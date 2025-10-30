Опасный челлендж: казахстанцев предупреждают об арестах за участие

Центр по борьбе с дезинформацией при Совете по вопросам координации (СЦК) обратился к казахстанцам с предупреждением о потенциальной опасности участия в набирающем популярность онлайн-челлендже. В ведомстве подчеркнули, что за участие в подобных акциях предусмотрена юридическая ответственность, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: ru.pinterest.com

Челлендж с обещанием квартир и крупного выигрыша

По информации AstanaTV, инициатором челленджа стал стример Андрей Бурим, который в настоящее время находится в международном розыске в России и Беларуси. В рамках акции участникам обещались квартиры и призы на общую сумму 1,5 миллиона долларов.

Для участия необходимо было снять видео с социально опасными действиями, отметить его имя или казино специальным хэштегом. Главная цель — вирусное продвижение азартных игр любой ценой.

Опасность ради хайпа и крупных призов

"Ради хайпа и обещаний ценных призов, которые стример ранее не выполнял, аудитория провоцируется на рискованные и демонстративные поступки", — отмечают в AstanaTV.

По данным телеканала, уже зафиксированы случаи, когда люди шли на опасные действия ради участия в челлендже.

Юридические последствия участия

СЦК при президенте подчеркнул, что такие действия могут иметь серьёзные правовые последствия:

Нарушение законодательства о рекламе азартных игр в Казахстане и странах СНГ.

Провокации в общественных местах могут квалифицироваться как мелкое хулиганство, что влечёт административное или уголовное наказание.

Распространение контента с вовлечением несовершеннолетних рассматривается как пропаганда или пособничество незаконной деятельности.

Реальный пример: арест участника

Одним из участников челленджа стал житель Астаны, который бегал по торговому центру в нижнем белье с плакатом и выкрикивал: «…подари мне квартиру!». Мужчину арестовали на 15 суток, что наглядно показывает последствия участия в подобных интернет-акциях.