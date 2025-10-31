Ноябрь перемен: что конкретно изменится в жизни казахстанцев

Ноябрь 2025 года принесёт казахстанцам сразу несколько важных новшеств. От изменений в налоговом законодательстве до льготных ипотечных программ и обновлённых правил поступления в военные вузы — о том, что ждёт граждан, рассказываем подробно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Налоговики активизируют работу с должниками

С 14 ноября налоговые органы начнут передавать дела по неоплаченному налогу на имущество частным судебным исполнителям, если долг превышает 1 МРП (3 932 тенге в 2025 году).

Последствия невыплаты:

арест банковских счетов;

запрет на сделки с недвижимостью и другим имуществом;

запрет выезда за границу при долге от 40 МРП (157 280 тенге).

Проверить наличие ограничений можно на портале Министерства юстиции. Напомним, размер налога зависит от кадастровой стоимости имущества и срока владения, а уведомления были направлены ещё в июле.

Возобновление льготной ипотеки "Наурыз" и "Наурыз жұмыскер"

С ноября "Отбасы банк" снова начнёт приём заявок по льготным ипотечным программам. Общий объём кредитования увеличен до 500 миллиардов тенге, что вдвое превышает прежний показатель.

Основные условия программ:

Ставка: 7% для социально уязвимых граждан, 9% — для остальных;

Первоначальный взнос: 10% при покупке квартиры с отделкой, 20% — без ремонта;

Максимальная сумма займа: до 36 млн тенге в Астане и Алматы, до 30 млн — в других регионах;

Требования: отсутствие собственного жилья и депозит в банке от 2 млн тенге.

Для программы "Наурыз жұмыскер" заявки могут подать специалисты промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов.

Квартиры будут доступны на платформе "Баспана маркет", а застройщики обязуются фиксировать цены на три года.

Снижение максимальной годовой ставки по ипотеке

С 1 ноября 2025 года предельная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по ипотеке снизится с 25% до 20%.

ГЭСВ отражает реальную стоимость кредита с учётом всех комиссий. Новая планка ограничит возможность банков выдавать займы дороже установленной ставки.

Обновлённые правила приёма в военные вузы МВД

Министерство внутренних дел обновило критерии конкурсного отбора абитуриентов. При равных условиях преимущество получают:

дети-сироты и дети без попечения родителей;

участники военно-патриотических движений "Жас сарбаз" и "Жас айбын" с двухлетним стажем подготовки;

дети военнослужащих с выслугой ≥15 лет и уволенных с выслугой ≥20 лет (кроме отрицательных оснований);

дети погибших, пропавших без вести или получивших инвалидность при службе;

обладатели "Алтын белгі" и победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований последних трёх лет.

Приказ вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.

Школьники возвращаются к учёбе

3 ноября казахстанские школьники выйдут после осенних каникул (27 октября — 2 ноября).

Учебный год остаётся делённым на четыре четверти:

2-я четверть: до конца декабря;

Зимние каникулы: 29 декабря 2025 — 7 января 2026;

Дополнительные каникулы для 1-х классов: 9–15 февраля 2026;

3-я четверть: 10 недель, весенние каникулы 19–29 марта;

4-я четверть: 8 недель, завершение 25 мая 2026 года.

Рабочие дни, праздники и профессиональные даты

В ноябре 2025 года:

Для пятидневной недели — 10 выходных и 20 рабочих дней;

Для шестидневной — 5 выходных и 25 рабочих дней.

Профессиональные праздники:

5 ноября — День внешней разведки;

8 ноября — День статистика;

10 ноября — День работников цифровизации и ИТ;

15 ноября — День работников финансовой системы и День тенге;

16 ноября — День буровика;

17 ноября — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Погода в ноябре 2025 года

Прогноз синоптиков:

Север, центр, восток: снег, метели, гололёд, порывистый ветер; температура ночью от 0 до −20°C, днём от +10 до −15°C;

Юг и юго-запад: снег с дождём, ночная температура от −3 до −15°C, дневная от +18 до 0°C;

Зима ожидается умеренно тёплой, но возможны резкие перепады температуры, метели и образование ледяной корки на снегу.