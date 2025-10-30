Новые правила для казахстанцев: кто теперь обязан сдавать декларацию по форме 270.00

Министр финансов Казахстана утвердил изменения в форме декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00). Приказ № 624 от 24 октября 2025 года вносит изменения в ранее утвержденный документ № 927 от 13 сентября 2021 года. Цель нововведений — привести форму в соответствие со статьями 633 и 634 Налогового кодекса Республики Казахстан. Приказ вступает в силу с 9 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Актуализация категорий лиц, обязанных представлять декларацию, в связи с отменой четвертого этапа всеобщего декларирования.
Дополнение категорий лиц, обязанных отражать сведения о приобретении и отчуждении имущества, а также источниках покрытия расходов.
Создание правовой базы для обязательного декларирования доходов и имущества по форме 270.00.
Накопление статистических данных о доходах и имуществе физических лиц.
Повышение качества налогового администрирования.
Снижение уровня сокрытия доходов и имущества.
Рост налоговых поступлений в бюджет.
Укрепление доверия к финансовой системе страны.
Декларация подается ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода.
Декларацию обязаны подавать физические лица-резиденты, если в течение отчетного года выполнено хотя бы одно из условий:
Обязанность по декларированию установлена законом «О противодействии коррупции».
Крупные участники банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, а также их супруги-резиденты.
Руководители, учредители и участники юридических лиц с долей более 10 % в капитале, а также их супруги-резиденты (за исключением некоммерческих организаций).
Лица, ведущие частную практику.
Лица, получившие доход, облагаемый налогом физического лица самостоятельно (кроме доходов от предпринимательской деятельности).
Владельцы денежных средств на счетах в иностранных банках, превышающих 1000-кратный МРП.
Владельцы имущества, права на которое подлежат регистрации за границей.
Владельцы цифровых активов.
Лица, приобретавшие имущество стоимостью более 20 000-кратного МРП, включая:
недвижимость;
транспортные средства и прицепы;
доли в уставном капитале юридических лиц;
ценные бумаги;
производные финансовые инструменты;
доли в жилищном строительстве;
инвестиционное золото.
Лица, подавшие налоговому агенту заявление на предварительные налоговые вычеты.
Примечание: некоторые положения не распространяются на тех, кто одновременно обязан декларировать активы и обязательства по статье 630 Налогового кодекса.
Нерезиденты обязаны подавать декларацию при условии:
получения дохода из источников в Казахстане, подлежащего самостоятельному налогообложению;
наличия обязанностей по декларированию, предусмотренных казахстанским законодательством.
Форма 270.00 предназначена для учета информации о:
доходах, облагаемых налогом физического лица самостоятельно (кроме доходов индивидуального предпринимателя);
налоговых вычетах;
приобретении и отчуждении имущества за границей, включая безвозмездное получение;
требовании по зачету и возврату превышения по ИПН (включая расходы по ипотечным займам на приобретение жилья в Казахстане);
денежных средствах на счетах в иностранных банках, превышающих тысячекратный МРП;
собственности физического лица по состоянию на 31 декабря, включая:
имущество, требующее регистрации;
ценные бумаги и цифровые активы;
инвестиционное золото;
доли участия в зарубежных юридических лицах;
дебиторскую и кредиторскую задолженность за пределами Казахстана.
С 1 января 2025 года требуется отражать также требование по зачету и возврату суммы превышения по ИПН.
Приложение 5 «Сведения о приобретении (получении) и (или) отчуждении имущества и об источниках покрытия расходов на приобретение имущества» заполняется лицами, указанными в пунктах 1), 2), 3) и 9) правил, если они отметили соответствующую строку в декларации.
