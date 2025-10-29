Премьер-министр Казахстана объяснил, зачем налоговикам нужен доступ к счетам граждан

В Казахстане снова обсуждается, должен ли доступ налоговых органов к банковской информации граждан быть прямым или ограниченным. Премьер-министр Олжас Бектенов высказался по этому вопросу, акцентировав внимание на рисках роста теневой экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Ранее группа депутатов предложила ограничить доступ налоговиков к банковским счетам граждан. По их инициативе, доступ к данным должен предоставляться только:
по решению суда, либо
при наличии обоснованного запроса компетентного органа.
По мнению парламентариев, такая мера поможет усилить защиту персональных данных казахстанцев и снизить риск злоупотреблений.
Олжас Бектенов отметил, что на данный момент органы государственных доходов получают банковские данные по запросу, и подобная практика применяется во многих странах, включая США, Францию, Германию, Китай, Россию, Беларусь и Узбекистан.
Премьер подчеркнул:
«Международная практика показывает: чем шире и оперативнее доступ налоговых органов к банковской информации, тем ниже уровень теневой экономики и выше налоговая дисциплина».
Он привел пример Франции, где после внедрения автоматической отчетности банков:
количество выявленных случаев неуплаты налогов выросло в три раза,
доля теневой экономики снизилась до 10–11% ВВП — одного из самых низких показателей в Европе.
Премьер предупредил, что введение нормы о выдаче банковской информации только по решению суда может привести к ряду проблем:
затягивание процесса получения данных,
увеличение бюрократической нагрузки,
создание административных барьеров,
снижение поступлений в бюджет,
рост теневой экономики,
перегрузка судебной системы.
Обсуждение доступа налоговых органов к банковской информации граждан ведется уже несколько лет. Власти стремятся найти оптимальный баланс между:
прозрачностью налоговой системы, и
защитой персональной информации граждан.
В ближайшие месяцы вопрос будет рассмотрен на уровне профильных министерств.
