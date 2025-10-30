18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.10.2025, 06:37

Казахстанцы могут свободно тратить пенсионные выплаты на жильё — заявление Минфина

Новости Казахстана 0 1 516

В Казахстане не планируют новые ограничения на использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для покупки или улучшения жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Отбасы банка по итогам официального запроса редакции Tengrinews.kz. 29 октября, передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Причина предложений об ограничениях

Ранее Отбасы банк выявил, что некоторые квартиры несколько раз перепродавались разным людям, и каждый покупатель использовал для покупки свои пенсионные средства.

В пресс-службе банка отметили:

"Прямого нарушения закона в таких действиях нет. Но подобные ситуации могут создавать риски нецелевого использования пенсионных денег и искажать реальные цены на жильё."

Чтобы снизить эти риски, банк направил в Министерство промышленности и строительства предложение: разрешать продажу жилья, купленного на средства ЕПВ, только после пяти лет владения.

Решение Минпрома

Предложение Отбасы банка не было поддержано. В пресс-службе министерства пояснили:

"Так как закон прямо определяет, в каких случаях можно накладывать обременения на недвижимость. Жильё, купленное на средства ЕПВ, к ним не относится."

Что это значит для казахстанцев

Жители Казахстана по-прежнему могут использовать свои единовременные пенсионные выплаты для покупки или улучшения жилья без дополнительных ограничений.

В Отбасы банке заверили, что все заявки на использование ЕПВ рассматриваются в штатном режиме.

4
2
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь