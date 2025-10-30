Экс-прокурора Казахстана задержали в Германии: Генпрокуратура начала процедуру экстрадиции

Заместитель генпрокурора подтвердил задержание Максата Дуйсенова и сообщил о начале процедуры его возвращения на родину, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

фото: Портал органов правовой статистики и специальных учетов

Задержание в Германии и официальный комментарий

Казахстанские правоохранительные органы начали процесс экстрадиции бывшего главного транспортного прокурора Максата Дуйсенова, задержанного на территории Германии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора страны Галымжан Койгельдиев в кулуарах Сената.

По словам представителя Генпрокуратуры, сейчас Дуйсенов находится под экстрадиционным арестом, и все необходимые юридические процедуры запущены.

«Он сейчас находится в Германии, под экстрадиционным арестом. Сообщения, которые появлялись в прессе, якобы Германия отказала в экстрадиции, не соответствуют действительности. Процесс экстрадиции запущен. Просьба доверять только официальным источникам», — подчеркнул Койгельдиев.

Казахстан добивается возвращения экс-прокурора

Заместитель генпрокурора уточнил, что ведомство активно работает над тем, чтобы вернуть бывшего чиновника на территорию Казахстана. Подробности уголовного дела и основания для задержания пока не разглашаются, однако инициатива по экстрадиции подтверждена официально.

Процедура экстрадиции, как правило, включает обмен документами между странами, судебное рассмотрение вопроса на территории государства, где находится задержанный, и решение об удовлетворении или отклонении запроса.

Казахстанцы за рубежом: статистика наказаний

Галымжан Койгельдиев также сообщил, что на данный момент за пределами Казахстана отбывают наказание 958 граждан страны. Из них более 700 человек находятся в российских тюрьмах.

Эти данные отражают активную международную правовую работу Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел Казахстана по защите прав граждан и контролю за исполнением международных соглашений в сфере уголовного сотрудничества.

Контекст: кто такой Максат Дуйсенов

Максат Дуйсенов занимал должность главного транспортного прокурора Казахстана и, по данным СМИ, фигурировал в расследованиях, связанных с превышением должностных полномочий и злоупотреблениями в системе транспортного надзора. После ухода с поста он покинул страну, и в отношении него было возбуждено уголовное производство.

Задержание в Германии стало частью более широких усилий казахстанских правоохранительных органов по привлечению к ответственности бывших чиновников, скрывающихся за границей.

Что дальше

Теперь судьбу экс-прокурора решит немецкий суд, который рассмотрит запрос Казахстана на его экстрадицию. Если запрос будет удовлетворен, Максата Дуйсенова доставят в Казахстан для проведения следственных действий и возможного суда.

Генеральная прокуратура призывает граждан и СМИ доверять исключительно официальной информации, поступающей от государственных органов.