С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентов

С 1 ноября 2025 года несколько операторов мобильной связи и интернет-провайдеров Казахстана обновляют свои тарифы, услуги и условия подписок. Основные изменения затронут стоимость тарифов, доступные сервисы, а также переход операторов на сети нового поколения 4G и 5G, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: YouTube

Altel обновляет тариф «Жеке +»

С 11 ноября 2025 года оператор Altel меняет название и условия тарифа «Жеке +», который теперь будет называться «Ерекше +».

По данным компании, это обновление направлено на модернизацию тарифной линейки и адаптацию к современным потребностям абонентов.

Сравнение старого и нового тарифа:

Старое название и абонплата: Жеке+, 22 ГБ (3G/4G/5G), 200 минут, 1000 SMS

Новое название и абонплата: Ерекше+, 30 ГБ (3G/4G/5G), 200 минут

Безлимитные сервисы: TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp

Изменения вступают в силу с 11 ноября и будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Tele2 / Altel отключает сеть 3G в регионах

Tele2 / Altel продолжает поэтапное отключение сети 3G.

С 5 ноября 2025 года технология перестанет работать в следующих городах: Жамбылская область: Каратау, Жанатас Карагандинская область: Абай, Сарань, Шахтинск Туркестанская область: Жетысай

С 19 ноября 2025 года 3G будет отключена в городе Сарыагаш (Туркестанская область).

Отключение 3G направлено на развитие сетей нового поколения. После перехода на 4G пользователи смогут рассчитывать на более стабильный сигнал, четкие голосовые звонки и высокую скорость мобильного интернета.

Beeline завершает действие ряда услуг и акций

Loyalty по тарифу Keńse 30

С 1 декабря 2025 года Beeline Казахстан прекращает действие услуги Loyalty по тарифу Keńse 30. До 30 ноября сохраняются все преимущества программы: доступ в лаундж-зоны и поездки на бизнес-такси.

Акция «Дари Гиги»

Акция, в рамках которой абоненты могли бесплатно передавать гигабайты друг другу, завершилась 30 июня 2025 года. С 14 июля до 31 октября каждая передача интернет-трафика стоила 99 тенге независимо от объема данных. После 1 ноября оператор не уточняет дальнейшие условия, что может означать полное прекращение услуги.

Международная акция «Соседи»

Акция, предоставлявшая сниженные тарифы на звонки в страны ближнего зарубежья, завершится 31 октября 2025 года. Новых условий или продления акции пока не объявлено.

Kcell и Activ обновляют стоимость подписки на Litres

С 15 ноября 2025 года сервис электронных и аудиокниг Litres для абонентов Kcell и Activ будет стоить:

50 тенге в день

1190 тенге в месяц

Изменения связаны с расширением библиотеки, появлением новых подборок и улучшением качества приложения. Если новая стоимость не устраивает, пользователи могут подключить премиум-пакет или отключить сервис командой *705#.

Прогнозируемое повышение тарифов с 2026 года

С начала 2026 года мобильная связь и интернет в Казахстане могут подорожать примерно на 15–20%. Операторы объясняют это ростом затрат:

повышение расходов на электроэнергию и оборудование

изменения налогового законодательства

инфляция и колебания курса валют

Все это напрямую влияет на себестоимость предоставляемых услуг.

Подорожание международной связи для бизнеса

С 1 ноября 2025 года компания АО «ASTEL», авторизованный реселлер Starlink, повышает тарифы на международные звонки. Изменения затронут звонки:

в Россию, Армению, Беларусь, Таджикистан, Туркменистан

в страны Европы, Азии, США и некоторые островные государства

на мобильные и фиксированные номера

almaPLUS продлевает акцию «Hot Sale»

Компания almaPLUS продлевает акцию «Hot Sale» до 31 декабря 2025 года. При покупке спутникового оборудования пользователи получают: