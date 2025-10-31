18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.10.2025, 19:08

Россия требует миллионы за казахстанские авто: грядет судебная буря

Новости Казахстана 0 1 139

Владельцы казахстанских автомобилей в России оказались в центре неожиданного финансового конфликта. Российская таможня начала массово требовать доплату до нескольких миллионов рублей за машины, которые уже были официально растаможены. Теперь многих ждут суды и угрозы аннулирования электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Baza.

Фото: rbk.ru
Фото: rbk.ru

Доплата задним числом: от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей

Автомобилисты начали получать письма с требованием доплатить от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей (5–235 млн тенге) за Hyundai, Kia и Skoda, собранные на казахстанских заводах и ввезённые в Россию в 2024–2025 годах по соглашениям ЕАЭС.

«Машина куплена, все налоги оплачены, а теперь через год требуют снова. Это просто безумие!» – пишет один из владельцев на автофоруме.

Льготы отменили задним числом

Весной 2024 года при ввозе автомобилей действовали льготные утилизационные сборы – от 667 тысяч до 1,9 миллиона рублей. Но осенью 2025 года Федеральная таможенная служба изменила правила, заявив, что льготные ставки не применимы к уже оформленным машинам.

Теперь владельцам грозит либо доплата миллионов, либо аннулирование ЭПТС, что может сделать их автомобили неподвижными на дороге и юридически несуществующими.

Судьи на стороне таможни

В Архангельской области уже вынесены решения, обязывающие граждан выплатить доначисленные суммы с пенями.
Массовые начисления начались в регионах, хотя Центральная акцизная таможня пока продолжает действовать по старым правилам.

Инициативная группа автомобилистов направила обращение к Валентине Матвиенко с просьбой ввести мораторий на взыскания по автомобилям казахстанской сборки, ввезённым до октября 2025 года.

Казахстан смотрит со стороны

Официальный комментарий казахстанских властей лаконичен: это «внутреннее дело России».

Тем не менее эксперты отмечают: ситуация может подорвать спрос на казахстанские автомобили, которые активно экспортировались в Россию последние полтора года.

Рынок на грани шока

Ситуация накладывается на новые правила утилизационного сбора, которые вступят в силу с ноября 2025 года:

  • Популярные модели (Hyundai Palisade, Kia Carnival, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4) – сотни тысяч рублей.

  • Гибриды и электрокары – ещё больше.

Для сравнения: ранее россияне платили всего 3–5 тысяч рублей за ввоз новых машин.

Последствия: исчезновение автомобилей и рост цен

Аналитики предупреждают, что если новые правила останутся, растаможка казахстанских автомобилей вырастет в 2–3 раза, а серый импорт через ЕАЭС может почти полностью прекратиться.

С 2026 года часть машин исчезнет с дорог Казахстана, а судебные разбирательства и штрафы могут стать обычной практикой для владельцев, что создаёт реальную угрозу для рынка и вторичного рынка авто.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь