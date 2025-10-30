18+
30.10.2025, 11:12

Ержан Бабакумаров убит в Астане

Новости Казахстана 0 1 078

В столице Казахстана произошла трагедия — ночью скончался известный государственный деятель Ержан Бабакумаров. По данным полиции, смерть 56-летнего мужчины наступила в результате полученных травм после конфликта с ранее знакомым лицом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Конфликт, переросший в трагедию

Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, между Бабакумаровым и его знакомым произошел словесный спор, который вскоре перешёл в физическую ссору. В ходе потасовки экс-чиновник получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью.

«Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование», — уточнили в полиции.

Расследование находится под контролем прокуратуры

В Генеральной прокуратуре Казахстана подтвердили начало досудебного расследования и призвали воздержаться от поспешных выводов до завершения всех следственных действий. Ведомство подчеркнуло, что дело находится на особом контроле.

Карьера и заслуги Ержана Бабакумарова

Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года в Талдыкорганской области. Он был кандидатом политических наук и на протяжении почти трёх десятилетий занимал ключевые должности в органах государственной власти.

Свою карьеру на госслужбе он начал в 1996 году. В разные годы Бабакумаров:

  • возглавлял информационно-аналитический центр Администрации Президента;

  • занимал пост заместителя заведующего отделом внутренней политики;

  • был ответственным секретарём и вице-министром культуры и информации;

  • работал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра;

  • возглавлял Службу центральных коммуникаций при Президенте;

  • занимал должность советника Главы государства и руководителя Центра анализа и прогнозирования Администрации Президента.

Общественная реакция

Новость о гибели Ержана Бабакумарова вызвала широкий резонанс. Пользователи в социальных сетях выражают соболезнования семье и вспоминают его как опытного управленца, внесшего значительный вклад в развитие государственной информационной политики.

