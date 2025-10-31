Курс доллара в Казахстане пробьет отметку в 600 тенге — Halyk Finance раскрыл, что случится в 2026 году

Аналитики крупнейшего инвестбанка страны предупредили о постепенном ослаблении тенге, росте инфляции и охлаждении экономики Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Ослабление тенге: к концу 2025 года — до 560, к 2026 году — свыше 600 за доллар

По данным нового макроэкономического отчета Halyk Finance, национальная валюта Казахстана продолжит терять позиции к доллару. К концу 2025 года курс, по расчетам экспертов, достигнет 550–560 тенге за доллар, что отражает постепенное ослабление на фоне:

роста импорта;

сокращения ежемесячных продаж валюты из Нацфонда;

сохранения внешнеэкономических рисков.

При этом ожидается, что цены на нефть останутся стабильными до конца 2025 года, а объемы экспорта — увеличатся.

Аналитики отметили, что в IV квартале запланированы значительные операции по стерилизации ликвидности — продажа иностранной валюты на сумму 1,4 трлн тенге (примерно $848 млн ежемесячно). Эти меры должны частично компенсировать снижение валютных поступлений из Нацфонда и поддержать тенге в краткосрочной перспективе.

Однако уже в 2026 году, по прогнозу Halyk Finance, курс может ослабнуть до 600–610 тенге за доллар. Причинами называются:

падение мировых цен на нефть;

сокращение экспортной выручки;

уменьшение объемов валютных продаж из Нацфонда.

Базовая ставка: реакция Нацбанка признана чрезмерной

Эксперты банка считают, что октябрьское решение Национального банка повысить базовую ставку с 16,5% до 18% оказалось излишне резким.

По мнению Halyk Finance, большинство инфляционных факторов имеют не монетарную природу, а потому повышение ставки не является эффективным решением.

В отчете подчеркивается, что уже принятые меры правительства и регуляторов —

заморозка тарифов ЖКХ до конца года,

повышение нормативов МРТ ,

усиление надзора за потребкредитами ,

сокращение бюджетных расходов —

создают достаточные условия для замедления инфляции без дополнительного ужесточения монетарной политики.

Эксперты полагают, что Нацбанку следовало ограничиться повышением ставки на 0,5 процентного пункта, чтобы избежать избыточного давления на экономику и роста дисбалансов.

Инфляция: двузначные показатели сохранятся до 2026 года

Аналитики Halyk Finance пересмотрели прогноз по инфляции:

на конец 2025 года — 11,5–12,5% в годовом выражении;

на конец 2026 года — 10,5–11,5%.

Основное давление на цены, по их словам, сохранят:

ослабление тенге ;

повышение регулируемых тарифов ;

налоговые изменения, включая рост НДС.

Во второй половине 2026 года инфляция, по прогнозу, начнет снижаться из-за:

эффекта высокой базы 2025 года;

постепенного ослабления влияния НДС;

ограничений по потребкредитованию;

замедления роста реальных доходов населения;

высоких процентных ставок.

Экономика замедляется: рост ВВП снизится до 4,5%

По данным Halyk Finance, в 2025 году экономика Казахстана сохраняет высокий темп роста, но признаки охлаждения уже заметны.

За девять месяцев текущего года ВВП увеличился на 6,3%, что немного ниже показателя 6,5% за январь–август. Краткосрочный экономический индикатор снизился до 9,1% с 9,6% месяцем ранее.

Прогноз по итогам года остался прежним — 5,6% роста ВВП. Основными драйверами остаются:

увеличение нефтедобычи;

эффект низкой базы 2024 года;

крупные трансферты из Нацфонда в бюджет;

масштабные инфраструктурные проекты.

Однако во второй половине 2025 года эти факторы начнут ослабевать. Если дополнительных трансфертов не будет, высокая база конца 2024 года приведет к замедлению темпов роста.

Также на активность бизнеса и инвестиций негативно повлияет повышенная базовая ставка.

Прогноз на 2026 год: замедление до 4,5% и падение нефтяных доходов

В следующем году аналитики ожидают замедление роста экономики до 4,5%, тогда как правительство прогнозирует 5,4%.

Причины спада:

снижение средней цены на нефть до $64 за баррель ;

сокращение экспортных поступлений и доходов бюджета;

завершение проекта расширения на Тенгизе ;

уменьшение фискального стимулирования и трансфертов из Нацфонда;

повышение налогов и тарифов;

слабый рост потребительского спроса.

По оценке Halyk Finance, сочетание этих факторов создаст эффект замедления, который будет усугублен высокой базой 2025 года и сохраняющимися инфляционными рисками.

Итог

Halyk Finance прогнозирует: уже через год курс тенге может пробить отметку в 600 за доллар, а рост экономики — заметно замедлиться. В этих условиях Казахстану предстоит адаптировать денежно-кредитную и фискальную политику, чтобы сохранить устойчивость экономики и ограничить инфляционное давление.