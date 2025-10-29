Какие банки вернули ипотеку в Казахстане и на каких условиях

Қазақ тіліне аудару

После резкого повышения базовой ставки Нацбанком до 18% в начале октября казахстанский рынок ипотеки оказался в подвешенном состоянии. Большинство банков тогда приостановили выдачу кредитов на жильё, а заемщики остались в ожидании. Однако теперь ситуация постепенно стабилизируется — и ряд банков вновь начали открывать ипотечные программы, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube

Почему ипотеку приостанавливали

Решение банков временно остановить выдачу ипотеки было связано не только с ростом базовой ставки, но и с планируемыми регуляторными ограничениями.

С ноября 2025 года предполагалось снизить максимальную ставку по ипотечным кредитам с 25% до 20%. Для банков такие условия становились экономически невыгодными, особенно при кредитовании на вторичном рынке, где риски и операционные издержки выше.

Чтобы избежать кризиса на ипотечном рынке, власти решили отложить введение нового лимита до июля 2026 года. Этот шаг дал банкам возможность пересмотреть свои продукты и вернуться к кредитованию.

Кто возобновил ипотечные программы

Сегодня несколько крупных банков Казахстана уже снова работают с ипотекой — в основном с обновленными условиями.

Halyk Bank

Банк возобновил работу по партнёрским ипотечным программам на первичном рынке и начал принимать заявки на кредиты для покупки жилья на вторичке.

Ставки — от 20% до 22,5%, в зависимости от срока займа и условий договора.

Банк ЦентрКредит

Один из первых вернулся к ипотечным продуктам — ещё на прошлой неделе.

Ставки сейчас установлены в диапазоне 20–25% годовых, что отражает общие тенденции повышения стоимости кредитных ресурсов.

Freedom Bank

Банк готовит к запуску обновлённые версии своих ипотечных программ — стандартной и каскадной.

Пока идут технические доработки, но в ближайшее время оформить ипотеку можно будет через сайт или мобильное приложение.

Также банк продолжает участие в госпрограмме «7-20-25» и развивает партнёрскую ипотеку с застройщиком BI Group.

Altyn Bank

Пока работает только с партнёрскими ипотеками на первичное жильё.

Кредиты на вторичный рынок временно не предоставляются.

Нурбанк и ForteBank

Эти банки ещё не возобновили ипотечное кредитование, но, по оценкам экспертов, могут пересмотреть позицию в ближайшие месяцы при сохранении текущей базовой ставки.

Как изменилась ипотека: новые правила игры

Несмотря на временную заморозку, ипотечный рынок в Казахстане не рухнул, а перешёл в новую фазу адаптации.

Традиционные программы с прежними процентами постепенно уходят в прошлое. Им на смену приходят:

партнёрские схемы с застройщиками , где часть процентной нагрузки берёт на себя строительная компания;

гибридные продукты , комбинирующие ипотеку с другими формами залога;

специальные программы на первичное жильё, позволяющие банкам минимизировать риски.

Что это значит для покупателей

Для казахстанцев, планирующих покупку жилья, условия изменились, но возможности всё ещё есть.

Ипотека остаётся доступным инструментом, однако теперь важно:

тщательно выбирать программу и банк;

учитывать, что ставки стали выше и условия строже ;

рассматривать партнёрские варианты с застройщиками, которые могут предложить бонусы или сниженные проценты.

Итог

Рынок ипотечного кредитования в Казахстане проходит период перестройки, но не кризиса.

После временной паузы банки возвращаются к выдаче кредитов, хотя правила и условия стали жёстче.

Для заемщиков это сигнал: возможность купить жильё в кредит остаётся, однако теперь требуется больше финансовой осмотрительности и сравнения предложений.