Курс доллара в Казахстане пробьет отметку в 600 тенге — Halyk Finance раскрыл, что случится в 2026 году

Аналитики крупнейшего инвестбанка страны предупредили о постепенном ослаблении тенге, росте инфляции и охлаждении экономики Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным нового макроэкономического отчета Halyk Finance, национальная валюта Казахстана продолжит терять позиции к доллару. К концу 2025 года курс, по расчетам экспертов, достигнет 550–560 тенге за доллар, что отражает постепенное ослабление на фоне:
роста импорта;
сокращения ежемесячных продаж валюты из Нацфонда;
сохранения внешнеэкономических рисков.
При этом ожидается, что цены на нефть останутся стабильными до конца 2025 года, а объемы экспорта — увеличатся.
Аналитики отметили, что в IV квартале запланированы значительные операции по стерилизации ликвидности — продажа иностранной валюты на сумму 1,4 трлн тенге (примерно $848 млн ежемесячно). Эти меры должны частично компенсировать снижение валютных поступлений из Нацфонда и поддержать тенге в краткосрочной перспективе.
Однако уже в 2026 году, по прогнозу Halyk Finance, курс может ослабнуть до 600–610 тенге за доллар. Причинами называются:
падение мировых цен на нефть;
сокращение экспортной выручки;
уменьшение объемов валютных продаж из Нацфонда.
Эксперты банка считают, что октябрьское решение Национального банка повысить базовую ставку с 16,5% до 18% оказалось излишне резким.
По мнению Halyk Finance, большинство инфляционных факторов имеют не монетарную природу, а потому повышение ставки не является эффективным решением.
В отчете подчеркивается, что уже принятые меры правительства и регуляторов —
заморозка тарифов ЖКХ до конца года,
повышение нормативов МРТ,
усиление надзора за потребкредитами,
сокращение бюджетных расходов —
создают достаточные условия для замедления инфляции без дополнительного ужесточения монетарной политики.
Эксперты полагают, что Нацбанку следовало ограничиться повышением ставки на 0,5 процентного пункта, чтобы избежать избыточного давления на экономику и роста дисбалансов.
Аналитики Halyk Finance пересмотрели прогноз по инфляции:
на конец 2025 года — 11,5–12,5% в годовом выражении;
на конец 2026 года — 10,5–11,5%.
Основное давление на цены, по их словам, сохранят:
ослабление тенге;
повышение регулируемых тарифов;
налоговые изменения, включая рост НДС.
Во второй половине 2026 года инфляция, по прогнозу, начнет снижаться из-за:
эффекта высокой базы 2025 года;
постепенного ослабления влияния НДС;
ограничений по потребкредитованию;
замедления роста реальных доходов населения;
высоких процентных ставок.
По данным Halyk Finance, в 2025 году экономика Казахстана сохраняет высокий темп роста, но признаки охлаждения уже заметны.
За девять месяцев текущего года ВВП увеличился на 6,3%, что немного ниже показателя 6,5% за январь–август. Краткосрочный экономический индикатор снизился до 9,1% с 9,6% месяцем ранее.
Прогноз по итогам года остался прежним — 5,6% роста ВВП. Основными драйверами остаются:
увеличение нефтедобычи;
эффект низкой базы 2024 года;
крупные трансферты из Нацфонда в бюджет;
масштабные инфраструктурные проекты.
Однако во второй половине 2025 года эти факторы начнут ослабевать. Если дополнительных трансфертов не будет, высокая база конца 2024 года приведет к замедлению темпов роста.
Также на активность бизнеса и инвестиций негативно повлияет повышенная базовая ставка.
В следующем году аналитики ожидают замедление роста экономики до 4,5%, тогда как правительство прогнозирует 5,4%.
Причины спада:
снижение средней цены на нефть до $64 за баррель;
сокращение экспортных поступлений и доходов бюджета;
завершение проекта расширения на Тенгизе;
уменьшение фискального стимулирования и трансфертов из Нацфонда;
повышение налогов и тарифов;
слабый рост потребительского спроса.
По оценке Halyk Finance, сочетание этих факторов создаст эффект замедления, который будет усугублен высокой базой 2025 года и сохраняющимися инфляционными рисками.
Halyk Finance прогнозирует: уже через год курс тенге может пробить отметку в 600 за доллар, а рост экономики — заметно замедлиться. В этих условиях Казахстану предстоит адаптировать денежно-кредитную и фискальную политику, чтобы сохранить устойчивость экономики и ограничить инфляционное давление.
