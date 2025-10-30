Ержан Бабакумаров убит в Астане

В столице Казахстана произошла трагедия — ночью скончался известный государственный деятель Ержан Бабакумаров. По данным полиции, смерть 56-летнего мужчины наступила в результате полученных травм после конфликта с ранее знакомым лицом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, между Бабакумаровым и его знакомым произошел словесный спор, который вскоре перешёл в физическую ссору. В ходе потасовки экс-чиновник получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью.
«Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование», — уточнили в полиции.
В Генеральной прокуратуре Казахстана подтвердили начало досудебного расследования и призвали воздержаться от поспешных выводов до завершения всех следственных действий. Ведомство подчеркнуло, что дело находится на особом контроле.
Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года в Талдыкорганской области. Он был кандидатом политических наук и на протяжении почти трёх десятилетий занимал ключевые должности в органах государственной власти.
Свою карьеру на госслужбе он начал в 1996 году. В разные годы Бабакумаров:
возглавлял информационно-аналитический центр Администрации Президента;
занимал пост заместителя заведующего отделом внутренней политики;
был ответственным секретарём и вице-министром культуры и информации;
работал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра;
возглавлял Службу центральных коммуникаций при Президенте;
занимал должность советника Главы государства и руководителя Центра анализа и прогнозирования Администрации Президента.
Новость о гибели Ержана Бабакумарова вызвала широкий резонанс. Пользователи в социальных сетях выражают соболезнования семье и вспоминают его как опытного управленца, внесшего значительный вклад в развитие государственной информационной политики.
