Россия требует миллионы за казахстанские авто: грядет судебная буря

Владельцы казахстанских автомобилей в России оказались в центре неожиданного финансового конфликта. Российская таможня начала массово требовать доплату до нескольких миллионов рублей за машины, которые уже были официально растаможены. Теперь многих ждут суды и угрозы аннулирования электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Baza .

Фото: rbk.ru

Доплата задним числом: от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей

Автомобилисты начали получать письма с требованием доплатить от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей (5–235 млн тенге) за Hyundai, Kia и Skoda, собранные на казахстанских заводах и ввезённые в Россию в 2024–2025 годах по соглашениям ЕАЭС.

«Машина куплена, все налоги оплачены, а теперь через год требуют снова. Это просто безумие!» – пишет один из владельцев на автофоруме.

Льготы отменили задним числом

Весной 2024 года при ввозе автомобилей действовали льготные утилизационные сборы – от 667 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Но осенью 2025 года Федеральная таможенная служба изменила правила, заявив, что льготные ставки не применимы к уже оформленным машинам.

Теперь владельцам грозит либо доплата миллионов, либо аннулирование ЭПТС, что может сделать их автомобили неподвижными на дороге и юридически несуществующими.

Судьи на стороне таможни

В Архангельской области уже вынесены решения, обязывающие граждан выплатить доначисленные суммы с пенями.

Массовые начисления начались в регионах, хотя Центральная акцизная таможня пока продолжает действовать по старым правилам.

Инициативная группа автомобилистов направила обращение к Валентине Матвиенко с просьбой ввести мораторий на взыскания по автомобилям казахстанской сборки, ввезённым до октября 2025 года.

Казахстан смотрит со стороны

Официальный комментарий казахстанских властей лаконичен: это «внутреннее дело России».

Тем не менее эксперты отмечают: ситуация может подорвать спрос на казахстанские автомобили, которые активно экспортировались в Россию последние полтора года.

Рынок на грани шока

Ситуация накладывается на новые правила утилизационного сбора, которые вступят в силу с ноября 2025 года:

Популярные модели (Hyundai Palisade, Kia Carnival, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4) – сотни тысяч рублей.

Гибриды и электрокары – ещё больше.

Для сравнения: ранее россияне платили всего 3–5 тысяч рублей за ввоз новых машин.

Последствия: исчезновение автомобилей и рост цен

Аналитики предупреждают, что если новые правила останутся, растаможка казахстанских автомобилей вырастет в 2–3 раза, а серый импорт через ЕАЭС может почти полностью прекратиться.

С 2026 года часть машин исчезнет с дорог Казахстана, а судебные разбирательства и штрафы могут стать обычной практикой для владельцев, что создаёт реальную угрозу для рынка и вторичного рынка авто.