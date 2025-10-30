Экс-прокурора Казахстана задержали в Германии: Генпрокуратура начала процедуру экстрадиции

Заместитель генпрокурора подтвердил задержание Максата Дуйсенова и сообщил о начале процедуры его возвращения на родину, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Казахстанские правоохранительные органы начали процесс экстрадиции бывшего главного транспортного прокурора Максата Дуйсенова, задержанного на территории Германии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора страны Галымжан Койгельдиев в кулуарах Сената.
По словам представителя Генпрокуратуры, сейчас Дуйсенов находится под экстрадиционным арестом, и все необходимые юридические процедуры запущены.
«Он сейчас находится в Германии, под экстрадиционным арестом. Сообщения, которые появлялись в прессе, якобы Германия отказала в экстрадиции, не соответствуют действительности. Процесс экстрадиции запущен. Просьба доверять только официальным источникам», — подчеркнул Койгельдиев.
Заместитель генпрокурора уточнил, что ведомство активно работает над тем, чтобы вернуть бывшего чиновника на территорию Казахстана. Подробности уголовного дела и основания для задержания пока не разглашаются, однако инициатива по экстрадиции подтверждена официально.
Процедура экстрадиции, как правило, включает обмен документами между странами, судебное рассмотрение вопроса на территории государства, где находится задержанный, и решение об удовлетворении или отклонении запроса.
Галымжан Койгельдиев также сообщил, что на данный момент за пределами Казахстана отбывают наказание 958 граждан страны. Из них более 700 человек находятся в российских тюрьмах.
Эти данные отражают активную международную правовую работу Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел Казахстана по защите прав граждан и контролю за исполнением международных соглашений в сфере уголовного сотрудничества.
Максат Дуйсенов занимал должность главного транспортного прокурора Казахстана и, по данным СМИ, фигурировал в расследованиях, связанных с превышением должностных полномочий и злоупотреблениями в системе транспортного надзора. После ухода с поста он покинул страну, и в отношении него было возбуждено уголовное производство.
Задержание в Германии стало частью более широких усилий казахстанских правоохранительных органов по привлечению к ответственности бывших чиновников, скрывающихся за границей.
Теперь судьбу экс-прокурора решит немецкий суд, который рассмотрит запрос Казахстана на его экстрадицию. Если запрос будет удовлетворен, Максата Дуйсенова доставят в Казахстан для проведения следственных действий и возможного суда.
Генеральная прокуратура призывает граждан и СМИ доверять исключительно официальной информации, поступающей от государственных органов.
Комментарии1 комментарий(ев)