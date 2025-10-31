Почему нейросеть не может торговать на бирже как человек – объясняет эксперт Freedom Finance

Инвест-наставник брокера Freedom Finance Виктор Степанович рассказал о недавнем “провалившемся” эксперименте Alpha Arena. Нейросети, которым дали в распоряжение по $10 000, в течение 6 дней торговали фьючерсами на крипторынке. В итоге прибыль получили лишь две из них, а остальные понесли значительные убытки. Степанович объяснил, почему так случилось, и сможет ли нейросеть хотя бы в далеком будущем заменить профессиональных инвесторов.

Почему нейросеть не может торговать на бирже как человек

Нейросети проиграли деньги на криптобирже

Стартап Nof1 выпустил бенчмарк Alpha Arena для чат-ботов. ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Grok и Qwen получили по $10 000 и выход на реальные крипторынки. Цель такого эксперимента – выяснить, насколько ИИ способен конкурировать с профессиональными трейдерами. Виктор Степанович проанализировал данные за 6 дней.

ChatGPT от Open AI потерял 76% капитала, Gemini от Google за 6 дней “слил” 60%. Claude Sonnet и Grok 4 также остались в минусе. При этом разработанные в Китае Owen3 Max и DeepSeek вышли в плюс с прибылью 25% и 17% соответственно.

Из шести нейронок пока что только две смогли что-то продемонстрировать, – говорит эксперт Freedom Finance.

Почему ИИ не заменит живого инвестора?

По словам Степановича, эксперимент провалился, потому что эти шесть языковых моделей были обучены на текстах и истории, а не на текущих данных. Инвест-наставник Freedom Finance поделился, как сам около 10 лет назад пытался создавать так называемых торговых роботов, обученных на скользящих средних.

Я тестировал робота на исторических данных, он показывал неплохую доходность. Но потом я запускал его на реальных данных, и вся эта доходность рушилась, – рассказал Степанович.

Как говорит эксперт, нейросети не адаптируются к изменчивой рыночной среде, которая может поменяться “от любого твита Трампа”. CEO Nof1, по словам Степановича, в шутку сказал: “Обучать чат-ботов трейдингу – то же самое, что обучать рыбку продолжать мысль”. Виктор Степанович подчеркнул, что, помимо аналитики большого массива данных, большое значение в трейдинге играют также интуиция и насмотренность.

Тимур Турлов протестировал чат-бота Freedom

У Freedom Broker есть собственный чат-бот на базе искусственного интеллекта – Уоррен Ботович. Он отвечает на базовые вопросы, может оценить состояние рынка в последнее время, рассказать о каких-то событиях и дать универсальные инвестиционные советы. Однако, по словам Степановича, у инвест-наставников “Фридома” нет цели научить его самостоятельно торговать. В основном, по словам эксперта, бот помогает закрывать простые вопросы вместо сотрудников брокерской компании перед широкой аудиторией. Недавно основатель Freedom Holding Corp. и ее дочерней компании Freedom Finance Тимур Турлов оценил бота, задав ему несколько вопросов. Уоррен Ботович смог на них верно ответить.

Стартап Nof1 же, в отличие от Freedom, разрабатывает специализированную языковую модель, основанную на числовых данных и рыночной логике, а не на тексте. Этот бот в будущем должен как раз научиться анализировать данные в моменте и принимать верные инвестиционные решения. Конкурс Alpha Arena продлится до 3 ноября и станет эталоном оценки искусственного интеллекта в инвестициях.

Пока что чат-боты – плохие трейдеры. Посмотрим, что будет дальше. Но очевидно, лучшие трейдеры Уолл-стрит не останутся без работы, – заключил эксперт.

АО “Фридом Финанс” и Freedom Finance Global PLC – две брокерские компании, работающие под одним брендом Freedom Broker. “Фридом брокер” входит в состав холдинга Тимура Турлова Freedom Holding Corp.