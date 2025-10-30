18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.10.2025, 12:31

Почему российский певец Акмаль оказался в центре скандала в Казахстане

Новости Казахстана

Первый же концерт российского исполнителя Акмаля в Казахстане закончился бурной волной обсуждений, охватившей соцсети и СМИ. Причиной неожиданного резонанса стал, казалось бы, безобидный подарок — обычный пакет сине-желтых цветов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Неожиданный поворот: как начался скандал

Инцидент произошел в Петропавловске, где Акмаль проводил первое выступление в рамках своего тура по Казахстану.

Во время концерта одна из поклонниц вручила артисту подарок, упакованный в пакет с сине-желтыми полосами. Певец с улыбкой принял презент, но сам пакет тут же вернул обратно фанатке.

Публика отреагировала без негатива — в зале даже посмеялись. Однако уже через несколько часов этот эпизод стал поводом для бурных обсуждений, а затем и для отмены всех оставшихся концертов в Казахстане.

Тур отменили внезапно — несмотря на аншлаг

По словам организаторов, билеты на все концерты Акмаля были распроданы задолго до начала тура. Более того, из-за высокого спроса менеджеры певца даже планировали добавить дополнительные выступления. Но вскоре после шоу в Петропавловске тур был внезапно свернут.

Новость об этом моментально вызвала шквал предположений и домыслов в интернете.

Версии пользователей: от флага Казахстана до политики

В соцсетях и Telegram-каналах тут же разгорелась дискуссия: одни пользователи утверждали, что Акмаль якобы проявил неуважение к государственным символам Казахстана, так как цвета пакета напоминали национальный флаг республики.

Другие, напротив, посчитали, что поступок певца можно расценить как демонстрацию антипатии к украинским символам — ведь сине-желтые цвета ассоциируются и с флагом Украины.

Таким образом, один жест без злого умысла был воспринят диаметрально противоположно — и в Казахстане, и в России, и на Украине.

Официальное объяснение: дело не в политике

Чтобы прекратить лавину спекуляций, концертный директор Акмаля Анастасия Галкина выступила с официальным заявлением. Она подчеркнула, что отмена концертов никак не связана с политикой или конфликтными ситуациями.

По ее словам, тур пришлось прервать по сугубо техническим причинам.

«В Павлодаре прекращена подача водоснабжения, в Усть-Каменогорске концерт отменили из-за вопросов пожарной безопасности, а в Костанае возникли перебои с электроэнергией. Мы очень переживаем, ведь люди ждали этих концертов полгода», — пояснила Галкина.

Что дальше

Пока команда артиста не сообщает, состоится ли возобновление тура в будущем и планирует ли Акмаль возвращаться в Казахстан. Сам певец ситуацию не комментирует.

Тем временем пользователи продолжают обсуждать, как случайный эпизод с обычным пакетом стал поводом для громкого международного спора — где переплелись символика, эмоции и политика.

