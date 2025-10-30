Казахстанцы могут свободно тратить пенсионные выплаты на жильё — заявление Минфина

В Казахстане не планируют новые ограничения на использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для покупки или улучшения жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Отбасы банка по итогам официального запроса редакции Tengrinews.kz . 29 октября, передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Причина предложений об ограничениях

Ранее Отбасы банк выявил, что некоторые квартиры несколько раз перепродавались разным людям, и каждый покупатель использовал для покупки свои пенсионные средства.

В пресс-службе банка отметили:

"Прямого нарушения закона в таких действиях нет. Но подобные ситуации могут создавать риски нецелевого использования пенсионных денег и искажать реальные цены на жильё."

Чтобы снизить эти риски, банк направил в Министерство промышленности и строительства предложение: разрешать продажу жилья, купленного на средства ЕПВ, только после пяти лет владения.

Решение Минпрома

Предложение Отбасы банка не было поддержано. В пресс-службе министерства пояснили:

"Так как закон прямо определяет, в каких случаях можно накладывать обременения на недвижимость. Жильё, купленное на средства ЕПВ, к ним не относится."

Что это значит для казахстанцев

Жители Казахстана по-прежнему могут использовать свои единовременные пенсионные выплаты для покупки или улучшения жилья без дополнительных ограничений.

В Отбасы банке заверили, что все заявки на использование ЕПВ рассматриваются в штатном режиме.