18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.10.2025, 18:17

Тайна паспортов: в Казахстане каждую неделю по 58 человек официально меняют национальность

Новости Казахстана 0 1 098

В 2025 году значительное число казахстанцев решило изменить свою национальную принадлежность. За первые девять месяцев года было зарегистрировано 2272 формуляра на выдачу паспортов или удостоверений личности в связи с изменением национальности. Этот показатель демонстрирует заметную активность среди граждан, заинтересованных в официальной смене национальности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телегрм-канал Data Hub.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Еженедельная динамика

Аналитики консалтинговой компании «ПКБ» обратили внимание на данные МВД. По их расчетам, каждый формуляр соответствует одному человеку, так как один документ оформляется на одного гражданина. Исходя из этого, с начала 2025 года в среднем еженедельно процедуру проходили около 58 человек.

Подсчет показывает, что интерес к смене национальности распределен достаточно равномерно на протяжении года, при этом наблюдаются пики активности в начале весны и поздней осенью — традиционно периоды, когда граждане планируют оформление документов и обновление удостоверений личности.

Национальности и причины изменения

Точные данные о том, какие именно национальности выбирают казахстанцы, не раскрываются в официальных документах. Также неизвестны мотивации граждан: одни могут менять национальность по семейным или личным причинам, другие — в связи с бюрократическими или профессиональными обстоятельствами.

Эксперты отмечают, что в некоторых случаях смена национальности может быть связана с улучшением социальных условий, например, для получения льгот, участия в культурных программах или упрощения процедуры оформления документов в определенных регионах.

Географические особенности

По данным МВД, наибольшая активность наблюдается в Алматы. На каждые 10 тысяч жителей города приходится 2,5 формуляра за период с января по сентябрь 2025 года. Это вдвое превышает показатели средних по другим регионам страны, что указывает на повышенный интерес среди жителей крупных городов.

В столице Казахстана — Астане — также фиксируется заметная активность, хотя она ниже, чем в Алматы. В регионах с меньшей плотностью населения количество смен национальности на душу населения значительно меньше, что отражает как меньшую осведомленность населения о возможности процедуры, так и различия в социально-экономическом уровне.

Аналитики подчеркивают, что урбанизация и высокий уровень информированности жителей крупных городов напрямую влияют на их стремление официально менять национальность.

Социальный и демографический контекст

Процедура смены национальности в Казахстане регулируется законодательством и позволяет гражданам официально изменить запись о национальной принадлежности в документах. Рост числа таких случаев в 2025 году может свидетельствовать о нескольких тенденциях:

  • увеличении мобильности населения;

  • желании граждан подчеркнуть или изменить культурную идентичность;

  • интересе к социальным или бюрократическим преимуществам, связанным с определенной национальной принадлежностью.

Аналитики также отмечают, что данный показатель — 2272 человека за девять месяцев — можно рассматривать как умеренный рост по сравнению с предыдущими годами, что указывает на постепенное повышение интереса к процедуре среди населения.

Вывод

Интерес к смене национальности в Казахстане в 2025 году проявляется в первую очередь среди жителей крупных городов, таких как Алматы и Астана. Средняя еженедельная активность в 58 человек показывает стабильное, но не массовое явление, отражающее личные и социальные мотивы граждан. Несмотря на ограниченность данных о конкретных национальностях и причинах изменений, тенденция указывает на рост осознанного выбора граждан в вопросах их культурной и юридической идентичности.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь