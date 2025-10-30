Казахстан парализовал поставки из Китая в Россию - доставка подорожала на 40%

С октября доставка грузов из Китая в Россию стремительно подорожала, и ключевую роль в этом сыграли заторы на казахстанской территории. Транспортные компании и импортеры отмечают, что ситуация усугубилась из-за остановки работы двух крупных морских линий и приближения зимы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Moscow Times.
Весной и летом тарифы на доставку из Китая снижались: спрос на российском рынке падал, а сезон был низкий. Однако уже в октябре начался резкий рост стоимости: доставка контейнера стала на 40% дороже, чем в сентябре. Эксперты прогнозируют новую волну повышения цен в ноябре.
Основные причины роста:
Традиционное оживление торговли осенью;
Подготовка к сложным зимним условиям;
Задержки автомобильных и железнодорожных грузов из-за досмотров в Казахстане;
Рост затрат на железнодорожные перевозки;
Остановка работы двух морских линий – дубайской CStar Line и китайской STF Shipping, возможно связанных с логистической группой «Дело» (ТМТ).
Импортеры отмечают, что рост цен усилился из-за дополнительных расходов на «объезд пробок» в Казахстане. С начала сентября Россия усилила проверки на границе с целью борьбы с серым импортом и контрабандой из Китая через Казахстан и Кыргызстан.
В результате:
Тысячи фур стояли в очередях на пограничных переходах;
Замедлилось движение контейнерных поездов;
Даже «белые» грузы с полным комплектом документов ожидали по несколько недель;
Появились посредники, предлагающие ускорить прохождение границы за доплату $700–1000 за контейнер.
Также Казахстан усилил проверки на границе с Китаем. Некоторые логистические компании уже требуют от клиентов компенсацию дополнительных расходов: плата за досмотр одного контейнера может увеличиться почти на $500.
По данным логистической компании Tradest, цены на доставку выросли так:
Контейнер 40 футов из Шанхая в Москву морем и железной дорогой через Дальний Восток – на $600, до $5,3 тыс.;
Прямо по железной дороге – на $1 тыс., до $5,4 тыс.;
Еврофура автотранспортом – на $1 тыс., до $10,5 тыс.
Импортеры отмечают, что общие затраты на доставку теперь могут быть выше на 10–40%, в зависимости от удачи и маршрута.
Эксперты прогнозируют продолжение роста ставок в ноябре и зимний сезон, когда транспортные расходы традиционно увеличиваются из-за сложных погодных условий:
Снег, гололед и необходимость специальных средств на трассах;
Более дорогое зимнее дизельное топливо;
Усложнение рейсов и дополнительное время на доставку.
По прогнозам, рост стоимости доставки продлится до китайского Нового года 17 февраля 2026 года.
Рост транспортных расходов напрямую повлияет на стоимость товаров. Импортеры предупреждают:
Товары подорожают;
Особенно сильно цены вырастут, если «карго» с дешевой одеждой, обувью и товарами для дома перестанет проходить через границу;
Для «белых» импортеров уход мелких конкурентов с рынка может быть выгоден, но потребители почувствуют рост цен на привычные недорогие товары.
