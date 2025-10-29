Казахстан откроет торговый офис в Афганистане: подписаны соглашения на $303 млн

Қазақ тіліне аудару

В Шымкенте состоялся казахстанско-афганский бизнес-форум, по итогам которого были заключены 15 документов на общую сумму более $303 млн . Мероприятие объединило представителей бизнеса и органов власти двух стран и прошло при поддержке правительства Казахстана. Организатором форума выступило Министерство торговли и интеграции РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: gov.kz

Новые перспективы для торгового сотрудничества

Ключевым событием форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между Центром развития торговой политики “QazTrade” и компанией Shymkent Invest — Front Office.

Стороны договорились развивать совместные инвестиционные проекты и укреплять торговые связи между Казахстаном и Афганистаном.

«Несмотря на текущие вызовы, мы уверены, что двусторонняя торговля будет расти. Наша цель — не только сохранить объемы, но и расширить ассортимент экспортируемой продукции», — отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.

Товарооборот превысил $545 миллионов

По данным QazTrade, в 2024 году взаимный товарооборот между Казахстаном и Афганистаном достиг $545,2 млн.

Рост наблюдался по ряду направлений, в частности:

прокат стали;

грузовые автомобили;

сахар и другие продукты переработки.

Эти показатели подтверждают устойчивую динамику торговых отношений между двумя странами.

Новый торговый офис в Мазари-Шарифе

Одним из главных итогов форума стало соглашение между QazTrade и афганской корпорацией Gazanfar о создании партнерского офиса в Мазари-Шарифе.

По информации Минторговли, офис станет центром развития двусторонней торговли, будет способствовать продвижению казахстанских товаров и поддержке инвестпроектов на территории Афганистана.

Образовательное сотрудничество — в приоритете

Помимо торговых инициатив, Казахстан планирует вдвое увеличить количество квот для афганских студентов.

Это решение направлено на укрепление гуманитарных связей и подготовку кадров, способных реализовывать совместные экономические и инфраструктурные проекты.

Итог:

Подписанные соглашения на $303 млн открывают новую страницу в экономических отношениях Казахстана и Афганистана. Ожидается, что благодаря созданию партнерского офиса и расширению образовательных программ сотрудничество между странами выйдет на качественно новый уровень.