Добровольное снятие с учёта по НДС с 2026 года станет невозможным

С 1 января 2026 года налогоплательщики больше не смогут добровольно снимать себя с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость (НДС), если их оборот за прошлый или текущий год не превышает установленный минимум, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Ранее, согласно пункту 4 статьи 82 Налогового кодекса РК, налогоплательщик имел право снять себя с регистрационного учета по НДС при соблюдении одного из условий:
оборот за прошлый год не превышал 20 000 МРП;
оборот за текущий год не превышал 20 000 МРП.
Это позволяло небольшим компаниям и индивидуальным предпринимателям временно освобождаться от уплаты НДС при низком уровне дохода.
С 1 января 2026 года снятие с учета по НДС будет возможно только в следующих случаях:
Переход с общеустановленного порядка налогообложения (ОУР) на специальный налоговый режим (СНР);
Прекращение деятельности или ликвидация компании.
При переходе с ОУР на СНР налогоплательщик одновременно с уведомлением о применяемом режиме налогообложения обязан представить в налоговый орган ликвидационную налоговую отчетность по НДС.
Согласно статье 103 Налогового кодекса РК, регистрационный учет плательщика налога может быть прекращен в следующих случаях:
Прекращение деятельности или ликвидация (кроме банкротства) – с даты подачи заявления о прекращении деятельности;
Прекращение деятельности или ликвидация по причине банкротства – с даты снятия индивидуального предпринимателя с учета или исключения юридического лица из реестров;
Признание регистрации недействительной судом – с даты постановки на учет плательщика налога;
Реорганизация юридических лиц путем слияния или присоединения – с даты подачи ликвидационной налоговой отчетности и передаточного акта;
Реорганизация юридического лица путем разделения – с даты подачи ликвидационной налоговой отчетности и разделительного акта;
Смерть индивидуального предпринимателя – с даты исключения из базы налогоплательщиков;
Переход с ОУР на СНР – с даты начала применения специального налогового режима.
Изменения ограничивают возможность добровольного снятия с учета по НДС, оставляя этот механизм только для случаев реорганизации, перехода на СНР или прекращения деятельности. Налогоплательщикам с небольшим оборотом теперь придётся учитывать это при планировании своей налоговой стратегии на 2026 год.
