Казахстан импортирует инфляцию из России - МВФ

Казахстан сталкивается с растущей инфляцией, в том числе импортированной из России, а также с высоким внутренним спросом. Эти факторы оказывают заметное давление на экономику страны, отмечают эксперты Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: smart-lab.ru

Прогноз роста экономики улучшается

МВФ пересмотрел прогноз экономического роста Казахстана в 2025 году: ожидается увеличение ВВП на 5,9% вместо ранее прогнозируемых 4,9%. В 2026 году рост замедлится до 4,8% (ранее 4,3%), а к 2027 году показатель составит 3,4% (против 3,1% в предыдущем прогнозе).

Фонд связывает ускорение роста с активным внутренним спросом, поддержанным увеличением кредитования и поступлениями денежных переводов. В Центральной Азии и на Кавказе (CCA) подобная динамика наблюдалась преимущественно в Казахстане и Узбекистане.

Инфляция и внешнее давление

По данным МВФ, инфляция в странах региона, за исключением Туркменистана, к июлю 2025 года была выше, чем в конце 2024-го. На рост цен влияют:

импортированная инфляция из России (основного торгового партнера);

повышенный внутренний спрос;

разовые тарифные реформы в энергетическом секторе (например, в Кыргызстане).

В Казахстане годовая инфляция в сентябре достигла 12,9%, став максимальной за 2025 год.

Фискальная политика: стимулирование и переход к сдерживанию

В 2025 году бюджетная политика в регионе ожидается стимулирующей, однако с 2026 года страны планируют постепенно переходить к более сдерживающему курсу:

сокращение капитальных расходов (например, в Азербайджане);

налогово-бюджетные реформы для увеличения ненефтяных доходов (Казахстан).

Исключения составляют Кыргызстан и Таджикистан, где стимулирующий подход сохранится за счет увеличения капитальных вложений.

Денежно-кредитная политика: приоритет – стабильность

МВФ подчеркивает необходимость жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) для сдерживания инфляции. В среднесрочной перспективе инфляция в Казахстане, Египте и Тунисе прогнозируется выше целевых уровней, что требует:

обеспечения независимости центрального банка;

прозрачного информирования о решениях в сфере ДКП;

готовности корректировать макропруденциальные меры при необходимости.

Нарушение независимости ЦБ может привести к росту инфляции и повышению рисковых премий, что потребует более длительной жесткой политики для восстановления доверия к экономике.

Мнение аналитиков Halyk Finance

Эксперты Halyk Finance прогнозируют более сдержанный рост экономики Казахстана по сравнению с оценками МВФ:

рост ВВП в 2025 году составит 5,6% ;

в 2026 году темпы снизятся до 4,5%.

Причины замедления:

снижение цен на нефть и добычи углеводородов;

сокращение трансфертов из Национального фонда;

рост налоговых ставок и снижение потребительского кредитования;

завершение крупных государственных инфраструктурных проектов;

высокая инфляция и слабая динамика доходов населения.

Региональные и геополитические факторы

МВФ и аналитики подчеркивают, что конфликт в Украине и глобальные геополитические изменения существенно влияют на экономику CCA. Страны региона:

получают устойчивый приток ресурсов;

наращивают инвестиции в инфраструктуру;

усиливают региональную интеграцию.

При этом высокая зависимость от сырьевых секторов и недостаточная структурная гибкость ограничивают способность стран конвертировать приток капитала и труда в устойчивый рост производительности.

Вывод

Экономика Казахстана в 2025 году демонстрирует позитивный рост, однако давление инфляции, высокий внутренний спрос и внешние факторы создают риски для стабильности. Странам региона рекомендуется продолжать политику ценовой стабильности, укреплять независимость центральных банков и внимательно отслеживать макропруденциальные риски.