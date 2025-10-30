Тайна паспортов: в Казахстане каждую неделю по 58 человек официально меняют национальность

В 2025 году значительное число казахстанцев решило изменить свою национальную принадлежность. За первые девять месяцев года было зарегистрировано 2272 формуляра на выдачу паспортов или удостоверений личности в связи с изменением национальности. Этот показатель демонстрирует заметную активность среди граждан, заинтересованных в официальной смене национальности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телегрм-канал Data Hub.

Фото: gov.kz

Еженедельная динамика

Аналитики консалтинговой компании «ПКБ» обратили внимание на данные МВД. По их расчетам, каждый формуляр соответствует одному человеку, так как один документ оформляется на одного гражданина. Исходя из этого, с начала 2025 года в среднем еженедельно процедуру проходили около 58 человек.

Подсчет показывает, что интерес к смене национальности распределен достаточно равномерно на протяжении года, при этом наблюдаются пики активности в начале весны и поздней осенью — традиционно периоды, когда граждане планируют оформление документов и обновление удостоверений личности.

Национальности и причины изменения

Точные данные о том, какие именно национальности выбирают казахстанцы, не раскрываются в официальных документах. Также неизвестны мотивации граждан: одни могут менять национальность по семейным или личным причинам, другие — в связи с бюрократическими или профессиональными обстоятельствами.

Эксперты отмечают, что в некоторых случаях смена национальности может быть связана с улучшением социальных условий, например, для получения льгот, участия в культурных программах или упрощения процедуры оформления документов в определенных регионах.

Географические особенности

По данным МВД, наибольшая активность наблюдается в Алматы. На каждые 10 тысяч жителей города приходится 2,5 формуляра за период с января по сентябрь 2025 года. Это вдвое превышает показатели средних по другим регионам страны, что указывает на повышенный интерес среди жителей крупных городов.

В столице Казахстана — Астане — также фиксируется заметная активность, хотя она ниже, чем в Алматы. В регионах с меньшей плотностью населения количество смен национальности на душу населения значительно меньше, что отражает как меньшую осведомленность населения о возможности процедуры, так и различия в социально-экономическом уровне.

Аналитики подчеркивают, что урбанизация и высокий уровень информированности жителей крупных городов напрямую влияют на их стремление официально менять национальность.

Социальный и демографический контекст

Процедура смены национальности в Казахстане регулируется законодательством и позволяет гражданам официально изменить запись о национальной принадлежности в документах. Рост числа таких случаев в 2025 году может свидетельствовать о нескольких тенденциях:

увеличении мобильности населения;

желании граждан подчеркнуть или изменить культурную идентичность;

интересе к социальным или бюрократическим преимуществам, связанным с определенной национальной принадлежностью.

Аналитики также отмечают, что данный показатель — 2272 человека за девять месяцев — можно рассматривать как умеренный рост по сравнению с предыдущими годами, что указывает на постепенное повышение интереса к процедуре среди населения.

Вывод

Интерес к смене национальности в Казахстане в 2025 году проявляется в первую очередь среди жителей крупных городов, таких как Алматы и Астана. Средняя еженедельная активность в 58 человек показывает стабильное, но не массовое явление, отражающее личные и социальные мотивы граждан. Несмотря на ограниченность данных о конкретных национальностях и причинах изменений, тенденция указывает на рост осознанного выбора граждан в вопросах их культурной и юридической идентичности.