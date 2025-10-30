18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.10.2025, 07:12

Новые правила для казахстанцев: кто теперь обязан сдавать декларацию по форме 270.00

Новости Казахстана

Министр финансов Казахстана утвердил изменения в форме декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00). Приказ № 624 от 24 октября 2025 года вносит изменения в ранее утвержденный документ № 927 от 13 сентября 2021 года. Цель нововведений — привести форму в соответствие со статьями 633 и 634 Налогового кодекса Республики Казахстан. Приказ вступает в силу с 9 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Цели обновления формы 270.00

Краткосрочные результаты (1 год)

  • Актуализация категорий лиц, обязанных представлять декларацию, в связи с отменой четвертого этапа всеобщего декларирования.

  • Дополнение категорий лиц, обязанных отражать сведения о приобретении и отчуждении имущества, а также источниках покрытия расходов.

  • Создание правовой базы для обязательного декларирования доходов и имущества по форме 270.00.

Среднесрочные результаты (2–3 года)

  • Накопление статистических данных о доходах и имуществе физических лиц.

  • Повышение качества налогового администрирования.

Долгосрочные результаты (3–5 лет)

  • Снижение уровня сокрытия доходов и имущества.

  • Рост налоговых поступлений в бюджет.

  • Укрепление доверия к финансовой системе страны.

Кто должен подавать декларацию

Декларация подается ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода.

Граждане Казахстана и резиденты

Декларацию обязаны подавать физические лица-резиденты, если в течение отчетного года выполнено хотя бы одно из условий:

  1. Обязанность по декларированию установлена законом «О противодействии коррупции».

  2. Крупные участники банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, а также их супруги-резиденты.

  3. Руководители, учредители и участники юридических лиц с долей более 10 % в капитале, а также их супруги-резиденты (за исключением некоммерческих организаций).

  4. Лица, ведущие частную практику.

  5. Лица, получившие доход, облагаемый налогом физического лица самостоятельно (кроме доходов от предпринимательской деятельности).

  6. Владельцы денежных средств на счетах в иностранных банках, превышающих 1000-кратный МРП.

  7. Владельцы имущества, права на которое подлежат регистрации за границей.

  8. Владельцы цифровых активов.

  9. Лица, приобретавшие имущество стоимостью более 20 000-кратного МРП, включая:

    • недвижимость;

    • транспортные средства и прицепы;

    • доли в уставном капитале юридических лиц;

    • ценные бумаги;

    • производные финансовые инструменты;

    • доли в жилищном строительстве;

    • инвестиционное золото.

  10. Лица, подавшие налоговому агенту заявление на предварительные налоговые вычеты.

Примечание: некоторые положения не распространяются на тех, кто одновременно обязан декларировать активы и обязательства по статье 630 Налогового кодекса.

Иностранцы и лица без гражданства

Нерезиденты обязаны подавать декларацию при условии:

  • получения дохода из источников в Казахстане, подлежащего самостоятельному налогообложению;

  • наличия обязанностей по декларированию, предусмотренных казахстанским законодательством.

Что отражается в декларации

Форма 270.00 предназначена для учета информации о:

  • доходах, облагаемых налогом физического лица самостоятельно (кроме доходов индивидуального предпринимателя);

  • налоговых вычетах;

  • приобретении и отчуждении имущества за границей, включая безвозмездное получение;

  • требовании по зачету и возврату превышения по ИПН (включая расходы по ипотечным займам на приобретение жилья в Казахстане);

  • денежных средствах на счетах в иностранных банках, превышающих тысячекратный МРП;

  • собственности физического лица по состоянию на 31 декабря, включая:

    • имущество, требующее регистрации;

    • ценные бумаги и цифровые активы;

    • инвестиционное золото;

    • доли участия в зарубежных юридических лицах;

    • дебиторскую и кредиторскую задолженность за пределами Казахстана.

С 1 января 2025 года требуется отражать также требование по зачету и возврату суммы превышения по ИПН.

Приложение 5

Приложение 5 «Сведения о приобретении (получении) и (или) отчуждении имущества и об источниках покрытия расходов на приобретение имущества» заполняется лицами, указанными в пунктах 1), 2), 3) и 9) правил, если они отметили соответствующую строку в декларации.

