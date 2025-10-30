Покупатель найден: кто заинтересовался активами «Лукойла» и что это значит для Казахстана

Российская нефтяная компания «Лукойл», оказавшаяся под жесткими западными санкциями, объявила о готовности продать свои зарубежные активы. 30 октября стало известно, что предложение о покупке 100% акций LUKOIL International GmbH поступило от швейцарского трейдера Gunvor Group Ltd., сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: vedomosti.ru

Как сообщили в пресс-службе «Лукойла», ключевые параметры сделки уже согласованы, а компания обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Это означает, что Gunvor стала эксклюзивным претендентом на активы российского нефтегиганта за рубежом.

Сделка под контролем США и европейских регуляторов

Заключение окончательного договора зависит от выполнения ряда условий. Gunvor необходимо получить разрешение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США. Кроме того, может потребоваться ряд дополнительных лицензий и согласований в других странах, где присутствуют активы «Лукойла».

Для сохранения стабильной работы международных подразделений и их банковских операций стороны также планируют обратиться за продлением лицензий и разрешений, выданных ранее OFAC.

Причина продажи — санкции

Решение о продаже LUKOIL International GmbH напрямую связано с западными ограничительными мерами. 22 октября 2025 года Минфин США ввел санкции против «Лукойла» и всех его дочерних структур, где компании принадлежит более 50% долей. В связи с этим все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.

Уже 28 октября российская корпорация официально объявила о намерении избавиться от зарубежных активов, чтобы минимизировать риски блокировки.

Казахстанские проекты под вопросом

Казахстан играет заметную роль в деятельности «Лукойла». Компания участвует в ряде ключевых проектов:

5% доли в «Тенгизшевройл» — крупнейшем нефтедобывающем консорциуме страны;

13,5% в Карачаганак Petroleum Operating — одном из ведущих газоконденсатных месторождений.

Кроме того, в 2023 году «Лукойл» и «КазМунайГаз» подписали соглашения по совместному освоению участка «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» в казахстанском секторе Каспийского моря. Российская компания приобрела 50% долю участия в ТОО Kalamkas-Khazar Operating, став стратегическим партнером КМГ.

По данным сторон, инвестиции «Лукойла» в морские проекты Каламкас-море и Хазар превысят $6 млрд, а запуск платформ намечен на 2026 год.

Как санкции повлияют на сотрудничество с Казахстаном

По оценке экспертов, ситуация вокруг сделки с Gunvor может затронуть и казахстанские интересы. Если ограничения будут распространены на совместные проекты, то «Лукойл» может столкнуться с трудностями в финансировании и управлении долями в консорциумах.

Однако Казахстан, как подчеркнули аналитики Forbes Kazakhstan, намерен сохранять деловые отношения в рамках действующего законодательства и искать компромиссные решения, чтобы избежать заморозки стратегических проектов на Каспии.

«Лукойл» и Казахстан: 30 лет сотрудничества

С 1995 года «Лукойл» вложил в нефтегазовую отрасль Казахстана более $12 млрд, обеспечив добычу около 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа. Компания считается одним из старейших иностранных инвесторов в казахстанский ТЭК.

14 октября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил акционера «Лукойла» и основателя компании Вагита Алекперова орденом «Достық» за вклад в развитие двустороннего энергетического сотрудничества.

Итог

Пока Gunvor готовится к возможной покупке зарубежных активов «Лукойла», судьба совместных проектов в Казахстане вызывает особый интерес. От решений американских и европейских регуляторов может зависеть, сохранит ли Казахстан стратегическое партнерство с российской компанией.