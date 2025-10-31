18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.10.2025, 09:56

481 машина и 3,7 млрд тенге: из России в Казахстан экстрадирован казахстанский госслужащий

Новости Казахстана 0 661

Из Российской Федерации в Казахстан экстрадирован подозреваемый, участвовавший в организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся незаконной регистрацией грузовых транспортных средств, ввезённых из-за рубежа. Об этом 31 октября 2025 года сообщила Генеральная прокуратура РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: © israelinside.info
Фото: © israelinside.info

Как действовала преступная группа

По данным прокуратуры, подозреваемый, являясь специалистом НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан"», в 2022–2023 годах участвовал в мошеннической схеме:

  • находил автовладельцев, чьи транспортные средства планировалось зарегистрировать незаконно;

  • вносил в информационную систему ложные сведения о платежах за первичный регистрационный сбор;

  • обеспечивал незаконную постановку транспорта на учет.

В результате действий группы было зарегистрировано 481 транспортное средство, что нанесло государству ущерб в 3,7 млрд тенге за счёт непоступления обязательных платежей в бюджет.

Международный розыск и задержание

После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В марте 2025 года его задержали в Московской области. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину и помещён в следственный изолятор.

Возможное наказание

За совершённые деяния закон предусматривает:

  • лишение свободы на срок от 5 до 10 лет,

  • конфискацию имущества.

Масштаб проблемы в стране

Весной 2025 года Агентство по финансовому мониторингу сообщало:

  • за три года территориальными департаментами расследовано 88 уголовных дел по незаконной регистрации автотранспорта;

  • всего было незаконно поставлено на учёт свыше 1,8 тыс. транспортных средств, что привело к уклонению от уплаты 11,8 млрд тенге;

  • подозреваемыми становились руководители и сотрудники Управления административной полиции, НАО "Правительство для граждан" и нотариусы.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь