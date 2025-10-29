«Мы на грани СССР»: мажилисмен о последствиях ручного управления экономикой в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Меры, заложенные в антикризисном плане правительства Казахстана, предназначены исключительно для краткосрочного реагирования на кризис, а не для постоянного управления экономикой. Об этом заявил депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ru.pinterest.com

«Ручное управление экономикой — путь в прошлое»

Комментируя возможный рост цен после окончания моратория на повышение стоимости бензина АИ-92, дизельного топлива и коммунальных услуг, Кошмамбетов подчеркнул, что существующие ограничения не могут быть постоянными.

«Эти все меры временные. Невозможно так жить постоянно. Страна в ручном управлении — это очень сложно. Это, можно сказать, на грани Советского Союза, когда все было под контролем. А мы выбрали путь рыночной экономики. Такие меры можно принимать только в экстренной ситуации», — отметил депутат.

По его словам, чрезмерное администрирование экономики мешает развитию рыночных механизмов и в долгосрочной перспективе может лишь усугубить дисбалансы.

Что из антикризисного плана можно сохранить

Кошмамбетов отметил, что единственным положением плана, которое могло бы действовать на постоянной основе, является сохранение упрощенного режима для всех видов предпринимательской деятельности.

«Вот это можно и нужно оставить на будущее. С этим надо работать и жить. А регулирование тарифов и цен на топливо нужно постепенно возвращать рынку», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что нынешнее правительство под руководством Олжаса Бектенова проявляет решимость в проведении экономических реформ, однако важно учитывать реакцию общества, испытывающего усталость от роста цен и инфляции.

«Реформы должны быть постепенными»

Айтуар Кошмамбетов считает, что переход от государственного регулирования к рыночным механизмам должен проходить поэтапно, чтобы избежать резких скачков цен.