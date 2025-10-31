18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.10.2025, 16:01

«Морда не подходит» для получения ЭЦП — что случилось с электронным правительством в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 806

Жители страны уже несколько дней не могут оформить или обновить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) через портал электронного правительства. Пользователи сообщают о неполадках с биометрией и задержках в получении SMS-кодов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

фото: пресс-служба АО "Национальные информационные технологии"
фото: пресс-служба АО "Национальные информационные технологии"

Проблемы, которые не решаются сутками

В социальных сетях, включая Threads, казахстанцы активно делятся жалобами на работу сервиса eGov. Многие утверждают, что не могут получить ЭЦП как дистанционно, так и через ЦОНы.

«Не могу получить ЭЦП ни дома, ни в ЦОНе. 1414 не отвечает, жду по 20 минут. СМС не приходит. Сделайте ЭЦП хотя бы на три года, чтобы не мучиться с постоянным перевыпуском. Серверы не справляются!» — написала пользовательница под ником mira792004.

Похожие жалобы звучат и от других пользователей:

«Третий день не могу перевыпустить ЭЦП — то СМС не приходит, то морда не подходит», — отметил igoricolyuchka.

«Что происходит с digital ID от eGov? Уже три дня не удается оформить ЭЦП», — возмущается zarina_qayratqyzy.

Что ответили в «Национальных информационных технологиях»

После многочисленных жалоб журналисты обратились за комментарием в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), которое отвечает за работу государственных онлайн-сервисов.

В компании признали наличие технических сбоев:

«В связи с повышенной нагрузкой на сервисы выпуска ЭЦП наблюдается замедленная работа портала did.gov.kz. В течение дня скорость работы сервиса будет восстановлена», — сообщили в пресс-службе НИТ.

Однако пользователи отмечают, что проблемы наблюдаются уже несколько суток подряд, и пока обещания о «восстановлении» остаются без реального результата.

Новые правила входа и дополнительные сложности

Стоит отметить, что ранее в Казахстане изменились правила авторизации на сайте электронного правительства. Теперь для входа требуется не только пароль от ЭЦП, но и дополнительный код подтверждения.

По задумке разработчиков, это должно повысить уровень безопасности и защитить пользователей от несанкционированного доступа. Однако на практике нововведение лишь усложнило процесс авторизации, особенно в условиях сбоев с SMS-кодами и биометрией.

Риски и уязвимости ЭЦП

Ранее эксперты предупреждали, что ЭЦП может быть использована мошенниками, если те получат доступ к ключам или кодам подтверждения.

Подобные ситуации нередко происходят, когда пользователи:

  • передают коды из SMS от номера 1414 третьим лицам;

  • оформляют ЭЦП через сомнительных посредников;

  • не обновляют подпись своевременно, теряя контроль над своими данными.

Что дальше

Пока представители НИТ обещают восстановить работу портала в ближайшее время, пользователи продолжают сталкиваться с техническими неполадками. На форумах и в соцсетях обсуждают необходимость продления срока действия ЭЦП до трёх лет и улучшения качества технической поддержки.

Многие отмечают, что «электронное правительство» всё чаще напоминает испытание на терпение, а не инструмент цифрового удобства.

4
27
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь