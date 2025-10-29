В Казахстане появится новая возможность сесть за руль своего авто — условия уже известны

Қазақ тіліне аудару

Министерство торговли и интеграции Казахстана подготовило проект , который позволит физическим лицам приобретать автомобили в лизинг для личного пользования. Новый механизм направлен на повышение доступности транспорта и развитие внутреннего рынка автолизинга, сообщает Lada.kz.

Фото: nalog.gov.ru

Что изменится в законодательстве

Для реализации инициативы разработан проект приказа о внесении изменений и дополнений в действующие “Правила внутренней торговли” (утвержденные в 2015 году). Согласно документу, граждане смогут оформлять договор лизинга на автомобиль с возможностью последующего выкупа или возврата машины лизингодателю.

В министерстве пояснили, что этот шаг создаст дополнительные условия для укрепления конкурентной среды и расширит выбор финансовых инструментов для населения.

Типовая форма договора и гибкие условия

В обновлённых правилах предусмотрено, что договор лизинга будет заключаться по типовой форме, утверждённой в приложении к нормативному документу.

Однако лизингодатель получит право вносить условия, которые улучшают положение клиента, если они не противоречат закону.

Таким образом, участники сделки смогут согласовывать индивидуальные льготные условия, например, касающиеся сроков выплат или стоимости выкупа.

Правовые рамки и ограничения

В Минторговли подчеркнули, что лизинговая деятельность будет регулироваться гражданским законодательством Республики Казахстан, а также законами:

«О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»;

«О разрешениях и уведомлениях»;

и другими нормативно-правовыми актами.

При этом новый порядок не будет распространяться на подержанные автомобили — воспользоваться программой смогут только покупатели новых транспортных средств.

Ответственность сторон и публичное обсуждение

Участники договора лизинга будут нести ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с законодательством Казахстана.

Проект приказа уже размещён на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Обсуждение продлится с 28 октября по 2 ноября 2025 года, после чего документ направят на утверждение.

Ожидаемый эффект

Эксперты министерства рассчитывают, что запуск программы повысит доступность автомобилей для казахстанцев, даст импульс развитию рынка автолизинга и простимулирует производство и продажу машин внутри страны.

Новый инструмент также позволит гражданам гибко планировать покупку авто, не прибегая к стандартным банковским кредитам.