С 29 октября казахстанских водителей будут автоматически штрафовать за превышение скорости

С 29 октября 2025 года на платных дорогах Казахстана заработала система автоматического контроля скорости. Нарушения теперь фиксируются без участия инспекторов, а данные передаются напрямую в Процессинговый центр Единого реестра административных производств (ПЦ ЕРАП), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: kolesa.kz (Юлия Дербичева)

Как работает система

Новая система позволяет:

автоматически измерять скорость транспортного средства;

сравнивать её с установленным лимитом;

фиксировать нарушение и передавать данные в реестр для последующего наложения штрафа.

По словам представителей "ҚазАвтоЖол", это обеспечит объективность, прозрачность и неотвратимость ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Участки с автоматической фиксацией скорости

Система контроля уже установлена на ключевых платных трассах:

Автодорога Кокшетау – Петропавловск:

354 км – арка контроля "Драгомировка";

443,8 км – арка контроля "Астраханка";

473,126 км – арка контроля "Бесколь".

Автодорога Алматы – Хоргос:

38,243 км – арка контроля "Балтабай";

204,648 км – арка контроля "Уйгур";

205,480 км – арка контроля "Панфилов".

Популярность платных трасс в Казахстане

С начала 2025 года казахстанцы совершили более 54 миллионов поездок по платным дорогам.

Лидеры по количеству проездов: