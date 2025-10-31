18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 09:12

Почему банки любят невнимательность клиентов - хитрости кредитных договоров в Казахстане

Новости Казахстана

Спрос на кредиты в Казахстане растет с рекордной скоростью, однако далеко не все заемщики умеют грамотно сравнивать условия и обращать внимание на скрытые нюансы договоров. Финансовый обозреватель Айбар Олжаев рассказал Digital Business, как рационально выбирать кредит и на что нужно обращать особое внимание, чтобы не переплачивать, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как выбрать оптимальные условия кредита

По словам эксперта, существует два основных способа подобрать выгодный заем:

  1. Самостоятельное исследование

    • Посещение сайтов банков.

    • Обзвон колл-центров для уточнения деталей.

    • Ведение таблицы с условиями и расходами.

    • Сравнение предложений и принятие решения на основе собранной информации.

  2. Использование онлайн-сервисов

    • Сайты и сервисы подбирают условия кредитов на основе опубликованных банками данных.

    • Сервисы дают рекомендации, исходя из этих данных.

«Если у вас недостаточно финансовых знаний, лучше ориентироваться на онлайн-сервисы. Если разбираетесь в кредитах хорошо, тогда рационально делать всю работу самостоятельно», — объясняет Олжаев.

На что обратить внимание при выборе кредита

Эксперт советует тщательно проверять:

  • Годовую эффективную ставку (ГЭСВ) — важно понимать полный состав всех расходов по кредиту.

  • Метод погашения: аннуитет или дифференцированный платеж.

  • Систему денежных переводов — есть ли комиссии при переводе тела кредита на ваш счет в другом банке.

  • Частично-досрочные погашения — нужно уточнять, будет ли уменьшаться сумма ежемесячного платежа или срок кредита.

«Эти нюансы могут оказаться неприятными сюрпризами, если сразу не узнать их у банка», — предупреждает эксперт.

Скрытые механизмы, на которых зарабатывают банки

Не все банки разрешают сокращать срок кредита при частично-досрочном погашении. Чаще всего они предлагают уменьшить сумму ежемесячного платежа, потому что для банка это менее убыточно.

Айбар Олжаев объясняет:

  • ОКУ — ожидаемые кредитные убытки.

  • Чем больше досрочных погашений, тем выше величина ОКУ банка.

  • Это негативно отражается на финансовой отчетности по МСФО и привлекает внимание аудиторов.

  • Сотрудники банка стараются направить клиентов на снижение платежа, а не срока кредита, чтобы минимизировать убытки.

«Фронт-офис банка получает задание максимально ориентировать клиентов на уменьшение платежа, а не сокращение срока», — заключил эксперт.

Итог

Рациональный выбор кредита требует внимательности и понимания финансовых нюансов. Онлайн-сервисы могут помочь новичкам, но опытным заемщикам полезно лично анализировать условия, чтобы избежать скрытых комиссий и переплат.

