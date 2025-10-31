Один госномер на всех: скандал на международных маршрутах в Казахстане

Шымкентская транспортная прокуратура разоблачила массовую подделку официальных документов, которая ставила под угрозу бизнес тысяч перевозчиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: uslugi.yandex.ru

Массовая «экономия» на бланках

Как сообщает корреспондент агентства Kazinform, многие компании в Шымкенте получали разрешения на международные грузоперевозки с одинаковым государственным регистрационным номером автомобиля.

Такая практика выглядела как способ сэкономить на бланках, но на деле она могла привести к необоснованным наказаниям для законопослушных предпринимателей, чьи машины внезапно оказывались «нарушителями» на границе.

Жалобы предпринимателей стали отправной точкой расследования

Скандал всплыл после многочисленных обращений бизнесменов.

Машины задерживались на границе без объективных оснований.

Перевозчиков привлекали к административной ответственности за чужие нарушения.

Прокуратура выяснила, что такая «унификация» госномеров нарушала законодательство и международные транспортные соглашения, где уникальность регистрационных данных является обязательной.

Суд поддержал прокуратуру

После вмешательства надзорного органа суд обязал устранить все выявленные нарушения, защитив права перевозчиков.

В результате действий прокуратуры более 9 000 казахстанских грузоперевозчиков получили надежную защиту от необоснованных претензий.

Похожие случаи контроля и в других регионах

Ранее в Акмолинской области прокуратура выявила нецелевое использование земель лесного фонда.