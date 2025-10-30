18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.10.2025, 08:47

С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентов

Новости Казахстана 0 116 042

С 1 ноября 2025 года несколько операторов мобильной связи и интернет-провайдеров Казахстана обновляют свои тарифы, услуги и условия подписок. Основные изменения затронут стоимость тарифов, доступные сервисы, а также переход операторов на сети нового поколения 4G и 5G, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Altel обновляет тариф «Жеке +»

С 11 ноября 2025 года оператор Altel меняет название и условия тарифа «Жеке +», который теперь будет называться «Ерекше +».

По данным компании, это обновление направлено на модернизацию тарифной линейки и адаптацию к современным потребностям абонентов.

Сравнение старого и нового тарифа:

  • Старое название и абонплата: Жеке+, 22 ГБ (3G/4G/5G), 200 минут, 1000 SMS

  • Новое название и абонплата: Ерекше+, 30 ГБ (3G/4G/5G), 200 минут

  • Безлимитные сервисы: TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp

Изменения вступают в силу с 11 ноября и будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Tele2 / Altel отключает сеть 3G в регионах

Tele2 / Altel продолжает поэтапное отключение сети 3G.

  • С 5 ноября 2025 года технология перестанет работать в следующих городах:

    • Жамбылская область: Каратау, Жанатас

    • Карагандинская область: Абай, Сарань, Шахтинск

    • Туркестанская область: Жетысай

  • С 19 ноября 2025 года 3G будет отключена в городе Сарыагаш (Туркестанская область).

Отключение 3G направлено на развитие сетей нового поколения. После перехода на 4G пользователи смогут рассчитывать на более стабильный сигнал, четкие голосовые звонки и высокую скорость мобильного интернета.

Beeline завершает действие ряда услуг и акций

Loyalty по тарифу Keńse 30

С 1 декабря 2025 года Beeline Казахстан прекращает действие услуги Loyalty по тарифу Keńse 30. До 30 ноября сохраняются все преимущества программы: доступ в лаундж-зоны и поездки на бизнес-такси.

Акция «Дари Гиги»

Акция, в рамках которой абоненты могли бесплатно передавать гигабайты друг другу, завершилась 30 июня 2025 года. С 14 июля до 31 октября каждая передача интернет-трафика стоила 99 тенге независимо от объема данных. После 1 ноября оператор не уточняет дальнейшие условия, что может означать полное прекращение услуги.

Международная акция «Соседи»

Акция, предоставлявшая сниженные тарифы на звонки в страны ближнего зарубежья, завершится 31 октября 2025 года. Новых условий или продления акции пока не объявлено.

Kcell и Activ обновляют стоимость подписки на Litres

С 15 ноября 2025 года сервис электронных и аудиокниг Litres для абонентов Kcell и Activ будет стоить:

  • 50 тенге в день

  • 1190 тенге в месяц

Изменения связаны с расширением библиотеки, появлением новых подборок и улучшением качества приложения. Если новая стоимость не устраивает, пользователи могут подключить премиум-пакет или отключить сервис командой *705#.

Прогнозируемое повышение тарифов с 2026 года

С начала 2026 года мобильная связь и интернет в Казахстане могут подорожать примерно на 15–20%. Операторы объясняют это ростом затрат:

  • повышение расходов на электроэнергию и оборудование

  • изменения налогового законодательства

  • инфляция и колебания курса валют

Все это напрямую влияет на себестоимость предоставляемых услуг.

Подорожание международной связи для бизнеса

С 1 ноября 2025 года компания АО «ASTEL», авторизованный реселлер Starlink, повышает тарифы на международные звонки. Изменения затронут звонки:

  • в Россию, Армению, Беларусь, Таджикистан, Туркменистан

  • в страны Европы, Азии, США и некоторые островные государства

  • на мобильные и фиксированные номера

almaPLUS продлевает акцию «Hot Sale»

Компания almaPLUS продлевает акцию «Hot Sale» до 31 декабря 2025 года. При покупке спутникового оборудования пользователи получают:

  • доступ к максимальному пакету телеканалов «bay» на 12 месяцев

  • скидку 99,99% на пакет

10
1113
33
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь