Тенге может резко измениться: Трамп и Си поставили Казахстан перед выбором - эксперт

После заметного снижения курса доллара на казахстанской бирже KASE эксперты анализируют, что стоит за колебаниями и какие перспективы ждут национальную валюту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: YouTube

Курс доллара упал на 7,5 тенге за два дня

28 и 29 октября американская валюта подешевела суммарно на 7,5 тенге. По словам генерального директора DAMU Capital Management и экономиста Мурата Кастаева, подобная динамика не выходит за рамки нормальной рыночной волатильности.

«На валютном рынке действует свободный механизм торгов, и курс складывается под влиянием спроса и предложения. Когда доллар стоит выше 540 тенге, даже колебание на 1% — это почти 5,5 тенге. Такие движения на 1–2% в обе стороны за день — вполне нормальное явление», — пояснил эксперт.

Он отметил, что колебания доллара в пределах 10–12 тенге в день не являются чем-то необычным для текущих условий рынка.

Мировые факторы: ФРС США и встреча Трампа с Си

По словам Кастаева, текущее ослабление доллара связано не с внутренними процессами, а с глобальными ожиданиями. Главные драйверы — предстоящее решение Федеральной резервной системы США и итоги встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее.

«ФРС, вероятно, снизит ставку на 25 базисных пунктов. Кроме того, рынки ждут еще одного понижения в декабре. На фоне снижения инфляции в США это вполне логично. На этом фоне доллар дешевеет по всему миру», — отметил экономист.

Не менее важным событием стала встреча лидеров США и Китая в Пусане. По мнению Кастаева, возможное сближение позиций Вашингтона и Пекина способно вызвать рост на мировых фондовых и сырьевых рынках и, как следствие, ослабление доллара США.

«Если Трамп и Си продемонстрируют готовность к диалогу и снижению напряженности, это даст сильный импульс рынкам и приведет к ослаблению доллара», — подчеркнул эксперт.

Однако он не исключил и противоположный вариант развития событий.

«Если встреча пройдет неудачно и стороны продолжат экономическое противостояние, доллар быстро отыграет текущее падение и может подорожать», — предупредил Кастаев.

По данным агентства Reuters, переговоры Трампа и Си длились около 1 часа 40 минут. После встречи американский лидер не сделал совместного заявления и сразу направился к своему самолёту.

Прогноз: тенге останется под давлением

Мурат Кастаев подчеркнул, что наблюдаемые колебания носят краткосрочный характер и не означают разворота долгосрочного тренда.