«Морда не подходит» для получения ЭЦП — что случилось с электронным правительством в Казахстане

Жители страны уже несколько дней не могут оформить или обновить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) через портал электронного правительства. Пользователи сообщают о неполадках с биометрией и задержках в получении SMS-кодов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

фото: пресс-служба АО "Национальные информационные технологии"

Проблемы, которые не решаются сутками

В социальных сетях, включая Threads, казахстанцы активно делятся жалобами на работу сервиса eGov. Многие утверждают, что не могут получить ЭЦП как дистанционно, так и через ЦОНы.

«Не могу получить ЭЦП ни дома, ни в ЦОНе. 1414 не отвечает, жду по 20 минут. СМС не приходит. Сделайте ЭЦП хотя бы на три года, чтобы не мучиться с постоянным перевыпуском. Серверы не справляются!» — написала пользовательница под ником mira792004.

Похожие жалобы звучат и от других пользователей:

«Третий день не могу перевыпустить ЭЦП — то СМС не приходит, то морда не подходит», — отметил igoricolyuchka.

«Что происходит с digital ID от eGov? Уже три дня не удается оформить ЭЦП», — возмущается zarina_qayratqyzy.

Что ответили в «Национальных информационных технологиях»

После многочисленных жалоб журналисты обратились за комментарием в АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), которое отвечает за работу государственных онлайн-сервисов.

В компании признали наличие технических сбоев:

«В связи с повышенной нагрузкой на сервисы выпуска ЭЦП наблюдается замедленная работа портала did.gov.kz. В течение дня скорость работы сервиса будет восстановлена», — сообщили в пресс-службе НИТ.

Однако пользователи отмечают, что проблемы наблюдаются уже несколько суток подряд, и пока обещания о «восстановлении» остаются без реального результата.

Новые правила входа и дополнительные сложности

Стоит отметить, что ранее в Казахстане изменились правила авторизации на сайте электронного правительства. Теперь для входа требуется не только пароль от ЭЦП, но и дополнительный код подтверждения.

По задумке разработчиков, это должно повысить уровень безопасности и защитить пользователей от несанкционированного доступа. Однако на практике нововведение лишь усложнило процесс авторизации, особенно в условиях сбоев с SMS-кодами и биометрией.

Риски и уязвимости ЭЦП

Ранее эксперты предупреждали, что ЭЦП может быть использована мошенниками, если те получат доступ к ключам или кодам подтверждения.

Подобные ситуации нередко происходят, когда пользователи:

передают коды из SMS от номера 1414 третьим лицам;

оформляют ЭЦП через сомнительных посредников;

не обновляют подпись своевременно, теряя контроль над своими данными.

Что дальше

Пока представители НИТ обещают восстановить работу портала в ближайшее время, пользователи продолжают сталкиваться с техническими неполадками. На форумах и в соцсетях обсуждают необходимость продления срока действия ЭЦП до трёх лет и улучшения качества технической поддержки.

Многие отмечают, что «электронное правительство» всё чаще напоминает испытание на терпение, а не инструмент цифрового удобства.