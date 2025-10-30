18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.83
624.94
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.10.2025, 21:19

В Казахстане меняется контроль за мобильными переводами и балансом телефона

Новости Казахстана 0 401

Власти Казахстана усиливают контроль за финансовыми операциями граждан. После расширения мониторинга безналичных переводов внимание регуляторов переключилось на баланс мобильных телефонов, который долгое время использовался для обхода налогового и финансового надзора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: freepik
Фото: freepik

Операторы связи уже давно предоставляют возможность переводить средства с баланса на банковские карты или использовать его как расчетный инструмент, что создало «серую зону» для финансовых схем.

Эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев рассказал Digital Business, как работали эти схемы и что изменится в ближайшее время.

Баланс телефона как «неучтенный счет»

По словам Казанцева, многие операторы позволяли выводить деньги с баланса на банковские карты:

  • Баланс телефона у некоторых операторов, например Beeline, привязан к специальной карте.

  • Ранее бонусы, кэшбэки и другие начисления могли поступать напрямую на баланс телефона, минуя банковский контроль.

  • Государство не видело эти деньги, а арестовать баланс телефона, в отличие от счета в банке, было невозможно.

Эта «лазейка» использовалась для скрытия доходов и обхода финансового контроля, что и стало причиной для новых мер регулирования.

Ежедневный мониторинг транзакций

Дмитрий Казанцев отметил, что введение ежедневного мониторинга связано с устаревшими механизмами контроля:

  • Ранее действовал закон о 100 поступлениях от разных лиц за три месяца, который не учитывал реальные бизнес-сценарии.

  • Новый подход анализирует совокупность переводов: даже три перевода по 500 тысяч тенге в месяц могут указывать на значительные суммы в год.

  • Пример блогеров показал, что анализ выписок за несколько лет выявляет частые финансовые схемы.

Таким образом, ежедневный мониторинг нужен не только для борьбы с отмыванием денег, но и для контроля сокрытия доходов.

Как работает новая система контроля

Теперь финансовые операции будут отслеживаться комплексно:

  • Анализируются последовательности транзакций, а не отдельные переводы.

  • Система автоматически формирует сигналы для финмониторинга при подозрительных схемах: например, деньги поступили, сняты наличными и исчезли в течение дня.

  • Такая практика позволяет выявлять возможные взятки, вывод капитала или сокрытие доходов.

«Одна транзакция не дает полной картины, но совокупность может многое показать», — пояснил Казанцев.

Секретность схем контроля

Эксперт отмечает, что государство не станет раскрывать детали алгоритмов:

  • Публикация схем контроля позволит злоумышленникам обходить проверки.

  • Сигналы и параметры анализа будут оставаться конфиденциальными.

Проверка переводов родственникам

Налоговые органы могут видеть переводы между родственниками, хотя мелкие суммы обычно не вызывают вопросов:

  • Переводы между членами семьи — мамой, папой, братьями, сестрами, детьми — официально не считаются доходом.

  • Однако крупные суммы (например, 100 млн тенге) будут проверяться, особенно если у отправителя нет официального дохода.

Таким образом, прозрачность финансовых потоков повышается даже внутри семьи.

Когда казахстанцы перестанут бояться контроля

По мнению Казанцева, пока система контроля вызывает панику у населения:

  • Люди пытаются «уйти в наличку», не понимая, что это временная мера и рано или поздно все всплывет.

  • Необходима масштабная финансовая грамотность: обучение населения, объяснение работы банков и налоговой системы.

  • Пример инициативы The Game показывает, что геймификация помогает людям понимать финансы и избегать мошенничества.

Эксперт подчеркивает, что контроль за доходами и уплата налогов — неизбежны: «Получаешь доход — плати налоги. Есть ИП, будет самозанятость. Если не сделать этого, потом заплатишь больше».

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь