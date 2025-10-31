481 машина и 3,7 млрд тенге: из России в Казахстан экстрадирован казахстанский госслужащий

Из Российской Федерации в Казахстан экстрадирован подозреваемый, участвовавший в организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся незаконной регистрацией грузовых транспортных средств, ввезённых из-за рубежа. Об этом 31 октября 2025 года сообщила Генеральная прокуратура РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным прокуратуры, подозреваемый, являясь специалистом НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан"», в 2022–2023 годах участвовал в мошеннической схеме:
находил автовладельцев, чьи транспортные средства планировалось зарегистрировать незаконно;
вносил в информационную систему ложные сведения о платежах за первичный регистрационный сбор;
обеспечивал незаконную постановку транспорта на учет.
В результате действий группы было зарегистрировано 481 транспортное средство, что нанесло государству ущерб в 3,7 млрд тенге за счёт непоступления обязательных платежей в бюджет.
После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В марте 2025 года его задержали в Московской области. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину и помещён в следственный изолятор.
За совершённые деяния закон предусматривает:
лишение свободы на срок от 5 до 10 лет,
конфискацию имущества.
Весной 2025 года Агентство по финансовому мониторингу сообщало:
за три года территориальными департаментами расследовано 88 уголовных дел по незаконной регистрации автотранспорта;
всего было незаконно поставлено на учёт свыше 1,8 тыс. транспортных средств, что привело к уклонению от уплаты 11,8 млрд тенге;
подозреваемыми становились руководители и сотрудники Управления административной полиции, НАО "Правительство для граждан" и нотариусы.
