В Казахстане появится автоматическая выплата, которая вернет деньги за ожидание авиарейса

В стране началась активная апробация нового сервиса, который позволит авиапассажирам получать страховые выплаты в случае задержки или отмены рейса. Как сообщили в Комитете гражданской авиации (КГА), проект проходит финальную стадию тестирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

© Sputnik / Владислав Воднев

Где проходит тестирование

Система страхования интегрируется с национальной платформой Insurance и уже проходит «боевую» проверку в десяти крупных городах Казахстана: Астане, Алматы, Актау, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Кызылорде, Костанае, Уральске, Туркестане и Актобе.

После завершения испытаний специалисты определят сроки начала промышленной эксплуатации и полного запуска сервиса по всей стране.

Как это будет работать

По данным КГА, новый механизм позволит пассажирам получать страховые компенсации автоматически, без сложных процедур и обращения в страховые компании.

При задержке или отмене рейса система самостоятельно зафиксирует событие и инициирует выплату клиенту — в электронном формате и в кратчайшие сроки.

Когда услуга станет доступна всем

После успешного завершения тестирования проект планируется масштабировать на все регионы Казахстана.

Цель — сделать страховую защиту при авиаперелетах стандартной опцией для всех пассажиров, вне зависимости от маршрута и авиакомпании.

Стоимость билетов не изменится

В КГА подчеркнули, что внедрение страхования не приведет к росту цен на авиабилеты.

По словам представителей ведомства, система направлена прежде всего на повышение уровня защиты пассажиров, а не на коммерческую выгоду перевозчиков.

Совершенствование нормативной базы

Для успешного внедрения механизма правительство проводит работу по обновлению нормативно-правовой базы и разработке дополнительных мер регулирования.

Это должно обеспечить прозрачность, юридическую защиту и единые стандарты оказания страховых услуг в сфере гражданской авиации.

Итог: Казахстан делает очередной шаг к повышению уровня сервиса и безопасности пассажиров. Новый инструмент позволит компенсировать неудобства от задержек и отмен рейсов — быстро, удобно и без лишней бюрократии.