Казахстанцы смогут заработать больше на своих пенсиях — что задумало правительство

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2025 года № 909 внесены корректировки в перечень финансовых инструментов, разрешённых для инвестирования пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Эти активы находятся в доверительном управлении Национального Банка Казахстана, сообщает Lada.kz.

Фото: YouTube

С 31 октября 2025 года вступают в силу новые правила, позволяющие Национальному банку диверсифицировать вложения пенсионных средств.

Новые изменения в постановлении

Документ вступает в силу 31 октября 2025 года, сообщает портал Uchet.kz.

Цель поправок — расширить возможности для инвестиций

Главная задача изменений — диверсификация инвестиционного портфеля ЕНПФ и повышение его доходности при сохранении стабильности и безопасности средств вкладчиков.

Теперь в перечень включены новые категории финансовых инструментов, ранее недоступные для размещения пенсионных активов. Среди них:

Альтернативные инструменты инвестирования — включая фонды прямых инвестиций и хедж-фонды;

Акции и доли компаний и партнёрств специального назначения (SPV — Special Purpose Vehicle) , предназначенные для реализации отдельных инвестиционных проектов;

Операции по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending) — инструмент, позволяющий временно передавать активы другим участникам рынка с сохранением доходности.

Инструменты для зарубежных инвестиций

Национальный банк теперь может размещать пенсионные активы в более широком спектре иностранных финансовых инструментов, включая:

государственные, агентские и муниципальные ценные бумаги;

облигации международных финансовых организаций;

корпоративные и конвертируемые ценные бумаги;

ипотечные и активообеспеченные ценные бумаги (MBS и ABS);

акции и депозитарные расписки;

операции РЕПО и обратного РЕПО;

депозиты в иностранной валюте и золоте;

производные финансовые инструменты и структурные продукты;

валюты, фонды денежного рынка;

золото в слитках и на металлических счетах;

инструменты исламского финансирования;

альтернативные инвестиции и SPV-компании;

сделки по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог.

Такое расширение перечня позволяет Казахстану активнее участвовать на глобальных финансовых рынках и использовать мировые механизмы управления рисками.

Казахстанские финансовые инструменты

Для внутреннего рынка перечень также обновлён и включает:

государственные ценные бумаги Республики Казахстан ;

операции РЕПО и обратного РЕПО ;

долговые бумаги квазигосударственного сектора ;

облигации банков второго уровня , кроме субординированных;

депозиты в тенге, иностранной валюте и золоте ;

негосударственные долговые бумаги , выпущенные под государственные гарантии;

деривативы и инструменты исламского финансирования ;

акции, депозитарные расписки, MBS и ABS ;

операции по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).

Таким образом, пенсионные активы ЕНПФ могут размещаться как в государственных, так и в частных финансовых инструментах, что повышает гибкость и эффективность инвестиционной стратегии.

Ожидаемые эффекты

Эксперты отмечают, что обновлённый перечень позволит:

увеличить доходность пенсионных накоплений за счёт диверсификации активов;

повысить устойчивость инвестиционного портфеля к внешним экономическим шокам;

расширить участие Казахстана в международных финансовых рынках;

привлечь дополнительные инвестиции в экономику страны через механизмы SPV и альтернативных фондов.

Итог

Решение правительства о расширении инструментов для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ отражает стремление Казахстана укрепить финансовую устойчивость пенсионной системы и повысить эффективность управления накоплениями граждан.

Национальный банк, как доверительный управляющий, теперь получает больше возможностей для балансирования доходности и рисков, следуя международным стандартам инвестирования.