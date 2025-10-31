Казахский язык станет обязательным в иностранных вузах Казахстана — заявление Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность изучения казахского языка и истории страны во всех филиалах зарубежных университетов, действующих на территории республики. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Международное партнерство в сфере образования

По словам главы государства, Казахстан активно развивает сотрудничество с ведущими мировыми образовательными центрами.

На сегодняшний день страна наладила партнерство с 40 престижными университетами мира, а на ее территории уже функционируют 33 филиала иностранных вузов.

Такое взаимодействие, отметил Токаев, не только повышает качество казахстанского образования, но и способствует интеграции отечественной академической среды в глобальное образовательное пространство.

Многоязычие как путь к конкурентоспособности

Президент напомнил, что обучение в филиалах зарубежных вузов в Казахстане ведется на английском, русском и китайском языках.

Он подчеркнул, что многоязычие в образовании всегда было ключевым фактором открытости, обмена знаниями и повышения конкурентоспособности — как отдельных студентов и университетов, так и целых государств.

«Многоязычие — это наш путь к интеграции и развитию. Оно делает образование гибким, современным и конкурентным», — отметил президент.

Казахский язык и история — обязательные дисциплины

Токаев заявил, что при этом во всех филиалах иностранных вузов в Казахстане введены обязательные курсы по казахскому языку и истории страны.

Эти предметы, по его словам, призваны не только дать базовые знания, но и помочь иностранным студентам глубже понять культуру, традиции и менталитет казахстанского народа.

«Эти дисциплины полезны для глубокого понимания иностранными студентами нашей культуры и менталитета», — подчеркнул Токаев.

Значение инициативы

Введение обязательных курсов по казахскому языку и истории в зарубежных вузах, действующих в Казахстане, станет важным шагом в укреплении национальной идентичности и продвижении культурных ценностей страны на международном уровне.

Такая мера, как отмечают эксперты, позволит создать баланс между глобальным и национальным подходами в образовании, формируя у студентов — как казахстанских, так и иностранных — уважение к языку, истории и традициям государства.