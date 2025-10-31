Добровольное снятие с учёта по НДС с 2026 года станет невозможным

С 1 января 2026 года налогоплательщики больше не смогут добровольно снимать себя с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость (НДС), если их оборот за прошлый или текущий год не превышает установленный минимум, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: Яндекс Карты

Как было раньше

Ранее, согласно пункту 4 статьи 82 Налогового кодекса РК, налогоплательщик имел право снять себя с регистрационного учета по НДС при соблюдении одного из условий:

оборот за прошлый год не превышал 20 000 МРП;

оборот за текущий год не превышал 20 000 МРП.

Это позволяло небольшим компаниям и индивидуальным предпринимателям временно освобождаться от уплаты НДС при низком уровне дохода.

Новые правила с 2026 года

С 1 января 2026 года снятие с учета по НДС будет возможно только в следующих случаях:

Переход с общеустановленного порядка налогообложения (ОУР) на специальный налоговый режим (СНР) ;

Прекращение деятельности или ликвидация компании.

При переходе с ОУР на СНР налогоплательщик одновременно с уведомлением о применяемом режиме налогообложения обязан представить в налоговый орган ликвидационную налоговую отчетность по НДС.

Основания для снятия с учета по НДС

Согласно статье 103 Налогового кодекса РК, регистрационный учет плательщика налога может быть прекращен в следующих случаях:

Прекращение деятельности или ликвидация (кроме банкротства) – с даты подачи заявления о прекращении деятельности;

Прекращение деятельности или ликвидация по причине банкротства – с даты снятия индивидуального предпринимателя с учета или исключения юридического лица из реестров;

Признание регистрации недействительной судом – с даты постановки на учет плательщика налога;

Реорганизация юридических лиц путем слияния или присоединения – с даты подачи ликвидационной налоговой отчетности и передаточного акта;

Реорганизация юридического лица путем разделения – с даты подачи ликвидационной налоговой отчетности и разделительного акта;

Смерть индивидуального предпринимателя – с даты исключения из базы налогоплательщиков;

Переход с ОУР на СНР – с даты начала применения специального налогового режима.

Итог

Изменения ограничивают возможность добровольного снятия с учета по НДС, оставляя этот механизм только для случаев реорганизации, перехода на СНР или прекращения деятельности. Налогоплательщикам с небольшим оборотом теперь придётся учитывать это при планировании своей налоговой стратегии на 2026 год.