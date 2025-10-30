С 29 октября казахстанских водителей будут автоматически штрафовать за превышение скорости

С 29 октября 2025 года на платных дорогах Казахстана заработала система автоматического контроля скорости. Нарушения теперь фиксируются без участия инспекторов, а данные передаются напрямую в Процессинговый центр Единого реестра административных производств (ПЦ ЕРАП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Новая система позволяет:
автоматически измерять скорость транспортного средства;
сравнивать её с установленным лимитом;
фиксировать нарушение и передавать данные в реестр для последующего наложения штрафа.
По словам представителей "ҚазАвтоЖол", это обеспечит объективность, прозрачность и неотвратимость ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Система контроля уже установлена на ключевых платных трассах:
Автодорога Кокшетау – Петропавловск:
354 км – арка контроля "Драгомировка";
443,8 км – арка контроля "Астраханка";
473,126 км – арка контроля "Бесколь".
Автодорога Алматы – Хоргос:
38,243 км – арка контроля "Балтабай";
204,648 км – арка контроля "Уйгур";
205,480 км – арка контроля "Панфилов".
С начала 2025 года казахстанцы совершили более 54 миллионов поездок по платным дорогам.
Лидеры по количеству проездов:
Алматы – Конаев: 8,9 млн поездок
Шымкент – граница Узбекистана: 6,98 млн
Шымкент – Тараз: 4,93 млн
Тараз – Кайнар: 4,09 млн
Шымкент – Кызылорда: 3,6 млн
Астана – Темиртау: 3,4 млн
Конаев – Талдыкорган: 3 млн
Астана – Щучинск: 2,94 млн
Щучинск – Кокшетау: 2,53 млн
Астана – Павлодар: 1,94 млн
Алматы – Хоргос: 1,82 млн
Кызылорда – Аральск: 1,34 млн
Костанай – Денисовка: 1,33 млн
Кокшетау – Петропавловск: 1,31 млн
Обход города Тараза: 1,31 млн
Павлодар – Семей – Калбатау: 998 тыс.
Балхаш – Бурылбайтал: 974 тыс.
Актобе – граница России (Оренбург): 962 тыс.
Павлодар – граница России (Омск): 659 тыс.
Костанай – граница России (Троицк): 615 тыс.
Уральск – граница России (Самара): 609 тыс.
Шу – Бурылбайтал: 492 тыс.
Уральск – граница России (Саратов): 435 тыс.
Кандыагаш – Макат: 385 тыс.
Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана): 127 тыс.
Ушарал – Достык: 29 тыс.
