Почему банки любят невнимательность клиентов - хитрости кредитных договоров в Казахстане

Спрос на кредиты в Казахстане растет с рекордной скоростью, однако далеко не все заемщики умеют грамотно сравнивать условия и обращать внимание на скрытые нюансы договоров. Финансовый обозреватель Айбар Олжаев рассказал Digital Business, как рационально выбирать кредит и на что нужно обращать особое внимание, чтобы не переплачивать, сообщает Lada.kz.
По словам эксперта, существует два основных способа подобрать выгодный заем:
Самостоятельное исследование
Посещение сайтов банков.
Обзвон колл-центров для уточнения деталей.
Ведение таблицы с условиями и расходами.
Сравнение предложений и принятие решения на основе собранной информации.
Использование онлайн-сервисов
Сайты и сервисы подбирают условия кредитов на основе опубликованных банками данных.
Сервисы дают рекомендации, исходя из этих данных.
«Если у вас недостаточно финансовых знаний, лучше ориентироваться на онлайн-сервисы. Если разбираетесь в кредитах хорошо, тогда рационально делать всю работу самостоятельно», — объясняет Олжаев.
Эксперт советует тщательно проверять:
Годовую эффективную ставку (ГЭСВ) — важно понимать полный состав всех расходов по кредиту.
Метод погашения: аннуитет или дифференцированный платеж.
Систему денежных переводов — есть ли комиссии при переводе тела кредита на ваш счет в другом банке.
Частично-досрочные погашения — нужно уточнять, будет ли уменьшаться сумма ежемесячного платежа или срок кредита.
«Эти нюансы могут оказаться неприятными сюрпризами, если сразу не узнать их у банка», — предупреждает эксперт.
Не все банки разрешают сокращать срок кредита при частично-досрочном погашении. Чаще всего они предлагают уменьшить сумму ежемесячного платежа, потому что для банка это менее убыточно.
Айбар Олжаев объясняет:
ОКУ — ожидаемые кредитные убытки.
Чем больше досрочных погашений, тем выше величина ОКУ банка.
Это негативно отражается на финансовой отчетности по МСФО и привлекает внимание аудиторов.
Сотрудники банка стараются направить клиентов на снижение платежа, а не срока кредита, чтобы минимизировать убытки.
«Фронт-офис банка получает задание максимально ориентировать клиентов на уменьшение платежа, а не сокращение срока», — заключил эксперт.
Рациональный выбор кредита требует внимательности и понимания финансовых нюансов. Онлайн-сервисы могут помочь новичкам, но опытным заемщикам полезно лично анализировать условия, чтобы избежать скрытых комиссий и переплат.
