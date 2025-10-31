18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.10.2025, 07:07

Ноябрь перемен: что конкретно изменится в жизни казахстанцев

Новости Казахстана 0 400

Ноябрь 2025 года принесёт казахстанцам сразу несколько важных новшеств. От изменений в налоговом законодательстве до льготных ипотечных программ и обновлённых правил поступления в военные вузы — о том, что ждёт граждан, рассказываем подробно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: tr.pinterest.com
Фото: tr.pinterest.com

Налоговики активизируют работу с должниками

С 14 ноября налоговые органы начнут передавать дела по неоплаченному налогу на имущество частным судебным исполнителям, если долг превышает 1 МРП (3 932 тенге в 2025 году).

Последствия невыплаты:

  • арест банковских счетов;

  • запрет на сделки с недвижимостью и другим имуществом;

  • запрет выезда за границу при долге от 40 МРП (157 280 тенге).

Проверить наличие ограничений можно на портале Министерства юстиции. Напомним, размер налога зависит от кадастровой стоимости имущества и срока владения, а уведомления были направлены ещё в июле.

Возобновление льготной ипотеки "Наурыз" и "Наурыз жұмыскер"

С ноября "Отбасы банк" снова начнёт приём заявок по льготным ипотечным программам. Общий объём кредитования увеличен до 500 миллиардов тенге, что вдвое превышает прежний показатель.

Основные условия программ:

  • Ставка: 7% для социально уязвимых граждан, 9% — для остальных;

  • Первоначальный взнос: 10% при покупке квартиры с отделкой, 20% — без ремонта;

  • Максимальная сумма займа: до 36 млн тенге в Астане и Алматы, до 30 млн — в других регионах;

  • Требования: отсутствие собственного жилья и депозит в банке от 2 млн тенге.

Для программы "Наурыз жұмыскер" заявки могут подать специалисты промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов.

Квартиры будут доступны на платформе "Баспана маркет", а застройщики обязуются фиксировать цены на три года.

Снижение максимальной годовой ставки по ипотеке

С 1 ноября 2025 года предельная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по ипотеке снизится с 25% до 20%.

ГЭСВ отражает реальную стоимость кредита с учётом всех комиссий. Новая планка ограничит возможность банков выдавать займы дороже установленной ставки.

Обновлённые правила приёма в военные вузы МВД

Министерство внутренних дел обновило критерии конкурсного отбора абитуриентов. При равных условиях преимущество получают:

  • дети-сироты и дети без попечения родителей;

  • участники военно-патриотических движений "Жас сарбаз" и "Жас айбын" с двухлетним стажем подготовки;

  • дети военнослужащих с выслугой ≥15 лет и уволенных с выслугой ≥20 лет (кроме отрицательных оснований);

  • дети погибших, пропавших без вести или получивших инвалидность при службе;

  • обладатели "Алтын белгі" и победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований последних трёх лет.

Приказ вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.

Школьники возвращаются к учёбе

3 ноября казахстанские школьники выйдут после осенних каникул (27 октября — 2 ноября).

Учебный год остаётся делённым на четыре четверти:

  • 2-я четверть: до конца декабря;

  • Зимние каникулы: 29 декабря 2025 — 7 января 2026;

  • Дополнительные каникулы для 1-х классов: 9–15 февраля 2026;

  • 3-я четверть: 10 недель, весенние каникулы 19–29 марта;

  • 4-я четверть: 8 недель, завершение 25 мая 2026 года.

Рабочие дни, праздники и профессиональные даты

В ноябре 2025 года:

  • Для пятидневной недели — 10 выходных и 20 рабочих дней;

  • Для шестидневной — 5 выходных и 25 рабочих дней.

Профессиональные праздники:

  • 5 ноября — День внешней разведки;

  • 8 ноября — День статистика;

  • 10 ноября — День работников цифровизации и ИТ;

  • 15 ноября — День работников финансовой системы и День тенге;

  • 16 ноября — День буровика;

  • 17 ноября — День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Погода в ноябре 2025 года

Прогноз синоптиков:

  • Север, центр, восток: снег, метели, гололёд, порывистый ветер; температура ночью от 0 до −20°C, днём от +10 до −15°C;

  • Юг и юго-запад: снег с дождём, ночная температура от −3 до −15°C, дневная от +18 до 0°C;

Зима ожидается умеренно тёплой, но возможны резкие перепады температуры, метели и образование ледяной корки на снегу.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь