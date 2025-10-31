18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
31.10.2025, 07:31

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Казахстане

Новости Казахстана 0 375

В Отырарском районе Туркестанской области произошёл взрыв газа в жилом доме. Инцидент произошёл в селе Шаульдер и вызвал повреждения нескольких квартир, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба АО "QazaqGaz Aimaq"
Фото: пресс-служба АО "QazaqGaz Aimaq"

Причины ЧП

Как отметили в пресс-службе АО «QazaqGaz Aimaq», причиной взрыва стала газовоздушная смесь, возникшая в одной из квартир дома. Предварительно установлено, что происшествие произошло из-за самовольного подключения к системе газоснабжения.

Последствия для жителей

В результате взрыва пострадал один человек. Состояние пострадавшего уточняется. Несколько квартир получили повреждения различной степени. Для безопасности жителей подача газа в доме была временно приостановлена, проводится тщательное обследование газовых сетей.

Предыдущее ЧП в Казахстане

Стоит напомнить, что 28 октября в Актау, в подвальном помещении жилого комплекса «Асия», произошёл аналогичный взрыв газа. Тогда травмы различной степени тяжести получили пять человек: трое после оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение, двоих госпитализировали. Среди госпитализированных — мужчина 1973 года рождения и 15-летняя девочка.

