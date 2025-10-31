Министр обороны РФ прибыл в Казахстан: Белоусов обсудит укрепление вооружённых сил региона

В Казахстан с официальным рабочим визитом прибыл министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Цель визита – участие в ключевых мероприятиях, посвящённых развитию многостороннего военного сотрудничества в рамках СНГ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Минобороны России

Заседание Совета министров обороны СНГ в Алматы

В Алматы глава Минобороны РФ примет участие в заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ. В ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы укрепления национальных вооружённых сил, а также меры по поддержанию стабильности в регионе, сообщили в российском военном ведомстве.

Помимо участия в общем заседании, Андрей Белоусов проведёт ряд двусторонних встреч с коллегами из стран СНГ.

Международное присутствие на мероприятии

В столицу Южного Казахстана уже прибыли руководители оборонных ведомств Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Секретарь Совета министров обороны СНГ.

Ранее в Алматы с аналогичной целью прибыл министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Во время встречи с министром обороны Казахстана Дауреном Косановым был подписан план военного сотрудничества на 2026 год, направленный на расширение совместных военных программ и обмен опытом между странами.

Итоги и значимость визита

Визит Андрея Белоусова подчёркивает активное сотрудничество России с государствами СНГ в сфере обороны и безопасности. Совместные инициативы и подписанные соглашения призваны усилить взаимодействие военных структур, а также способствовать региональной стабильности и безопасности в предстоящем 2026 году.