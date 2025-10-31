18+
31.10.2025, 10:33

Уолл-стрит открывает двери: почему США могут стать источником дешевых денег для Казахстана

Новости Казахстана 0 375

Американский финансовый рынок может предоставить казахстанским компаниям новые возможности для привлечения инвестиций на выгодных условиях. Об этом заявила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых, комментируя визит казахстанской делегации во главе с министром национальной экономики Сериком Жумангариным на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: yahoo.com
Фото: yahoo.com

Казахстан интересуется размещением на NYSE

Во время рабочей поездки в США представители Казахстана обсудили перспективы размещения государственных ценных бумаг (ГЦБ) и выхода на американскую биржу крупных нацкомпаний с долей государства.

Такой шаг, по мнению экспертов, может стать прорывом для отечественного бизнеса, открывая доступ к крупнейшему в мире капиталу и улучшая международный имидж страны.

Главный плюс — доступ к дешевым деньгам

Наталья Малых отмечает, что одно из ключевых преимуществ выхода на рынок США — это доступ к более дешёвому капиталу.

По её словам, американский фондовый рынок отличается высокой ликвидностью и глубиной, что делает его привлекательным для эмитентов.

«В Казахстане сейчас базовая ставка составляет 18%, что делает заимствования дорогими. В США ставки значительно ниже, поэтому отечественные компании смогут привлекать средства по более выгодной стоимости капитала», — подчеркнула эксперт.

Американские стандарты повысят прозрачность бизнеса

Ещё одно преимущество — обязательное соответствие строгим стандартам корпоративного управления, принятым на Уолл-стрит.

Это, по мнению Малых, приведёт к улучшению прозрачности работы компаний, усилению контроля над менеджментом и более рациональному использованию ресурсов.

«Требования американских регуляторов формируют культуру ответственности перед инвесторами. Для казахстанских эмитентов это будет полезным опытом», — отметила аналитик.

Препятствия и риски: не всё так просто

Однако эксперт предупреждает, что путь на американский рынок не будет лёгким.

Во-первых, американские инвесторы традиционно ориентируются на компании «новой экономики» — технологический сектор, IT, инновации. А предприятия «старой экономики», к которым относятся многие нацкомпании Казахстана, могут быть оценены ниже.

Во-вторых, существует и фактор странового дисконта.

«Инвесторы учитывают валютные и политические риски, а также связи Казахстана с Россией через ЕАЭС. Это может негативно сказаться на восприятии страны на Уолл-стрит», — пояснила Малых.

Кроме того, американские участники рынка пока недостаточно знакомы с казахстанской экономикой и её особенностями, что также может стать барьером для быстрого привлечения капитала.

Перспектива: долгий, но стратегически важный шаг

Несмотря на существующие риски, эксперты считают, что выход казахстанских компаний на Нью-Йоркскую биржу станет важным этапом интеграции Казахстана в глобальную финансовую систему.

Это позволит не только привлечь капитал на более выгодных условиях, но и повысить доверие к национальной экономике со стороны международных инвесторов.

