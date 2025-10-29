18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.83
624.94
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.10.2025, 15:01

«Мы на грани СССР»: мажилисмен о последствиях ручного управления экономикой в Казахстане

Новости Казахстана 0 474

Меры, заложенные в антикризисном плане правительства Казахстана, предназначены исключительно для краткосрочного реагирования на кризис, а не для постоянного управления экономикой. Об этом заявил депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

«Ручное управление экономикой — путь в прошлое»

Комментируя возможный рост цен после окончания моратория на повышение стоимости бензина АИ-92, дизельного топлива и коммунальных услуг, Кошмамбетов подчеркнул, что существующие ограничения не могут быть постоянными.

«Эти все меры временные. Невозможно так жить постоянно. Страна в ручном управлении — это очень сложно. Это, можно сказать, на грани Советского Союза, когда все было под контролем. А мы выбрали путь рыночной экономики. Такие меры можно принимать только в экстренной ситуации», — отметил депутат.

По его словам, чрезмерное администрирование экономики мешает развитию рыночных механизмов и в долгосрочной перспективе может лишь усугубить дисбалансы.

Что из антикризисного плана можно сохранить

Кошмамбетов отметил, что единственным положением плана, которое могло бы действовать на постоянной основе, является сохранение упрощенного режима для всех видов предпринимательской деятельности.

«Вот это можно и нужно оставить на будущее. С этим надо работать и жить. А регулирование тарифов и цен на топливо нужно постепенно возвращать рынку», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что нынешнее правительство под руководством Олжаса Бектенова проявляет решимость в проведении экономических реформ, однако важно учитывать реакцию общества, испытывающего усталость от роста цен и инфляции.

«Реформы должны быть постепенными»

Айтуар Кошмамбетов считает, что переход от государственного регулирования к рыночным механизмам должен проходить поэтапно, чтобы избежать резких скачков цен.

«Реформы нужно проводить аккуратно, буквально хирургически, шаг за шагом (step by step). Это позволит минимизировать инфляцию и избежать ситуации, когда после завершения ручного управления цены взлетают одномоментно», — резюмировал парламентарий.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Мы не выбирали путь рыночной экономики. Это легко и непринужденно сделали те кому была выгодна приватизация. Большинство населения осталась в дураках
29.10.2025, 10:53
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь