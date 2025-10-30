18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.10.2025, 17:38

Казахстан импортирует инфляцию из России - МВФ

Новости Казахстана

Казахстан сталкивается с растущей инфляцией, в том числе импортированной из России, а также с высоким внутренним спросом. Эти факторы оказывают заметное давление на экономику страны, отмечают эксперты Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: smart-lab.ru
Фото: smart-lab.ru

Прогноз роста экономики улучшается

МВФ пересмотрел прогноз экономического роста Казахстана в 2025 году: ожидается увеличение ВВП на 5,9% вместо ранее прогнозируемых 4,9%. В 2026 году рост замедлится до 4,8% (ранее 4,3%), а к 2027 году показатель составит 3,4% (против 3,1% в предыдущем прогнозе).

Фонд связывает ускорение роста с активным внутренним спросом, поддержанным увеличением кредитования и поступлениями денежных переводов. В Центральной Азии и на Кавказе (CCA) подобная динамика наблюдалась преимущественно в Казахстане и Узбекистане.

Инфляция и внешнее давление

По данным МВФ, инфляция в странах региона, за исключением Туркменистана, к июлю 2025 года была выше, чем в конце 2024-го. На рост цен влияют:

  • импортированная инфляция из России (основного торгового партнера);

  • повышенный внутренний спрос;

  • разовые тарифные реформы в энергетическом секторе (например, в Кыргызстане).

В Казахстане годовая инфляция в сентябре достигла 12,9%, став максимальной за 2025 год.

Фискальная политика: стимулирование и переход к сдерживанию

В 2025 году бюджетная политика в регионе ожидается стимулирующей, однако с 2026 года страны планируют постепенно переходить к более сдерживающему курсу:

  • сокращение капитальных расходов (например, в Азербайджане);

  • налогово-бюджетные реформы для увеличения ненефтяных доходов (Казахстан).

Исключения составляют Кыргызстан и Таджикистан, где стимулирующий подход сохранится за счет увеличения капитальных вложений.

Денежно-кредитная политика: приоритет – стабильность

МВФ подчеркивает необходимость жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) для сдерживания инфляции. В среднесрочной перспективе инфляция в Казахстане, Египте и Тунисе прогнозируется выше целевых уровней, что требует:

  • обеспечения независимости центрального банка;

  • прозрачного информирования о решениях в сфере ДКП;

  • готовности корректировать макропруденциальные меры при необходимости.

Нарушение независимости ЦБ может привести к росту инфляции и повышению рисковых премий, что потребует более длительной жесткой политики для восстановления доверия к экономике.

Мнение аналитиков Halyk Finance

Эксперты Halyk Finance прогнозируют более сдержанный рост экономики Казахстана по сравнению с оценками МВФ:

  • рост ВВП в 2025 году составит 5,6%;

  • в 2026 году темпы снизятся до 4,5%.

Причины замедления:

  • снижение цен на нефть и добычи углеводородов;

  • сокращение трансфертов из Национального фонда;

  • рост налоговых ставок и снижение потребительского кредитования;

  • завершение крупных государственных инфраструктурных проектов;

  • высокая инфляция и слабая динамика доходов населения.

Региональные и геополитические факторы

МВФ и аналитики подчеркивают, что конфликт в Украине и глобальные геополитические изменения существенно влияют на экономику CCA. Страны региона:

  • получают устойчивый приток ресурсов;

  • наращивают инвестиции в инфраструктуру;

  • усиливают региональную интеграцию.

При этом высокая зависимость от сырьевых секторов и недостаточная структурная гибкость ограничивают способность стран конвертировать приток капитала и труда в устойчивый рост производительности.

Вывод

Экономика Казахстана в 2025 году демонстрирует позитивный рост, однако давление инфляции, высокий внутренний спрос и внешние факторы создают риски для стабильности. Странам региона рекомендуется продолжать политику ценовой стабильности, укреплять независимость центральных банков и внимательно отслеживать макропруденциальные риски.

