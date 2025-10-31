Казахстанцы смогут заработать больше на своих пенсиях — что задумало правительство

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2025 года № 909 внесены корректировки в перечень финансовых инструментов, разрешённых для инвестирования пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Эти активы находятся в доверительном управлении Национального Банка Казахстана, сообщает Lada.kz.
С 31 октября 2025 года вступают в силу новые правила, позволяющие Национальному банку диверсифицировать вложения пенсионных средств.
Документ вступает в силу 31 октября 2025 года, сообщает портал Uchet.kz.
Главная задача изменений — диверсификация инвестиционного портфеля ЕНПФ и повышение его доходности при сохранении стабильности и безопасности средств вкладчиков.
Теперь в перечень включены новые категории финансовых инструментов, ранее недоступные для размещения пенсионных активов. Среди них:
Альтернативные инструменты инвестирования — включая фонды прямых инвестиций и хедж-фонды;
Акции и доли компаний и партнёрств специального назначения (SPV — Special Purpose Vehicle), предназначенные для реализации отдельных инвестиционных проектов;
Операции по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending) — инструмент, позволяющий временно передавать активы другим участникам рынка с сохранением доходности.
Национальный банк теперь может размещать пенсионные активы в более широком спектре иностранных финансовых инструментов, включая:
государственные, агентские и муниципальные ценные бумаги;
облигации международных финансовых организаций;
корпоративные и конвертируемые ценные бумаги;
ипотечные и активообеспеченные ценные бумаги (MBS и ABS);
акции и депозитарные расписки;
операции РЕПО и обратного РЕПО;
депозиты в иностранной валюте и золоте;
производные финансовые инструменты и структурные продукты;
валюты, фонды денежного рынка;
золото в слитках и на металлических счетах;
инструменты исламского финансирования;
альтернативные инвестиции и SPV-компании;
сделки по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог.
Такое расширение перечня позволяет Казахстану активнее участвовать на глобальных финансовых рынках и использовать мировые механизмы управления рисками.
Для внутреннего рынка перечень также обновлён и включает:
государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
операции РЕПО и обратного РЕПО;
долговые бумаги квазигосударственного сектора;
облигации банков второго уровня, кроме субординированных;
депозиты в тенге, иностранной валюте и золоте;
негосударственные долговые бумаги, выпущенные под государственные гарантии;
деривативы и инструменты исламского финансирования;
акции, депозитарные расписки, MBS и ABS;
операции по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).
Таким образом, пенсионные активы ЕНПФ могут размещаться как в государственных, так и в частных финансовых инструментах, что повышает гибкость и эффективность инвестиционной стратегии.
Эксперты отмечают, что обновлённый перечень позволит:
увеличить доходность пенсионных накоплений за счёт диверсификации активов;
повысить устойчивость инвестиционного портфеля к внешним экономическим шокам;
расширить участие Казахстана в международных финансовых рынках;
привлечь дополнительные инвестиции в экономику страны через механизмы SPV и альтернативных фондов.
Решение правительства о расширении инструментов для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ отражает стремление Казахстана укрепить финансовую устойчивость пенсионной системы и повысить эффективность управления накоплениями граждан.
Национальный банк, как доверительный управляющий, теперь получает больше возможностей для балансирования доходности и рисков, следуя международным стандартам инвестирования.
Комментарии0 комментарий(ев)