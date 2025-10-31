Названы регионы Казахстана, без которых страна не выживет

Три региона Казахстана формируют почти половину доходов местных бюджетов страны. Речь идет о Алматы, Астане и Атырауской области, которые одновременно являются крупнейшими донорами республиканского бюджета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Tengenomika.

Региональные бюджеты: доходы и расходы

Даже регионы-доноры получают трансферты из республиканского бюджета, однако их вклад в формирование финансовой системы страны остаётся критически важным. Ниже приведены основные показатели доходов, расходов и сальдо по каждому из трёх регионов:

Алматы

Доходы: 2,0 трлн тенге (включая трансферты – 94,3 млрд)

Расходы: 1,6 трлн тенге

Положительное сальдо: 377,7 млрд тенге (283,3 млрд без учета трансфертов)

Отчисления в республиканский бюджет: 226,1 млрд тенге

Алматы сохраняет высокий уровень финансовой автономии и выступает ключевым источником наполнения республиканской казны.

Атырауская область

Доходы: 898,8 млрд тенге (включая трансферты – 79,7 млрд)

Расходы: 939,2 млрд тенге

Отрицательный баланс: -40,5 млрд тенге (или -120,2 млрд без учета трансфертов)

Отчисления в республиканский бюджет: 168,7 млрд тенге

Атырауская область, несмотря на высокие доходы от нефтегазового сектора, без трансфертов сталкивается с дефицитом бюджета.

Астана

Доходы: 1,4 трлн тенге (включая трансферты – 274,6 млрд)

Расходы: 1,3 трлн тенге

Отрицательная разница без учета трансфертов: -186,5 млрд тенге

Отчисления в республиканский бюджет: 74,7 млрд тенге

Столица демонстрирует значительную зависимость от республиканских трансфертов, несмотря на статус экономического и административного центра.

Экспертное мнение: бюджет как инструмент развития

Аналитики Tengenomika подчеркивают, что текущая система бюджетного распределения не всегда способствует развитию регионов:

«Бюджет должен не просто делиться, а создавать стимулы, чтобы каждый тенге дополнительных доходов оставался там, где он заработан, и направлялся на инфраструктуру, бизнес и качество услуг. Сейчас же ресурсы доноров частично уходят на поддержку иждивенческих структур, не создавая нового роста».

По мнению экспертов, оптимальная система должна учитывать не только баланс доходов и расходов, но и эффективность их использования:

долю инвестиций в расходах;

темпы роста налоговой базы;

уровень самообеспеченности инфраструктурой.

Только в этом случае бюджет перестанет быть инструментом компенсации и станет эффективным инструментом развития регионов и страны в целом.