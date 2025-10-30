С 1 января 2026 года в Казахстане вырастут пенсии и зарплаты

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые финансовые параметры, определённые законом о республиканском бюджете на 2026–2028 годы. Документ, уже одобренный мажилисом и направленный в сенат, предусматривает увеличение социальных выплат, зарплат и ключевых экономических показателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: кадр YouTube

Рост пенсий и социальных выплат

С нового года пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет вырастут на 10%. Это повышение направлено на сохранение покупательной способности граждан в условиях инфляционного давления.

Таким образом, пенсионеры смогут рассчитывать на ощутимую прибавку к ежемесячным выплатам уже с января.

Новые социально-экономические показатели

Согласно проекту бюджета, с 1 января 2026 года в Казахстане будут установлены следующие ключевые показатели:

Минимальная заработная плата — 85 000 тенге;

Минимальная базовая пенсионная выплата — 35 596 тенге;

Минимальная пенсия — 69 049 тенге;

Месячный расчётный показатель (МРП) — 4 325 тенге;

Прожиточный минимум — 50 851 тенге.

Эти изменения станут основой для расчёта большинства социальных пособий, штрафов, налогов и других государственных выплат.

Почему не 110 тысяч тенге

В ходе обсуждения бюджета депутаты мажилиса предлагали повысить минимальную зарплату до 110 000 тенге, указывая на рост цен и увеличение финансовой нагрузки на семьи.

Однако правительство не поддержало инициативу, отметив, что столь резкий рост приведёт к дополнительному давлению на бизнес и бюджет. В результате в итоговой версии закона оставили умеренное повышение — до 85 000 тенге.

Доплаты для военных и силовиков

Бюджет также предусматривает денежные компенсации за жильё и коммунальные услуги для военнослужащих (кроме срочников), сотрудников специальных и правоохранительных органов.

С 1 января 2026 года размер ежемесячной компенсации составит 3 739 тенге. Эта мера направлена на улучшение жилищных условий и поддержку работников силовых структур.

Основные источники финансирования

Главным источником поступлений в республиканский бюджет станет Национальный фонд Казахстана. В 2026 году в казну поступит 2,77 триллиона тенге гарантированных трансфертов.

Эти средства будут направлены на:

выполнение социальных обязательств государства;

реализацию инфраструктурных проектов;

поддержку экономики в условиях внешнего давления.

Долгосрочные перспективы

Согласно прогнозам, к 2028 году средняя зарплата в Казахстане может достичь 605 тысяч тенге. Повышение доходов населения и социальных стандартов станет ключевым направлением государственной политики в предстоящие годы.