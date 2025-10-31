В Казахстане объявили в розыск Екатерину Бивол

Министерство внутренних дел Казахстана официально объявило в розыск Екатерину Бивол, экс-супругу известного боксёра Дмитрия Бивола. Соответствующая информация была предоставлена пресс-службой МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube

Причина розыска

По данным правоохранительных органов, Екатерина Бивол объявлена в розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается», — сообщили в МВД Казахстана.

Таким образом, разыскиваемая находится под подозрением в рамках уголовного расследования, и ее дальнейшие действия пока контролируются правоохранительными органами.

Ход расследования

Министерство внутренних дел отметило, что любая дополнительная информация о деле не подлежит разглашению, так как это может повлиять на ход следствия.

Досудебное расследование продолжается, и полиция призывает всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Екатерины Бивол, сотрудничать с органами правопорядка.

Контекст и общественный резонанс

Ситуация получила широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, учитывая известность Дмитрия Бивола как международного чемпиона по боксу. Розыск его экс-супруги привлек внимание общественности и вызвал активное обсуждение в сети.