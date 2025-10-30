18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
30.10.2025, 10:00

С 29 октября казахстанских водителей будут автоматически штрафовать за превышение скорости

Новости Казахстана 0 5 805

С 29 октября 2025 года на платных дорогах Казахстана заработала система автоматического контроля скорости. Нарушения теперь фиксируются без участия инспекторов, а данные передаются напрямую в Процессинговый центр Единого реестра административных производств (ПЦ ЕРАП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: kolesa.kz (Юлия Дербичева)
Фото: kolesa.kz (Юлия Дербичева)

Как работает система

Новая система позволяет:

  • автоматически измерять скорость транспортного средства;

  • сравнивать её с установленным лимитом;

  • фиксировать нарушение и передавать данные в реестр для последующего наложения штрафа.

По словам представителей "ҚазАвтоЖол", это обеспечит объективность, прозрачность и неотвратимость ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Участки с автоматической фиксацией скорости

Система контроля уже установлена на ключевых платных трассах:

Автодорога Кокшетау – Петропавловск:

  • 354 км – арка контроля "Драгомировка";

  • 443,8 км – арка контроля "Астраханка";

  • 473,126 км – арка контроля "Бесколь".

Автодорога Алматы – Хоргос:

  • 38,243 км – арка контроля "Балтабай";

  • 204,648 км – арка контроля "Уйгур";

  • 205,480 км – арка контроля "Панфилов".

Популярность платных трасс в Казахстане

С начала 2025 года казахстанцы совершили более 54 миллионов поездок по платным дорогам.

Лидеры по количеству проездов:

  1. Алматы – Конаев: 8,9 млн поездок

  2. Шымкент – граница Узбекистана: 6,98 млн

  3. Шымкент – Тараз: 4,93 млн

  4. Тараз – Кайнар: 4,09 млн

  5. Шымкент – Кызылорда: 3,6 млн

  6. Астана – Темиртау: 3,4 млн

  7. Конаев – Талдыкорган: 3 млн

  8. Астана – Щучинск: 2,94 млн

  9. Щучинск – Кокшетау: 2,53 млн

  10. Астана – Павлодар: 1,94 млн

  11. Алматы – Хоргос: 1,82 млн

  12. Кызылорда – Аральск: 1,34 млн

  13. Костанай – Денисовка: 1,33 млн

  14. Кокшетау – Петропавловск: 1,31 млн

  15. Обход города Тараза: 1,31 млн

  16. Павлодар – Семей – Калбатау: 998 тыс.

  17. Балхаш – Бурылбайтал: 974 тыс.

  18. Актобе – граница России (Оренбург): 962 тыс.

  19. Павлодар – граница России (Омск): 659 тыс.

  20. Костанай – граница России (Троицк): 615 тыс.

  21. Уральск – граница России (Самара): 609 тыс.

  22. Шу – Бурылбайтал: 492 тыс.

  23. Уральск – граница России (Саратов): 435 тыс.

  24. Кандыагаш – Макат: 385 тыс.

  25. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана): 127 тыс.

  26. Ушарал – Достык: 29 тыс.

