«Мы на грани СССР»: мажилисмен о последствиях ручного управления экономикой в Казахстане

Меры, заложенные в антикризисном плане правительства Казахстана, предназначены исключительно для краткосрочного реагирования на кризис, а не для постоянного управления экономикой. Об этом заявил депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Комментируя возможный рост цен после окончания моратория на повышение стоимости бензина АИ-92, дизельного топлива и коммунальных услуг, Кошмамбетов подчеркнул, что существующие ограничения не могут быть постоянными.
«Эти все меры временные. Невозможно так жить постоянно. Страна в ручном управлении — это очень сложно. Это, можно сказать, на грани Советского Союза, когда все было под контролем. А мы выбрали путь рыночной экономики. Такие меры можно принимать только в экстренной ситуации», — отметил депутат.
По его словам, чрезмерное администрирование экономики мешает развитию рыночных механизмов и в долгосрочной перспективе может лишь усугубить дисбалансы.
Кошмамбетов отметил, что единственным положением плана, которое могло бы действовать на постоянной основе, является сохранение упрощенного режима для всех видов предпринимательской деятельности.
«Вот это можно и нужно оставить на будущее. С этим надо работать и жить. А регулирование тарифов и цен на топливо нужно постепенно возвращать рынку», — подчеркнул он.
Депутат добавил, что нынешнее правительство под руководством Олжаса Бектенова проявляет решимость в проведении экономических реформ, однако важно учитывать реакцию общества, испытывающего усталость от роста цен и инфляции.
Айтуар Кошмамбетов считает, что переход от государственного регулирования к рыночным механизмам должен проходить поэтапно, чтобы избежать резких скачков цен.
«Реформы нужно проводить аккуратно, буквально хирургически, шаг за шагом (step by step). Это позволит минимизировать инфляцию и избежать ситуации, когда после завершения ручного управления цены взлетают одномоментно», — резюмировал парламентарий.
