30.10.2025, 10:23

Казахстан парализовал поставки из Китая в Россию - доставка подорожала на 40%

Новости Казахстана 0 1 405

С октября доставка грузов из Китая в Россию стремительно подорожала, и ключевую роль в этом сыграли заторы на казахстанской территории. Транспортные компании и импортеры отмечают, что ситуация усугубилась из-за остановки работы двух крупных морских линий и приближения зимы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Moscow Times.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Осень и зима стали катализатором роста цен

Весной и летом тарифы на доставку из Китая снижались: спрос на российском рынке падал, а сезон был низкий. Однако уже в октябре начался резкий рост стоимости: доставка контейнера стала на 40% дороже, чем в сентябре. Эксперты прогнозируют новую волну повышения цен в ноябре.

Основные причины роста:

  • Традиционное оживление торговли осенью;

  • Подготовка к сложным зимним условиям;

  • Задержки автомобильных и железнодорожных грузов из-за досмотров в Казахстане;

  • Рост затрат на железнодорожные перевозки;

  • Остановка работы двух морских линий – дубайской CStar Line и китайской STF Shipping, возможно связанных с логистической группой «Дело» (ТМТ).

Казахстанские пробки как ключевой фактор

Импортеры отмечают, что рост цен усилился из-за дополнительных расходов на «объезд пробок» в Казахстане. С начала сентября Россия усилила проверки на границе с целью борьбы с серым импортом и контрабандой из Китая через Казахстан и Кыргызстан.

В результате:

  • Тысячи фур стояли в очередях на пограничных переходах;

  • Замедлилось движение контейнерных поездов;

  • Даже «белые» грузы с полным комплектом документов ожидали по несколько недель;

  • Появились посредники, предлагающие ускорить прохождение границы за доплату $700–1000 за контейнер.

Также Казахстан усилил проверки на границе с Китаем. Некоторые логистические компании уже требуют от клиентов компенсацию дополнительных расходов: плата за досмотр одного контейнера может увеличиться почти на $500.

Рост стоимости доставки по маршрутам

По данным логистической компании Tradest, цены на доставку выросли так:

  • Контейнер 40 футов из Шанхая в Москву морем и железной дорогой через Дальний Восток – на $600, до $5,3 тыс.;

  • Прямо по железной дороге – на $1 тыс., до $5,4 тыс.;

  • Еврофура автотранспортом – на $1 тыс., до $10,5 тыс.

Импортеры отмечают, что общие затраты на доставку теперь могут быть выше на 10–40%, в зависимости от удачи и маршрута.

Зимний фактор и перспективы

Эксперты прогнозируют продолжение роста ставок в ноябре и зимний сезон, когда транспортные расходы традиционно увеличиваются из-за сложных погодных условий:

  • Снег, гололед и необходимость специальных средств на трассах;

  • Более дорогое зимнее дизельное топливо;

  • Усложнение рейсов и дополнительное время на доставку.

По прогнозам, рост стоимости доставки продлится до китайского Нового года 17 февраля 2026 года.

Влияние на цены и рынок

Рост транспортных расходов напрямую повлияет на стоимость товаров. Импортеры предупреждают:

  • Товары подорожают;

  • Особенно сильно цены вырастут, если «карго» с дешевой одеждой, обувью и товарами для дома перестанет проходить через границу;

  • Для «белых» импортеров уход мелких конкурентов с рынка может быть выгоден, но потребители почувствуют рост цен на привычные недорогие товары.

1
3
0
