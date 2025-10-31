18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.10.2025, 15:06

Почему нейросеть не может торговать на бирже как человек – объясняет эксперт Freedom Finance

Новости Казахстана 0 343

Инвест-наставник брокера Freedom Finance Виктор Степанович рассказал о недавнем “провалившемся” эксперименте Alpha Arena. Нейросети, которым дали в распоряжение по $10 000, в течение 6 дней торговали фьючерсами на крипторынке. В итоге прибыль получили лишь две из них, а остальные понесли значительные убытки. Степанович объяснил, почему так случилось, и сможет ли нейросеть хотя бы в далеком будущем заменить профессиональных инвесторов.

Почему нейросеть не может торговать на бирже как человек
Почему нейросеть не может торговать на бирже как человек

Нейросети проиграли деньги на криптобирже

Стартап Nof1 выпустил бенчмарк Alpha Arena для чат-ботов. ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Grok и Qwen получили по $10 000 и выход на реальные крипторынки. Цель такого эксперимента – выяснить, насколько ИИ способен конкурировать с профессиональными трейдерами. Виктор Степанович проанализировал данные за 6 дней.

ChatGPT от Open AI потерял 76% капитала, Gemini от Google за 6 дней “слил” 60%. Claude Sonnet и Grok 4 также остались в минусе. При этом разработанные в Китае Owen3 Max и DeepSeek вышли в плюс с прибылью 25% и 17% соответственно.

Из шести нейронок пока что только две смогли что-то продемонстрировать, – говорит эксперт Freedom Finance.

Почему ИИ не заменит живого инвестора?

По словам Степановича, эксперимент провалился, потому что эти шесть языковых моделей были обучены на текстах и истории, а не на текущих данных. Инвест-наставник Freedom Finance поделился, как сам около 10 лет назад пытался создавать так называемых торговых роботов, обученных на скользящих средних.

Я тестировал робота на исторических данных, он показывал неплохую доходность. Но потом я запускал его на реальных данных, и вся эта доходность рушилась, – рассказал Степанович.

Как говорит эксперт, нейросети не адаптируются к изменчивой рыночной среде, которая может поменяться “от любого твита Трампа”. CEO Nof1, по словам Степановича, в шутку сказал: “Обучать чат-ботов трейдингу – то же самое, что обучать рыбку продолжать мысль”. Виктор Степанович подчеркнул, что, помимо аналитики большого массива данных, большое значение в трейдинге играют также интуиция и насмотренность.

Тимур Турлов протестировал чат-бота Freedom

У Freedom Broker есть собственный чат-бот на базе искусственного интеллекта – Уоррен Ботович. Он отвечает на базовые вопросы, может оценить состояние рынка в последнее время, рассказать о каких-то событиях и дать универсальные инвестиционные советы. Однако, по словам Степановича, у инвест-наставников “Фридома” нет цели научить его самостоятельно торговать. В основном, по словам эксперта, бот помогает закрывать простые вопросы вместо сотрудников брокерской компании перед широкой аудиторией. Недавно основатель Freedom Holding Corp. и ее дочерней компании Freedom Finance Тимур Турлов оценил бота, задав ему несколько вопросов. Уоррен Ботович смог на них верно ответить.

Стартап Nof1 же, в отличие от Freedom, разрабатывает специализированную языковую модель, основанную на числовых данных и рыночной логике, а не на тексте. Этот бот в будущем должен как раз научиться анализировать данные в моменте и принимать верные инвестиционные решения. Конкурс Alpha Arena продлится до 3 ноября и станет эталоном оценки искусственного интеллекта в инвестициях.

Пока что чат-боты – плохие трейдеры. Посмотрим, что будет дальше. Но очевидно, лучшие трейдеры Уолл-стрит не останутся без работы, – заключил эксперт.

АО “Фридом Финанс” и Freedom Finance Global PLC – две брокерские компании, работающие под одним брендом Freedom Broker. “Фридом брокер” входит в состав холдинга Тимура Турлова Freedom Holding Corp.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь