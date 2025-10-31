От 16 декабря до православного Рождества: сколько дней отдыхают казахстанцы

В конце 2025 года и начале 2026 года казахстанцев ждут длинные праздничные периоды. Для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, в декабре 2025 года будет 9 выходных дней, а в январе 2026 года – 12. Tengri Life подготовил подробный календарь праздников и выходных, чтобы вы могли заранее спланировать отдых, поездки и подготовку к встрече Нового года, сообщает Lada.kz.

Фото: culture.ru

Декабрь 2025 года: короткий перерыв в середине недели

Особым событием в декабре станет День независимости Казахстана, который в 2025 году приходится на вторник, 16 декабря.

Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей этот день станет дополнительным выходным.

Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, День независимости также будет официально нерабочим.

Однако 31 декабря остаётся рабочим днём. Поэтому, чтобы встретить Новый год спокойно, стоит заранее составить список покупок, продумать праздничное меню и забронировать поездки.

Ранее в соцсетях обсуждалась возможность сделать 31 декабря официальным выходным, но Министерство труда и социальной защиты населения напомнило, что эта дата не входит в перечень государственных праздников, и объявлять её выходным пока нецелесообразно.

Январь 2026 года: длинные новогодние каникулы

Начало нового года традиционно радует казахстанцев длительными выходными. Вот как будет выглядеть график отдыха:

Для пятидневной рабочей недели:

30–31 декабря 2025 года — рабочие дни;

1–2 января 2026 года — праздничные дни в честь Нового года;

3–4 января — выходные дни;

5–6 января — рабочие дни;

7 января (среда) — выходной в честь православного Рождества.

Для шестидневной рабочей недели:

30–31 декабря 2025 года — рабочие дни;

1–2 января 2026 года — праздничные дни в честь Нового года;

3 января (суббота) — рабочий день;

4 января (воскресенье) — выходной;

5–6 января — рабочие дни;

7 января (среда) — выходной в честь православного Рождества.

Министерство труда и социальной защиты населения уточнило, что перенос выходных в декабре 2025 и январе 2026 года не планируется.