработают новые процедуры биометрической идентификации. Они позволят более точно связывать устройство с конкретным пользователем.

«С помощью цифровой аналитики мы сможем определять подобные случаи. Поэтому я бы не советовал обращаться к тем, кто предлагает “легализовать” телефоны за деньги. Лучше заранее убедиться, что ваш смартфон зарегистрирован корректно и не числится за другим лицом», — добавил вице-министр.

Что это значит для пользователей

Новые цифровые инструменты Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития направлены на то, чтобы:

пресечь незаконный оборот «серых» смартфонов;

обеспечить прозрачность владения мобильными устройствами;

минимизировать риск мошенничества при продаже и регистрации телефонов.

Вывод: лучше действовать официально

Эксперты предупреждают, что любые попытки обойти закон с помощью посредников могут привести к блокировке IMEI-номера или привлечению к административной ответственности. Минцифры призывает граждан проверять свои устройства только через официальные каналы и не доверять сторонним «легализаторам» техники.