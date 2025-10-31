Один госномер на всех: скандал на международных маршрутах в Казахстане

Шымкентская транспортная прокуратура разоблачила массовую подделку официальных документов, которая ставила под угрозу бизнес тысяч перевозчиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Как сообщает корреспондент агентства Kazinform, многие компании в Шымкенте получали разрешения на международные грузоперевозки с одинаковым государственным регистрационным номером автомобиля.
Такая практика выглядела как способ сэкономить на бланках, но на деле она могла привести к необоснованным наказаниям для законопослушных предпринимателей, чьи машины внезапно оказывались «нарушителями» на границе.
Скандал всплыл после многочисленных обращений бизнесменов.
Машины задерживались на границе без объективных оснований.
Перевозчиков привлекали к административной ответственности за чужие нарушения.
Прокуратура выяснила, что такая «унификация» госномеров нарушала законодательство и международные транспортные соглашения, где уникальность регистрационных данных является обязательной.
После вмешательства надзорного органа суд обязал устранить все выявленные нарушения, защитив права перевозчиков.
В результате действий прокуратуры более 9 000 казахстанских грузоперевозчиков получили надежную защиту от необоснованных претензий.
Ранее в Акмолинской области прокуратура выявила нецелевое использование земель лесного фонда.
13 участков в Аккольском, Кенесском и Красноборском лесхозах, выданные под базы отдыха, туристические и спортивные объекты, годы простаивали без развития.
Действия надзорного органа позволили выявить нарушения и привлечь виновных к ответственности.
