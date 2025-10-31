18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 14:13

Казахстан запускает проект с ChatGPT: Токаев объявил о цифровом прорыве в образовании

Новости Казахстана 0 402

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о начале пилотного проекта по внедрению образовательных инструментов на базе ChatGPT. Об этом глава государства рассказал на Форуме стратегических партнеров «Казахстан – территория академического образования», сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Инвестиции в образование — основа будущего

По словам Токаева, Казахстан делает ставку на развитие образования и науки, рассматривая эти сферы как ключ к устойчивому и технологическому будущему страны.

«Наша страна ставит перед собой высокие цели: модернизировать экономику, создать новые производственные секторы, интегрировать технологии искусственного интеллекта и превратить Казахстан в полноценное цифровое государство», — отметил Президент.

Искусственный интеллект как часть национальной идентичности

Глава государства подчеркнул, что Казахстан уверенно движется к статусу технологически развитой страны. По его словам, внедрение искусственного интеллекта становится важной частью новой национальной идентичности и залогом конкурентоспособности на мировой арене.

«ИИ — это фундаментальный двигатель глобального прогресса. К 2030 году его вклад в мировой ВВП превысит 15 триллионов долларов. Но кто извлечёт из этого наибольшую выгоду? Этот вопрос напрямую связан с будущим человечества», — сказал Токаев.

Подготовка кадров в сфере ИИ

Президент сообщил, что Казахстан делает особый акцент на обучении специалистов в области искусственного интеллекта. С начала года запущена программа AI-Sana, которую уже завершили более 540 тысяч студентов.

Кроме того:

  • курсы по ИИ введены как обязательная дисциплина во всех школах и университетах;

  • ведётся подготовка к открытию нового IT-университета, где будут готовить экспертов в сфере цифровых технологий.

Партнёрство с OpenAI и запуск ChatGPT-проекта

Токаев напомнил о договорённостях, достигнутых с компанией OpenAI во время его визита в США в сентябре. В результате этих переговоров Казахстан стал одной из первых стран региона, начавших использовать инструменты ChatGPT в образовательной среде.

«Казахстан запустил пилотный проект по внедрению образовательных инструментов на основе ChatGPT», — сообщил Президент.

Цифровая трансформация образования

По словам главы государства, инициатива с ChatGPT — часть масштабной программы цифровизации образования. Использование искусственного интеллекта позволит адаптировать обучение к индивидуальным потребностям студентов и повысить эффективность образовательного процесса.

«Благодаря этим инициативам Казахстан осуществляет комплексную цифровую трансформацию образования, используя потенциал искусственного интеллекта», — заключил Токаев.

