Президент Финляндии увидел в Казахстане альтернативу нефти и газу из России

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Казахстан становится важным источником энергетических ресурсов для Европы на фоне ужесточения антироссийских санкций. В интервью «Казинформ» он отметил, что сокращение поставок энергоносителей из России более чем на 80% создает острую потребность в альтернативных источниках энергии, и в этом контексте Казахстан играет ключевую роль, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Акорда

Совместное заявление лидеров

28 октября Александр Стубб и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовали совместное заявление, в котором выразили общую позицию по урегулированию конфликта в Украине. Документ подчеркивает готовность сторон к диалогу и координации действий на международной арене.

Возможная отмена антироссийских санкций

Ранее, 21 октября, Стубб допустил возможность постепенной отмены антироссийских санкций. Он предложил двухступенчатый план: сначала необходимо добиться прекращения огня и выстроить доверие между сторонами, а уже затем обсуждать более сложные вопросы, включая территориальные уступки и вывод войск.

Казахстан сохраняет нейтралитет

Несмотря на активное участие в энергетической сфере, Казахстан отказался выступать посредником в конфликте между Россией и Украиной, сохраняя позицию нейтралитета и независимой внешней политики.