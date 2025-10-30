Тайна паспортов: в Казахстане каждую неделю по 58 человек официально меняют национальность

В 2025 году значительное число казахстанцев решило изменить свою национальную принадлежность. За первые девять месяцев года было зарегистрировано 2272 формуляра на выдачу паспортов или удостоверений личности в связи с изменением национальности. Этот показатель демонстрирует заметную активность среди граждан, заинтересованных в официальной смене национальности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телегрм-канал Data Hub.
Аналитики консалтинговой компании «ПКБ» обратили внимание на данные МВД. По их расчетам, каждый формуляр соответствует одному человеку, так как один документ оформляется на одного гражданина. Исходя из этого, с начала 2025 года в среднем еженедельно процедуру проходили около 58 человек.
Подсчет показывает, что интерес к смене национальности распределен достаточно равномерно на протяжении года, при этом наблюдаются пики активности в начале весны и поздней осенью — традиционно периоды, когда граждане планируют оформление документов и обновление удостоверений личности.
Точные данные о том, какие именно национальности выбирают казахстанцы, не раскрываются в официальных документах. Также неизвестны мотивации граждан: одни могут менять национальность по семейным или личным причинам, другие — в связи с бюрократическими или профессиональными обстоятельствами.
Эксперты отмечают, что в некоторых случаях смена национальности может быть связана с улучшением социальных условий, например, для получения льгот, участия в культурных программах или упрощения процедуры оформления документов в определенных регионах.
По данным МВД, наибольшая активность наблюдается в Алматы. На каждые 10 тысяч жителей города приходится 2,5 формуляра за период с января по сентябрь 2025 года. Это вдвое превышает показатели средних по другим регионам страны, что указывает на повышенный интерес среди жителей крупных городов.
В столице Казахстана — Астане — также фиксируется заметная активность, хотя она ниже, чем в Алматы. В регионах с меньшей плотностью населения количество смен национальности на душу населения значительно меньше, что отражает как меньшую осведомленность населения о возможности процедуры, так и различия в социально-экономическом уровне.
Аналитики подчеркивают, что урбанизация и высокий уровень информированности жителей крупных городов напрямую влияют на их стремление официально менять национальность.
Процедура смены национальности в Казахстане регулируется законодательством и позволяет гражданам официально изменить запись о национальной принадлежности в документах. Рост числа таких случаев в 2025 году может свидетельствовать о нескольких тенденциях:
увеличении мобильности населения;
желании граждан подчеркнуть или изменить культурную идентичность;
интересе к социальным или бюрократическим преимуществам, связанным с определенной национальной принадлежностью.
Аналитики также отмечают, что данный показатель — 2272 человека за девять месяцев — можно рассматривать как умеренный рост по сравнению с предыдущими годами, что указывает на постепенное повышение интереса к процедуре среди населения.
Интерес к смене национальности в Казахстане в 2025 году проявляется в первую очередь среди жителей крупных городов, таких как Алматы и Астана. Средняя еженедельная активность в 58 человек показывает стабильное, но не массовое явление, отражающее личные и социальные мотивы граждан. Несмотря на ограниченность данных о конкретных национальностях и причинах изменений, тенденция указывает на рост осознанного выбора граждан в вопросах их культурной и юридической идентичности.
Комментарии0 комментарий(ев)