Ноябрь перемен: что конкретно изменится в жизни казахстанцев

Ноябрь 2025 года принесёт казахстанцам сразу несколько важных новшеств. От изменений в налоговом законодательстве до льготных ипотечных программ и обновлённых правил поступления в военные вузы — о том, что ждёт граждан, рассказываем подробно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
С 14 ноября налоговые органы начнут передавать дела по неоплаченному налогу на имущество частным судебным исполнителям, если долг превышает 1 МРП (3 932 тенге в 2025 году).
Последствия невыплаты:
арест банковских счетов;
запрет на сделки с недвижимостью и другим имуществом;
запрет выезда за границу при долге от 40 МРП (157 280 тенге).
Проверить наличие ограничений можно на портале Министерства юстиции. Напомним, размер налога зависит от кадастровой стоимости имущества и срока владения, а уведомления были направлены ещё в июле.
С ноября "Отбасы банк" снова начнёт приём заявок по льготным ипотечным программам. Общий объём кредитования увеличен до 500 миллиардов тенге, что вдвое превышает прежний показатель.
Ставка: 7% для социально уязвимых граждан, 9% — для остальных;
Первоначальный взнос: 10% при покупке квартиры с отделкой, 20% — без ремонта;
Максимальная сумма займа: до 36 млн тенге в Астане и Алматы, до 30 млн — в других регионах;
Требования: отсутствие собственного жилья и депозит в банке от 2 млн тенге.
Для программы "Наурыз жұмыскер" заявки могут подать специалисты промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов.
Квартиры будут доступны на платформе "Баспана маркет", а застройщики обязуются фиксировать цены на три года.
С 1 ноября 2025 года предельная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по ипотеке снизится с 25% до 20%.
ГЭСВ отражает реальную стоимость кредита с учётом всех комиссий. Новая планка ограничит возможность банков выдавать займы дороже установленной ставки.
Министерство внутренних дел обновило критерии конкурсного отбора абитуриентов. При равных условиях преимущество получают:
дети-сироты и дети без попечения родителей;
участники военно-патриотических движений "Жас сарбаз" и "Жас айбын" с двухлетним стажем подготовки;
дети военнослужащих с выслугой ≥15 лет и уволенных с выслугой ≥20 лет (кроме отрицательных оснований);
дети погибших, пропавших без вести или получивших инвалидность при службе;
обладатели "Алтын белгі" и победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований последних трёх лет.
Приказ вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.
3 ноября казахстанские школьники выйдут после осенних каникул (27 октября — 2 ноября).
Учебный год остаётся делённым на четыре четверти:
2-я четверть: до конца декабря;
Зимние каникулы: 29 декабря 2025 — 7 января 2026;
Дополнительные каникулы для 1-х классов: 9–15 февраля 2026;
3-я четверть: 10 недель, весенние каникулы 19–29 марта;
4-я четверть: 8 недель, завершение 25 мая 2026 года.
В ноябре 2025 года:
Для пятидневной недели — 10 выходных и 20 рабочих дней;
Для шестидневной — 5 выходных и 25 рабочих дней.
Профессиональные праздники:
5 ноября — День внешней разведки;
8 ноября — День статистика;
10 ноября — День работников цифровизации и ИТ;
15 ноября — День работников финансовой системы и День тенге;
16 ноября — День буровика;
17 ноября — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Прогноз синоптиков:
Север, центр, восток: снег, метели, гололёд, порывистый ветер; температура ночью от 0 до −20°C, днём от +10 до −15°C;
Юг и юго-запад: снег с дождём, ночная температура от −3 до −15°C, дневная от +18 до 0°C;
Зима ожидается умеренно тёплой, но возможны резкие перепады температуры, метели и образование ледяной корки на снегу.
