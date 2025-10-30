В Казахстане меняется контроль за мобильными переводами и балансом телефона

Қазақ тіліне аудару

Власти Казахстана усиливают контроль за финансовыми операциями граждан. После расширения мониторинга безналичных переводов внимание регуляторов переключилось на баланс мобильных телефонов, который долгое время использовался для обхода налогового и финансового надзора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: freepik

Операторы связи уже давно предоставляют возможность переводить средства с баланса на банковские карты или использовать его как расчетный инструмент, что создало «серую зону» для финансовых схем.

Эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев рассказал Digital Business, как работали эти схемы и что изменится в ближайшее время.

Баланс телефона как «неучтенный счет»

По словам Казанцева, многие операторы позволяли выводить деньги с баланса на банковские карты:

Баланс телефона у некоторых операторов, например Beeline, привязан к специальной карте.

Ранее бонусы, кэшбэки и другие начисления могли поступать напрямую на баланс телефона, минуя банковский контроль.

Государство не видело эти деньги, а арестовать баланс телефона, в отличие от счета в банке, было невозможно.

Эта «лазейка» использовалась для скрытия доходов и обхода финансового контроля, что и стало причиной для новых мер регулирования.

Ежедневный мониторинг транзакций

Дмитрий Казанцев отметил, что введение ежедневного мониторинга связано с устаревшими механизмами контроля:

Ранее действовал закон о 100 поступлениях от разных лиц за три месяца, который не учитывал реальные бизнес-сценарии.

Новый подход анализирует совокупность переводов: даже три перевода по 500 тысяч тенге в месяц могут указывать на значительные суммы в год.

Пример блогеров показал, что анализ выписок за несколько лет выявляет частые финансовые схемы.

Таким образом, ежедневный мониторинг нужен не только для борьбы с отмыванием денег, но и для контроля сокрытия доходов.

Как работает новая система контроля

Теперь финансовые операции будут отслеживаться комплексно:

Анализируются последовательности транзакций, а не отдельные переводы.

Система автоматически формирует сигналы для финмониторинга при подозрительных схемах: например, деньги поступили, сняты наличными и исчезли в течение дня.

Такая практика позволяет выявлять возможные взятки, вывод капитала или сокрытие доходов.

«Одна транзакция не дает полной картины, но совокупность может многое показать», — пояснил Казанцев.

Секретность схем контроля

Эксперт отмечает, что государство не станет раскрывать детали алгоритмов:

Публикация схем контроля позволит злоумышленникам обходить проверки.

Сигналы и параметры анализа будут оставаться конфиденциальными.

Проверка переводов родственникам

Налоговые органы могут видеть переводы между родственниками, хотя мелкие суммы обычно не вызывают вопросов:

Переводы между членами семьи — мамой, папой, братьями, сестрами, детьми — официально не считаются доходом.

Однако крупные суммы (например, 100 млн тенге) будут проверяться, особенно если у отправителя нет официального дохода.

Таким образом, прозрачность финансовых потоков повышается даже внутри семьи.

Когда казахстанцы перестанут бояться контроля

По мнению Казанцева, пока система контроля вызывает панику у населения:

Люди пытаются «уйти в наличку», не понимая, что это временная мера и рано или поздно все всплывет.

Необходима масштабная финансовая грамотность: обучение населения, объяснение работы банков и налоговой системы.

Пример инициативы The Game показывает, что геймификация помогает людям понимать финансы и избегать мошенничества.

Эксперт подчеркивает, что контроль за доходами и уплата налогов — неизбежны: «Получаешь доход — плати налоги. Есть ИП, будет самозанятость. Если не сделать этого, потом заплатишь больше».