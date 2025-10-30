Казахстан поставил ультиматум иностранным маркетплейсам: за неисполнение — блокировка

В Казахстане вводятся строгие правила для иностранных маркетплейсов. Как сообщил руководитель управления администрирования НДС Комитета государственных доходов (КГД) Едил Азимшайык, теперь зарубежные площадки, через которые казахстанцы совершают онлайн-покупки, обязаны регистрироваться в стране и уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Depositphotos

Если компания не выполнит это требование, доступ к её сайту на территории Казахстана будет приостановлен.

Кто и как должен платить НДС

По новым правилам, налог уплачивают не пользователи, а сами маркетплейсы. Регистрация будет проходить в упрощённой форме — не через органы юстиции, а через специальный электронный реестр КГД.

«Это касается иностранных компаний. Они обязаны регистрироваться у нас в Казахстане — это условная регистрация. Те, кто вошёл в реестр, будут уплачивать НДС с покупок казахстанских граждан. Налог перечисляется раз в месяц — до 20-го числа следующего месяца», — пояснил Азимшайык.

Контроль и возможная блокировка

КГД будет контролировать выполнение требований. Иностранным площадкам, не вставшим на учёт, направят уведомление о необходимости регистрации. Если компания проигнорирует предписание, её интернет-ресурсы в Казахстане могут быть заблокированы.

«Блокировка банковских операций не применяется, потому что у таких компаний нет счетов в Казахстане. Поэтому предусмотрена иная мера — ограничение доступа к их сайтам», — добавил представитель КГД.

Таким образом, без регистрации и уплаты налога иностранные маркетплейсы не смогут легально работать в стране.

Совместный мониторинг и рост налоговой ставки

Для выявления нарушителей Комитет госдоходов намерен сотрудничать с Национальным банком и банками второго уровня. Анализ платежей в адрес зарубежных интернет-компаний позволит определить тех, кто уклоняется от регистрации.

Кроме того, с 2026 года ставка НДС для всех плательщиков, включая маркетплейсы, увеличится с 12% до 16%.

Новый Налоговый кодекс: больше плательщиков

Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс. Одно из ключевых изменений — снижение порога для постановки на учёт по НДС с 20 тысяч МРП до 10 тысяч.

Это значит, что если сейчас налог обязаны платить компании с годовым оборотом более 78,6 миллиона тенге, то с нового года порог снизится до 43,3 миллиона тенге.

В результате в стране появятся тысячи новых плательщиков НДС, а контроль над деятельностью иностранных онлайн-компаний станет жёстче.