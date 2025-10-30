18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.10.2025, 07:40

Опасный челлендж: казахстанцев предупреждают об арестах за участие

Новости Казахстана 0 7 068

Центр по борьбе с дезинформацией при Совете по вопросам координации (СЦК) обратился к казахстанцам с предупреждением о потенциальной опасности участия в набирающем популярность онлайн-челлендже. В ведомстве подчеркнули, что за участие в подобных акциях предусмотрена юридическая ответственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Челлендж с обещанием квартир и крупного выигрыша

По информации AstanaTV, инициатором челленджа стал стример Андрей Бурим, который в настоящее время находится в международном розыске в России и Беларуси. В рамках акции участникам обещались квартиры и призы на общую сумму 1,5 миллиона долларов.

Для участия необходимо было снять видео с социально опасными действиями, отметить его имя или казино специальным хэштегом. Главная цель — вирусное продвижение азартных игр любой ценой.

Опасность ради хайпа и крупных призов

"Ради хайпа и обещаний ценных призов, которые стример ранее не выполнял, аудитория провоцируется на рискованные и демонстративные поступки", — отмечают в AstanaTV.

По данным телеканала, уже зафиксированы случаи, когда люди шли на опасные действия ради участия в челлендже.

Юридические последствия участия

СЦК при президенте подчеркнул, что такие действия могут иметь серьёзные правовые последствия:

  • Нарушение законодательства о рекламе азартных игр в Казахстане и странах СНГ.

  • Провокации в общественных местах могут квалифицироваться как мелкое хулиганство, что влечёт административное или уголовное наказание.

  • Распространение контента с вовлечением несовершеннолетних рассматривается как пропаганда или пособничество незаконной деятельности.

Реальный пример: арест участника

Одним из участников челленджа стал житель Астаны, который бегал по торговому центру в нижнем белье с плакатом и выкрикивал: «…подари мне квартиру!». Мужчину арестовали на 15 суток, что наглядно показывает последствия участия в подобных интернет-акциях.

9
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь