Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 13:22

Курс доллара в Казахстане пробьет отметку в 600 тенге — Halyk Finance раскрыл, что случится в 2026 году

Новости Казахстана

Аналитики крупнейшего инвестбанка страны предупредили о постепенном ослаблении тенге, росте инфляции и охлаждении экономики Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ослабление тенге: к концу 2025 года — до 560, к 2026 году — свыше 600 за доллар

По данным нового макроэкономического отчета Halyk Finance, национальная валюта Казахстана продолжит терять позиции к доллару. К концу 2025 года курс, по расчетам экспертов, достигнет 550–560 тенге за доллар, что отражает постепенное ослабление на фоне:

  • роста импорта;

  • сокращения ежемесячных продаж валюты из Нацфонда;

  • сохранения внешнеэкономических рисков.

При этом ожидается, что цены на нефть останутся стабильными до конца 2025 года, а объемы экспорта — увеличатся.

Аналитики отметили, что в IV квартале запланированы значительные операции по стерилизации ликвидности — продажа иностранной валюты на сумму 1,4 трлн тенге (примерно $848 млн ежемесячно). Эти меры должны частично компенсировать снижение валютных поступлений из Нацфонда и поддержать тенге в краткосрочной перспективе.

Однако уже в 2026 году, по прогнозу Halyk Finance, курс может ослабнуть до 600–610 тенге за доллар. Причинами называются:

  • падение мировых цен на нефть;

  • сокращение экспортной выручки;

  • уменьшение объемов валютных продаж из Нацфонда.

Базовая ставка: реакция Нацбанка признана чрезмерной

Эксперты банка считают, что октябрьское решение Национального банка повысить базовую ставку с 16,5% до 18% оказалось излишне резким.

По мнению Halyk Finance, большинство инфляционных факторов имеют не монетарную природу, а потому повышение ставки не является эффективным решением.

В отчете подчеркивается, что уже принятые меры правительства и регуляторов —

  • заморозка тарифов ЖКХ до конца года,

  • повышение нормативов МРТ,

  • усиление надзора за потребкредитами,

  • сокращение бюджетных расходов
    создают достаточные условия для замедления инфляции без дополнительного ужесточения монетарной политики.

Эксперты полагают, что Нацбанку следовало ограничиться повышением ставки на 0,5 процентного пункта, чтобы избежать избыточного давления на экономику и роста дисбалансов.

Инфляция: двузначные показатели сохранятся до 2026 года

Аналитики Halyk Finance пересмотрели прогноз по инфляции:

  • на конец 2025 года11,5–12,5% в годовом выражении;

  • на конец 2026 года10,5–11,5%.

Основное давление на цены, по их словам, сохранят:

  • ослабление тенге;

  • повышение регулируемых тарифов;

  • налоговые изменения, включая рост НДС.

Во второй половине 2026 года инфляция, по прогнозу, начнет снижаться из-за:

  • эффекта высокой базы 2025 года;

  • постепенного ослабления влияния НДС;

  • ограничений по потребкредитованию;

  • замедления роста реальных доходов населения;

  • высоких процентных ставок.

Экономика замедляется: рост ВВП снизится до 4,5%

По данным Halyk Finance, в 2025 году экономика Казахстана сохраняет высокий темп роста, но признаки охлаждения уже заметны.

За девять месяцев текущего года ВВП увеличился на 6,3%, что немного ниже показателя 6,5% за январь–август. Краткосрочный экономический индикатор снизился до 9,1% с 9,6% месяцем ранее.

Прогноз по итогам года остался прежним — 5,6% роста ВВП. Основными драйверами остаются:

  • увеличение нефтедобычи;

  • эффект низкой базы 2024 года;

  • крупные трансферты из Нацфонда в бюджет;

  • масштабные инфраструктурные проекты.

Однако во второй половине 2025 года эти факторы начнут ослабевать. Если дополнительных трансфертов не будет, высокая база конца 2024 года приведет к замедлению темпов роста.

Также на активность бизнеса и инвестиций негативно повлияет повышенная базовая ставка.

Прогноз на 2026 год: замедление до 4,5% и падение нефтяных доходов

В следующем году аналитики ожидают замедление роста экономики до 4,5%, тогда как правительство прогнозирует 5,4%.

Причины спада:

  • снижение средней цены на нефть до $64 за баррель;

  • сокращение экспортных поступлений и доходов бюджета;

  • завершение проекта расширения на Тенгизе;

  • уменьшение фискального стимулирования и трансфертов из Нацфонда;

  • повышение налогов и тарифов;

  • слабый рост потребительского спроса.

По оценке Halyk Finance, сочетание этих факторов создаст эффект замедления, который будет усугублен высокой базой 2025 года и сохраняющимися инфляционными рисками.

Итог

Halyk Finance прогнозирует: уже через год курс тенге может пробить отметку в 600 за доллар, а рост экономики — заметно замедлиться. В этих условиях Казахстану предстоит адаптировать денежно-кредитную и фискальную политику, чтобы сохранить устойчивость экономики и ограничить инфляционное давление.

