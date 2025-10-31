18+
31.10.2025, 12:50

ВТБ Казахстан попал под санкции ЕС: Нацбанк раскрыл, что ждёт клиентов

Новости Казахстана

В Национальном банке Республики Казахстан дали официальный комментарий относительно решения Европейского союза включить Банк ВТБ Казахстан в новый пакет антироссийских санкций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: nsk.bfm.ru
Фото: nsk.bfm.ru

ЕС утвердил новый пакет ограничений

Европейский союз недавно одобрил 19-й по счёту пакет антироссийских санкций. В обновлённый перечень попал и казахстанский филиал Банка ВТБ.

В соответствии с новыми мерами, финансовым организациям, находящимся под санкциями, запрещается проводить расчёты с контрагентами, зарегистрированными в странах Евросоюза. Это означает фактическое ограничение на участие в международных финансовых операциях, особенно в сделках, где задействованы евро и доллар США.

Кроме ВТБ Казахстан, в санкционный список ЕС вошли филиалы банка, действующие в Китае и Беларуси.

Санкции вступят в силу в декабре

Как уточнили в департаменте платёжных систем и цифровых финансовых технологий Национального банка, решение Европейского совета от 23 октября 2025 года предусматривает вступление ограничительных мер в силу с 2 декабря текущего года.

«Европейский совет утвердил новый пакет санкций против России, в который включён и Банк ВТБ (Казахстан)», — сообщили в Нацбанке.

Напоминание о санкциях США

Регулятор также напомнил, что Банк ВТБ Казахстан уже находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) — они были введены ещё в 2024 году.

Эта мера уже ограничила внешнеэкономическую деятельность банка, включая возможности проведения трансграничных платежей и корреспондентских операций с иностранными партнёрами.

Банки самостоятельно оценивают риски

В Нацбанке подчеркнули, что другие финансовые организации Казахстана действуют в рамках собственных комплаенс-процедур и самостоятельно принимают решения о взаимодействии с контрагентами, включая ВТБ Казахстан.

«Банки Республики Казахстан при выборе партнёров учитывают потенциальные риски применения вторичных санкций и выстраивают работу с ними с максимальной осторожностью», — говорится в официальном ответе ведомства.

0
1
0
Ingul
Ingul
Вот и вся прелесть западного рынка и пресловутой западной демократии. За что боролись, на то и напоролись.
31.10.2025, 08:16
