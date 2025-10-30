Новые правила на дорогах: таможенники Казахстана обязаны включать камеры при каждой проверке

С 9 ноября 2025 года в Казахстане вступают в силу обновленные требования к работе инспекторов органов государственных доходов. Теперь каждая остановка автомобиля на дороге должна проходить строго по регламенту, с обязательной видеозаписью и соблюдением прав водителя. Нововведения утверждены приказом министра финансов №622 от 23 октября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Согласно новым правилам, таможенный инспектор обязан включить нагрудный видеорегистратор еще до остановки транспортного средства. Далее он должен четко и безопасно подать сигнал водителю — рукой, жезлом либо с помощью громкоговорителя.
После остановки машины сотрудник обязан:
представиться и при необходимости предъявить служебное удостоверение;
объяснить причину остановки;
вручить официальное требование об остановке, которое вносится в специальный журнал учета;
предупредить водителя о том, что все действия фиксируются на видео.
Все видеозаписи будут храниться на серверах органов государственных доходов в течение трех лет.
Продолжительность проверки транспортного средства теперь четко ограничена — не более двух часов. В этот период инспектор может провести:
сверку номеров и регистрационных документов автомобиля;
таможенный осмотр или досмотр (при необходимости);
фото- и видеофиксацию всех действий;
проверку маркировки и сопроводительных документов на товары;
контроль целостности пломб, упаковок и тентов;
поиск предметов, запрещенных или ограниченных к ввозу и вывозу.
Если выявлены нарушения, составляется акт об остановке и выносится требование о доставке автомобиля на склад для дополнительного досмотра.
Водители получили четко прописанные права, которые обеспечивают защиту от неправомерных действий со стороны проверяющих. Теперь каждый имеет возможность:
получить копии всех составленных при проверке документов;
присутствовать при досмотре автомобиля и груза;
обжаловать действия инспектора как в административном, так и в судебном порядке.
В Министерстве финансов подчеркивают, что новые нормы направлены на повышение прозрачности и законности таможенного контроля на дорогах. Благодаря видеорегистрации и четкому регламенту снизится количество спорных ситуаций между водителями и инспекторами.
Ожидается, что система видеонаблюдения станет дополнительной защитой и для сотрудников, и для граждан, а также укрепит доверие к таможенным органам.
