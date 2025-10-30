Новые правила для казахстанцев: кто теперь обязан сдавать декларацию по форме 270.00

Министр финансов Казахстана утвердил изменения в форме декларации о доходах и имуществе физического лица (форма 270.00). Приказ № 624 от 24 октября 2025 года вносит изменения в ранее утвержденный документ № 927 от 13 сентября 2021 года. Цель нововведений — привести форму в соответствие со статьями 633 и 634 Налогового кодекса Республики Казахстан. Приказ вступает в силу с 9 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz

Цели обновления формы 270.00

Краткосрочные результаты (1 год)

Актуализация категорий лиц, обязанных представлять декларацию, в связи с отменой четвертого этапа всеобщего декларирования.

Дополнение категорий лиц, обязанных отражать сведения о приобретении и отчуждении имущества, а также источниках покрытия расходов.

Создание правовой базы для обязательного декларирования доходов и имущества по форме 270.00.

Среднесрочные результаты (2–3 года)

Накопление статистических данных о доходах и имуществе физических лиц.

Повышение качества налогового администрирования.

Долгосрочные результаты (3–5 лет)

Снижение уровня сокрытия доходов и имущества.

Рост налоговых поступлений в бюджет.

Укрепление доверия к финансовой системе страны.

Кто должен подавать декларацию

Декларация подается ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода.

Граждане Казахстана и резиденты

Декларацию обязаны подавать физические лица-резиденты, если в течение отчетного года выполнено хотя бы одно из условий:

Обязанность по декларированию установлена законом «О противодействии коррупции». Крупные участники банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, а также их супруги-резиденты. Руководители, учредители и участники юридических лиц с долей более 10 % в капитале, а также их супруги-резиденты (за исключением некоммерческих организаций). Лица, ведущие частную практику. Лица, получившие доход, облагаемый налогом физического лица самостоятельно (кроме доходов от предпринимательской деятельности). Владельцы денежных средств на счетах в иностранных банках, превышающих 1000-кратный МРП. Владельцы имущества, права на которое подлежат регистрации за границей. Владельцы цифровых активов. Лица, приобретавшие имущество стоимостью более 20 000-кратного МРП, включая: недвижимость;

транспортные средства и прицепы;

доли в уставном капитале юридических лиц;

ценные бумаги;

производные финансовые инструменты;

доли в жилищном строительстве;

инвестиционное золото. Лица, подавшие налоговому агенту заявление на предварительные налоговые вычеты.

Примечание: некоторые положения не распространяются на тех, кто одновременно обязан декларировать активы и обязательства по статье 630 Налогового кодекса.

Иностранцы и лица без гражданства

Нерезиденты обязаны подавать декларацию при условии:

получения дохода из источников в Казахстане, подлежащего самостоятельному налогообложению;

наличия обязанностей по декларированию, предусмотренных казахстанским законодательством.

Что отражается в декларации

Форма 270.00 предназначена для учета информации о:

доходах, облагаемых налогом физического лица самостоятельно (кроме доходов индивидуального предпринимателя);

налоговых вычетах;

приобретении и отчуждении имущества за границей, включая безвозмездное получение;

требовании по зачету и возврату превышения по ИПН (включая расходы по ипотечным займам на приобретение жилья в Казахстане);

денежных средствах на счетах в иностранных банках, превышающих тысячекратный МРП;

собственности физического лица по состоянию на 31 декабря, включая: имущество, требующее регистрации; ценные бумаги и цифровые активы; инвестиционное золото; доли участия в зарубежных юридических лицах; дебиторскую и кредиторскую задолженность за пределами Казахстана.



С 1 января 2025 года требуется отражать также требование по зачету и возврату суммы превышения по ИПН.

Приложение 5

Приложение 5 «Сведения о приобретении (получении) и (или) отчуждении имущества и об источниках покрытия расходов на приобретение имущества» заполняется лицами, указанными в пунктах 1), 2), 3) и 9) правил, если они отметили соответствующую строку в декларации.