Почему банки любят невнимательность клиентов - хитрости кредитных договоров в Казахстане

Спрос на кредиты в Казахстане растет с рекордной скоростью, однако далеко не все заемщики умеют грамотно сравнивать условия и обращать внимание на скрытые нюансы договоров. Финансовый обозреватель Айбар Олжаев рассказал Digital Business , как рационально выбирать кредит и на что нужно обращать особое внимание, чтобы не переплачивать, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Как выбрать оптимальные условия кредита

По словам эксперта, существует два основных способа подобрать выгодный заем:

Самостоятельное исследование Посещение сайтов банков.

Обзвон колл-центров для уточнения деталей.

Ведение таблицы с условиями и расходами.

Сравнение предложений и принятие решения на основе собранной информации. Использование онлайн-сервисов Сайты и сервисы подбирают условия кредитов на основе опубликованных банками данных.

Сервисы дают рекомендации, исходя из этих данных.

«Если у вас недостаточно финансовых знаний, лучше ориентироваться на онлайн-сервисы. Если разбираетесь в кредитах хорошо, тогда рационально делать всю работу самостоятельно», — объясняет Олжаев.

На что обратить внимание при выборе кредита

Эксперт советует тщательно проверять:

Годовую эффективную ставку (ГЭСВ) — важно понимать полный состав всех расходов по кредиту.

Метод погашения : аннуитет или дифференцированный платеж.

Систему денежных переводов — есть ли комиссии при переводе тела кредита на ваш счет в другом банке.

Частично-досрочные погашения — нужно уточнять, будет ли уменьшаться сумма ежемесячного платежа или срок кредита.

«Эти нюансы могут оказаться неприятными сюрпризами, если сразу не узнать их у банка», — предупреждает эксперт.

Скрытые механизмы, на которых зарабатывают банки

Не все банки разрешают сокращать срок кредита при частично-досрочном погашении. Чаще всего они предлагают уменьшить сумму ежемесячного платежа, потому что для банка это менее убыточно.

Айбар Олжаев объясняет:

ОКУ — ожидаемые кредитные убытки .

Чем больше досрочных погашений, тем выше величина ОКУ банка.

Это негативно отражается на финансовой отчетности по МСФО и привлекает внимание аудиторов.

Сотрудники банка стараются направить клиентов на снижение платежа, а не срока кредита, чтобы минимизировать убытки.

«Фронт-офис банка получает задание максимально ориентировать клиентов на уменьшение платежа, а не сокращение срока», — заключил эксперт.

Итог

Рациональный выбор кредита требует внимательности и понимания финансовых нюансов. Онлайн-сервисы могут помочь новичкам, но опытным заемщикам полезно лично анализировать условия, чтобы избежать скрытых комиссий и переплат.