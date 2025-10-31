18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 11:12

Казахстанцы смогут заработать больше на своих пенсиях — что задумало правительство

Новости Казахстана 0 538

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2025 года № 909 внесены корректировки в перечень финансовых инструментов, разрешённых для инвестирования пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Эти активы находятся в доверительном управлении Национального Банка Казахстана, сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

С 31 октября 2025 года вступают в силу новые правила, позволяющие Национальному банку диверсифицировать вложения пенсионных средств.

Новые изменения в постановлении

Документ вступает в силу 31 октября 2025 года, сообщает портал Uchet.kz.

Цель поправок — расширить возможности для инвестиций

Главная задача изменений — диверсификация инвестиционного портфеля ЕНПФ и повышение его доходности при сохранении стабильности и безопасности средств вкладчиков.
Теперь в перечень включены новые категории финансовых инструментов, ранее недоступные для размещения пенсионных активов. Среди них:

  • Альтернативные инструменты инвестирования — включая фонды прямых инвестиций и хедж-фонды;

  • Акции и доли компаний и партнёрств специального назначения (SPV — Special Purpose Vehicle), предназначенные для реализации отдельных инвестиционных проектов;

  • Операции по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending) — инструмент, позволяющий временно передавать активы другим участникам рынка с сохранением доходности.

Инструменты для зарубежных инвестиций

Национальный банк теперь может размещать пенсионные активы в более широком спектре иностранных финансовых инструментов, включая:

  • государственные, агентские и муниципальные ценные бумаги;

  • облигации международных финансовых организаций;

  • корпоративные и конвертируемые ценные бумаги;

  • ипотечные и активообеспеченные ценные бумаги (MBS и ABS);

  • акции и депозитарные расписки;

  • операции РЕПО и обратного РЕПО;

  • депозиты в иностранной валюте и золоте;

  • производные финансовые инструменты и структурные продукты;

  • валюты, фонды денежного рынка;

  • золото в слитках и на металлических счетах;

  • инструменты исламского финансирования;

  • альтернативные инвестиции и SPV-компании;

  • сделки по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог.

Такое расширение перечня позволяет Казахстану активнее участвовать на глобальных финансовых рынках и использовать мировые механизмы управления рисками.

Казахстанские финансовые инструменты

Для внутреннего рынка перечень также обновлён и включает:

  • государственные ценные бумаги Республики Казахстан;

  • операции РЕПО и обратного РЕПО;

  • долговые бумаги квазигосударственного сектора;

  • облигации банков второго уровня, кроме субординированных;

  • депозиты в тенге, иностранной валюте и золоте;

  • негосударственные долговые бумаги, выпущенные под государственные гарантии;

  • деривативы и инструменты исламского финансирования;

  • акции, депозитарные расписки, MBS и ABS;

  • операции по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).

Таким образом, пенсионные активы ЕНПФ могут размещаться как в государственных, так и в частных финансовых инструментах, что повышает гибкость и эффективность инвестиционной стратегии.

Ожидаемые эффекты

Эксперты отмечают, что обновлённый перечень позволит:

  • увеличить доходность пенсионных накоплений за счёт диверсификации активов;

  • повысить устойчивость инвестиционного портфеля к внешним экономическим шокам;

  • расширить участие Казахстана в международных финансовых рынках;

  • привлечь дополнительные инвестиции в экономику страны через механизмы SPV и альтернативных фондов.

Итог

Решение правительства о расширении инструментов для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ отражает стремление Казахстана укрепить финансовую устойчивость пенсионной системы и повысить эффективность управления накоплениями граждан.
Национальный банк, как доверительный управляющий, теперь получает больше возможностей для балансирования доходности и рисков, следуя международным стандартам инвестирования.

