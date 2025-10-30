18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.10.2025, 14:09

Экс-прокурора Казахстана задержали в Германии: Генпрокуратура начала процедуру экстрадиции

Новости Казахстана 0 2 697

Заместитель генпрокурора подтвердил задержание Максата Дуйсенова и сообщил о начале процедуры его возвращения на родину, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

фото: Портал органов правовой статистики и специальных учетов
фото: Портал органов правовой статистики и специальных учетов

Задержание в Германии и официальный комментарий

Казахстанские правоохранительные органы начали процесс экстрадиции бывшего главного транспортного прокурора Максата Дуйсенова, задержанного на территории Германии. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора страны Галымжан Койгельдиев в кулуарах Сената.

По словам представителя Генпрокуратуры, сейчас Дуйсенов находится под экстрадиционным арестом, и все необходимые юридические процедуры запущены.

«Он сейчас находится в Германии, под экстрадиционным арестом. Сообщения, которые появлялись в прессе, якобы Германия отказала в экстрадиции, не соответствуют действительности. Процесс экстрадиции запущен. Просьба доверять только официальным источникам», — подчеркнул Койгельдиев.

Казахстан добивается возвращения экс-прокурора

Заместитель генпрокурора уточнил, что ведомство активно работает над тем, чтобы вернуть бывшего чиновника на территорию Казахстана. Подробности уголовного дела и основания для задержания пока не разглашаются, однако инициатива по экстрадиции подтверждена официально.

Процедура экстрадиции, как правило, включает обмен документами между странами, судебное рассмотрение вопроса на территории государства, где находится задержанный, и решение об удовлетворении или отклонении запроса.

Казахстанцы за рубежом: статистика наказаний

Галымжан Койгельдиев также сообщил, что на данный момент за пределами Казахстана отбывают наказание 958 граждан страны. Из них более 700 человек находятся в российских тюрьмах.

Эти данные отражают активную международную правовую работу Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел Казахстана по защите прав граждан и контролю за исполнением международных соглашений в сфере уголовного сотрудничества.

Контекст: кто такой Максат Дуйсенов

Максат Дуйсенов занимал должность главного транспортного прокурора Казахстана и, по данным СМИ, фигурировал в расследованиях, связанных с превышением должностных полномочий и злоупотреблениями в системе транспортного надзора. После ухода с поста он покинул страну, и в отношении него было возбуждено уголовное производство.

Задержание в Германии стало частью более широких усилий казахстанских правоохранительных органов по привлечению к ответственности бывших чиновников, скрывающихся за границей.

Что дальше

Теперь судьбу экс-прокурора решит немецкий суд, который рассмотрит запрос Казахстана на его экстрадицию. Если запрос будет удовлетворен, Максата Дуйсенова доставят в Казахстан для проведения следственных действий и возможного суда.

Генеральная прокуратура призывает граждан и СМИ доверять исключительно официальной информации, поступающей от государственных органов.

6
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Значит когда дают добро, то задержать можно в любом месте.
30.10.2025, 11:37
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь