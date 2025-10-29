Какие банки вернули ипотеку в Казахстане и на каких условиях

После резкого повышения базовой ставки Нацбанком до 18% в начале октября казахстанский рынок ипотеки оказался в подвешенном состоянии. Большинство банков тогда приостановили выдачу кредитов на жильё, а заемщики остались в ожидании. Однако теперь ситуация постепенно стабилизируется — и ряд банков вновь начали открывать ипотечные программы, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Решение банков временно остановить выдачу ипотеки было связано не только с ростом базовой ставки, но и с планируемыми регуляторными ограничениями.
С ноября 2025 года предполагалось снизить максимальную ставку по ипотечным кредитам с 25% до 20%. Для банков такие условия становились экономически невыгодными, особенно при кредитовании на вторичном рынке, где риски и операционные издержки выше.
Чтобы избежать кризиса на ипотечном рынке, власти решили отложить введение нового лимита до июля 2026 года. Этот шаг дал банкам возможность пересмотреть свои продукты и вернуться к кредитованию.
Сегодня несколько крупных банков Казахстана уже снова работают с ипотекой — в основном с обновленными условиями.
Банк возобновил работу по партнёрским ипотечным программам на первичном рынке и начал принимать заявки на кредиты для покупки жилья на вторичке.
Ставки — от 20% до 22,5%, в зависимости от срока займа и условий договора.
Один из первых вернулся к ипотечным продуктам — ещё на прошлой неделе.
Ставки сейчас установлены в диапазоне 20–25% годовых, что отражает общие тенденции повышения стоимости кредитных ресурсов.
Банк готовит к запуску обновлённые версии своих ипотечных программ — стандартной и каскадной.
Пока идут технические доработки, но в ближайшее время оформить ипотеку можно будет через сайт или мобильное приложение.
Также банк продолжает участие в госпрограмме «7-20-25» и развивает партнёрскую ипотеку с застройщиком BI Group.
Пока работает только с партнёрскими ипотеками на первичное жильё.
Кредиты на вторичный рынок временно не предоставляются.
Эти банки ещё не возобновили ипотечное кредитование, но, по оценкам экспертов, могут пересмотреть позицию в ближайшие месяцы при сохранении текущей базовой ставки.
Несмотря на временную заморозку, ипотечный рынок в Казахстане не рухнул, а перешёл в новую фазу адаптации.
Традиционные программы с прежними процентами постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходят:
партнёрские схемы с застройщиками, где часть процентной нагрузки берёт на себя строительная компания;
гибридные продукты, комбинирующие ипотеку с другими формами залога;
специальные программы на первичное жильё, позволяющие банкам минимизировать риски.
Для казахстанцев, планирующих покупку жилья, условия изменились, но возможности всё ещё есть.
Ипотека остаётся доступным инструментом, однако теперь важно:
тщательно выбирать программу и банк;
учитывать, что ставки стали выше и условия строже;
рассматривать партнёрские варианты с застройщиками, которые могут предложить бонусы или сниженные проценты.
Рынок ипотечного кредитования в Казахстане проходит период перестройки, но не кризиса.
После временной паузы банки возвращаются к выдаче кредитов, хотя правила и условия стали жёстче.
Для заемщиков это сигнал: возможность купить жильё в кредит остаётся, однако теперь требуется больше финансовой осмотрительности и сравнения предложений.
