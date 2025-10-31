481 машина и 3,7 млрд тенге: из России в Казахстан экстрадирован казахстанский госслужащий

Из Российской Федерации в Казахстан экстрадирован подозреваемый, участвовавший в организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся незаконной регистрацией грузовых транспортных средств, ввезённых из-за рубежа. Об этом 31 октября 2025 года сообщила Генеральная прокуратура РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: © israelinside.info

Как действовала преступная группа

По данным прокуратуры, подозреваемый, являясь специалистом НАО «Государственная корпорация "Правительство для граждан"», в 2022–2023 годах участвовал в мошеннической схеме:

находил автовладельцев, чьи транспортные средства планировалось зарегистрировать незаконно;

вносил в информационную систему ложные сведения о платежах за первичный регистрационный сбор;

обеспечивал незаконную постановку транспорта на учет.

В результате действий группы было зарегистрировано 481 транспортное средство, что нанесло государству ущерб в 3,7 млрд тенге за счёт непоступления обязательных платежей в бюджет.

Международный розыск и задержание

После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В марте 2025 года его задержали в Московской области. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину и помещён в следственный изолятор.

Возможное наказание

За совершённые деяния закон предусматривает:

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет ,

конфискацию имущества.

Масштаб проблемы в стране

Весной 2025 года Агентство по финансовому мониторингу сообщало: