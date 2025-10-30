Казахстан парализовал поставки из Китая в Россию - доставка подорожала на 40%

С октября доставка грузов из Китая в Россию стремительно подорожала, и ключевую роль в этом сыграли заторы на казахстанской территории. Транспортные компании и импортеры отмечают, что ситуация усугубилась из-за остановки работы двух крупных морских линий и приближения зимы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Moscow Times.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Осень и зима стали катализатором роста цен

Весной и летом тарифы на доставку из Китая снижались: спрос на российском рынке падал, а сезон был низкий. Однако уже в октябре начался резкий рост стоимости: доставка контейнера стала на 40% дороже, чем в сентябре. Эксперты прогнозируют новую волну повышения цен в ноябре.

Основные причины роста:

Традиционное оживление торговли осенью;

Подготовка к сложным зимним условиям;

Задержки автомобильных и железнодорожных грузов из-за досмотров в Казахстане;

Рост затрат на железнодорожные перевозки;

Остановка работы двух морских линий – дубайской CStar Line и китайской STF Shipping, возможно связанных с логистической группой «Дело» (ТМТ).

Казахстанские пробки как ключевой фактор

Импортеры отмечают, что рост цен усилился из-за дополнительных расходов на «объезд пробок» в Казахстане. С начала сентября Россия усилила проверки на границе с целью борьбы с серым импортом и контрабандой из Китая через Казахстан и Кыргызстан.

В результате:

Тысячи фур стояли в очередях на пограничных переходах;

Замедлилось движение контейнерных поездов;

Даже «белые» грузы с полным комплектом документов ожидали по несколько недель;

Появились посредники, предлагающие ускорить прохождение границы за доплату $700–1000 за контейнер.

Также Казахстан усилил проверки на границе с Китаем. Некоторые логистические компании уже требуют от клиентов компенсацию дополнительных расходов: плата за досмотр одного контейнера может увеличиться почти на $500.

Рост стоимости доставки по маршрутам

По данным логистической компании Tradest, цены на доставку выросли так:

Контейнер 40 футов из Шанхая в Москву морем и железной дорогой через Дальний Восток – на $600, до $5,3 тыс.;

Прямо по железной дороге – на $1 тыс., до $5,4 тыс.;

Еврофура автотранспортом – на $1 тыс., до $10,5 тыс.

Импортеры отмечают, что общие затраты на доставку теперь могут быть выше на 10–40%, в зависимости от удачи и маршрута.

Зимний фактор и перспективы

Эксперты прогнозируют продолжение роста ставок в ноябре и зимний сезон, когда транспортные расходы традиционно увеличиваются из-за сложных погодных условий:

Снег, гололед и необходимость специальных средств на трассах;

Более дорогое зимнее дизельное топливо;

Усложнение рейсов и дополнительное время на доставку.

По прогнозам, рост стоимости доставки продлится до китайского Нового года 17 февраля 2026 года.

Влияние на цены и рынок

Рост транспортных расходов напрямую повлияет на стоимость товаров. Импортеры предупреждают: